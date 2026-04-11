IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लगातार चौथी जीत दर्ज करते हुए डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी को 6 विकेट से हराया। इस जीत के बाद राजस्थान नंबर 1 पर अंकतालिका में काबिज है। वहीं आरसीबी को भी खास नुकसान नहीं हुआ। जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंद पर 78 रन की बेहतरीन पारी खेली और ऑरेंज कैप भी हासिल की।

राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी तक अपने सभी मैच जीती है और चार मैचों में 8 अंक हासिल कर चुकी है। जबकि पहले दोनों मैच जीतने वाली आरसीबी की यह पहली हार थी। आरसीबी इस हार के बावजूद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं पर्पल कैप लिस्ट की बात करें तो रवि बिश्नोई नंबर 1 पर पर्पल कैप के साथ काबिज हैं। यानी ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों पर राजस्थान के खिलाड़ियों का कब्जा है। अंकतालिका में भी यही टीम टॉप पर है।

राजस्थान-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 4 4 0 8 +2.055 पंजाब किंग्स 3 2 0 5 +0.637 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 2 1 4 +1.231 दिल्ली कैपिटल्स 3 2 1 4 +0.811 लखनऊ सुपर जायंट्स 3 2 1 4 -0.359 सनराइजर्स हैदराबाद 3 1 2 2 +0.275 गुजरात टाइटंस 3 1 2 2 -0.27 मुंबई इंडियंस 3 1 2 2 -0.715 कोलकाता नाइट राइडर्स 4 0 3 1 -1.315 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 0

-2.517

राजस्थान-आरसीबी मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के वैभव सूर्यवंशी 4 4 200 50.00 266.67 18 18 यशस्वी जायसवाल 4 4 183 91.50 163.39 19 10 ध्रुव जुरेल 4 4 176 58.67 181.44 17 8 समीर रिजवी 3 3 160 80 161.62 12 11 अंगकृष रघुवंशी 4 4 155 51.67 158.16 17 6

राजस्थान-आरसीबी मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयर मैच ओवर बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट रवि बिश्नोई 4 13 78 9 12.67 114 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 3 12 72 6 20.67 124 0 0 राशिद खान 3 12 72 5 17 85 0 0 लुंगी नगीडी 3 11.4 70 5 17 85 0 0 जोफ्रा आर्चर 4 13 78 5 21.40 107 0 0

वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंद पर खेली 78 रन की पारी, RCB के खिलाफ 3 बड़े रिकॉर्ड कर लिए अपने नाम

वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ 26 गेंद पर 300 के स्ट्राइक रेट से 78 रन की पारी खेली। वैभव ने इस सीजन दूसरी बार 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजी लाइन अप की क्लास लगाते हुए तीन खास रिकॉर्ड अपने नाम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





