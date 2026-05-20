IPL 2026 Points Table after RR vs LSG match Orange Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 64वें मैच में मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुरपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। उसके 13 मैच में 14 अंक हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले, गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। तीनों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। मिचेल मार्श दूसरे, हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर हैं। भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप रेस में दबदबा बरकरार है। कगिसो रबाडा दूसरे और अंशुल कम्बोज तीसरे नंबर पर हैं। जोफ्रा आर्चर चौथे नंबर पर हैं।

IPL 2026 Dashboard

IPL 2026 – लीग स्टेज समाप्त – मैच 64 के बाद अंक तालिका – ऑरेंज कैप – पर्पल कैप RCB, GT और SRH क्वालीफाई – MI और LSG एलिमिनेट लीग टॉपर RCB 18 pts ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी 579 पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार 24 सर्वश्रेष्ठ NRR RCB NRR 1.065 अंक तालिका ऑरेंज कैप पर्पल कैप सभी क्वालीफाइड एलिमिनेटेड # टीम P W L NR PTS NRR 1 RCB Q 13 9 4 0 18 1.065 2 GT Q 13 8 5 0 16 0.400 3 SRH Q 13 8 5 0 16 0.350 4 RR 13 7 6 0 14 0.083 5 PBKS 13 6 6 1 13 0.227 6 CSK 13 6 7 0 12 0.016 7 DC 13 6 7 0 12 0.871 8 KKR 12 5 6 1 11 0.038 9 MI E 12 4 8 0 8 0.504 10 LSG E 13 4 9 0 8 0.702 ऑरेंज कैप – सर्वाधिक रन (लीग स्टेज) 1 वैभव सूर्यवंशी RR – 13 मैच – HS 103 579 2 मिचेल मार्श LSG – 13 मैच – HS 111 563 3 हेनरिक क्लासेन SRH – 13 मैच – HS 69 555 4 बी. साई सुदर्शन GT – 13 मैच – HS 100 554 5 शुभमन गिल GT – 12 मैच – HS 86 552 पर्पल कैप – सर्वाधिक विकेट (लीग स्टेज) 1 भुवनेश्वर कुमार RCB – 13 मैच – BBI 4/23 24 2 कागिसो रबाडा GT – 13 मैच – BBI 3/25 21 3 अंशुल कम्बोज CSK – 13 मैच – BBI 3/22 20 4 जोफ्रा आर्चर RR – 13 मैच – BBI 3/20 18 5 ईशान मलिंगा SRH – 13 मैच – BBI 4/32 17 स्रोत: ESPNcricinfo, IPL T20.com – डेटा IPL 2026 लीग स्टेज (मैच 64) के बाद Jansatta InfoGenIE

वैभव सूर्यवंशी का IPL में सबसे धीमा अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी 10 छक्कों के साथ एक आईपीएल सीजन में 50 से ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वैभव जिस तरह के फॉर्म में वह क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।