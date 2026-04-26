IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंकतालिका में टॉप 3 में एंट्री करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गई। जबकि राजस्थान को चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा। पिछले मैच में दिल्ली को हराकर 265 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करने वाली पंजाब की टीम टॉप पर काबिज है।

ऑरेंज कैप की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। शनिवार 25 अप्रैल को पहले यह कैप केएल राहुल से होते हुए वैभव सूर्यवंशी तक आई और दिन के अंत में अभिषेक शर्मा ने इस पर कब्जा जमा लिया। जबकि पर्पल कैप की रेस में अंशुल कम्बोज नंबर 1 पर बने हुए हैं लेकिन इशान मलिंगा भी 14 विकेट के साथ उनके बराबर पहुंच चुके हैं। जोफ्रा आर्चर तीसरे स्थान पर आ गए हैं और प्रिंस यादव भी 13 विकेट लेते हुए चौथे स्थान पर बने हैं। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों लीडरबोर्ड में रेस रोचक हो चुकी है।

राजस्थान-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 7 6 0 13 +1.333 आरसीबी 7 5 2 10 +1.101 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 10 +0.815 राजस्थान रॉयल्स 8 5 3 10 +0.602 सीएसके 7 3 4 6 +0.118 दिल्ली कैपिटल्स 7 3 4 6 -0.184 गुजरात टाइटंस 7 3 4 6 -0.79 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 4 -1.277 केकेआर 7 1 5 3 -0.879

राजस्थान-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के अभिषेक शर्मा 8 8 380 54.29 212.29 36 28 वैभव सूर्यवंशी 8 8 357 44.62 234.87 31 32 केएल राहुल 7 7 357 59.50 187.89 36 19 हेनरिक क्लासेन 8 8 349 49.86 149.79 25 14 विराट कोहली 7 7 328 54.67 163.18 36 12

राजस्थान-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट अंशुल कंबोज 7 24.4 148 14 15.79 221 0 0 इशान मलिंगा 8 27 162 14 18.21 255 1 0 जोफ्रा आर्चर 8 29 174 13 17.92 233 0 0 प्रिंस यादव 7 26 156 13 16.77 218 0 0 प्रसिद्ध कृष्णा 7 26 156 12 22.42 269 1 0

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad 36th Match, IPL 2026 RR vs SRH

हैदराबाद ने इस सीजन लगातार चौथी जीत दर्ज करते हुए राजस्थान को पांच विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने 229 रन का लक्ष्य 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ