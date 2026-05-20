IPL 2026 Points Table after RR vs LSG match Orange Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 64वें मैच में मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुरपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। उसके 13 मैच में 14 अंक हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले, गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। तीनों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। मिचेल मार्श दूसरे, हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर हैं। भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप रेस में दबदबा बरकरार है। कगिसो रबाडा दूसरे और अंशुल कम्बोज तीसरे नंबर पर हैं। जोफ्रा आर्चर चौथे नंबर पर हैं।
|#
|टीम
|P
|W
|L
|NR
|PTS
|NRR
|1
|RCB Q
|13
|9
|4
|0
|18
|1.065
|2
|GT Q
|13
|8
|5
|0
|16
|0.400
|3
|SRH Q
|13
|8
|5
|0
|16
|0.350
|4
|RR
|13
|7
|6
|0
|14
|0.083
|5
|PBKS
|13
|6
|6
|1
|13
|0.227
|6
|CSK
|13
|6
|7
|0
|12
|0.016
|7
|DC
|13
|6
|7
|0
|12
|0.871
|8
|KKR
|12
|5
|6
|1
|11
|0.038
|9
|MI E
|12
|4
|8
|0
|8
|0.504
|10
|LSG E
|13
|4
|9
|0
|8
|0.702
वैभव सूर्यवंशी का IPL में सबसे धीमा अर्धशतक
वैभव सूर्यवंशी 10 छक्कों के साथ एक आईपीएल सीजन में 50 से ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वैभव जिस तरह के फॉर्म में वह क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।