IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंकतालिका में टॉप 3 में एंट्री करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गई। जबकि राजस्थान को चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा। पिछले मैच में दिल्ली को हराकर 265 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करने वाली पंजाब की टीम टॉप पर काबिज है।
ऑरेंज कैप की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। शनिवार 25 अप्रैल को पहले यह कैप केएल राहुल से होते हुए वैभव सूर्यवंशी तक आई और दिन के अंत में अभिषेक शर्मा ने इस पर कब्जा जमा लिया। जबकि पर्पल कैप की रेस में अंशुल कम्बोज नंबर 1 पर बने हुए हैं लेकिन इशान मलिंगा भी 14 विकेट के साथ उनके बराबर पहुंच चुके हैं। जोफ्रा आर्चर तीसरे स्थान पर आ गए हैं और प्रिंस यादव भी 13 विकेट लेते हुए चौथे स्थान पर बने हैं। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों लीडरबोर्ड में रेस रोचक हो चुकी है।
राजस्थान-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|7
|6
|0
|13
|+1.333
|आरसीबी
|7
|5
|2
|10
|+1.101
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|10
|+0.815
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|5
|3
|10
|+0.602
|सीएसके
|7
|3
|4
|6
|+0.118
|दिल्ली कैपिटल्स
|7
|3
|4
|6
|-0.184
|गुजरात टाइटंस
|7
|3
|4
|6
|-0.79
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|4
|-0.736
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|4
|-1.277
|केकेआर
|7
|1
|5
|3
|-0.879
राजस्थान-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|अभिषेक शर्मा
|8
|8
|380
|54.29
|212.29
|36
|28
|वैभव सूर्यवंशी
|8
|8
|357
|44.62
|234.87
|31
|32
|केएल राहुल
|7
|7
|357
|59.50
|187.89
|36
|19
|हेनरिक क्लासेन
|8
|8
|349
|49.86
|149.79
|25
|14
|विराट कोहली
|7
|7
|328
|54.67
|163.18
|36
|12
राजस्थान-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|अंशुल कंबोज
|7
|24.4
|148
|14
|15.79
|221
|0
|0
|इशान मलिंगा
|8
|27
|162
|14
|18.21
|255
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|8
|29
|174
|13
|17.92
|233
|0
|0
|प्रिंस यादव
|7
|26
|156
|13
|16.77
|218
|0
|0
|प्रसिद्ध कृष्णा
|7
|26
|156
|12
|22.42
|269
|1
|0
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad 36th Match, IPL 2026 RR vs SRH
हैदराबाद ने इस सीजन लगातार चौथी जीत दर्ज करते हुए राजस्थान को पांच विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने 229 रन का लक्ष्य 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ