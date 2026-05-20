IPL 2026 Points Table after RR vs LSG match Orange Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 64वें मैच में मंगलवार (19 मई) को राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुरपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। उसके 13 मैच में 14 अंक हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर है। वह अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले, गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। तीनों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। मिचेल मार्श दूसरे, हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर हैं। भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप रेस में दबदबा बरकरार है। कगिसो रबाडा दूसरे और अंशुल कम्बोज तीसरे नंबर पर हैं। जोफ्रा आर्चर चौथे नंबर पर हैं।

IPL 2026 Dashboard
IPL 2026 – लीग स्टेज समाप्त – मैच 64 के बाद
अंक तालिका – ऑरेंज कैप – पर्पल कैप
RCB, GT और SRH क्वालीफाई – MI और LSG एलिमिनेट
लीग टॉपर
RCB 18 pts
ऑरेंज कैप
वैभव सूर्यवंशी 579
पर्पल कैप
भुवनेश्वर कुमार 24
सर्वश्रेष्ठ NRR
RCB NRR 1.065
# टीम P W L NR PTS NRR
1 RCB Q 13 9 4 0 18 1.065
2 GT Q 13 8 5 0 16 0.400
3 SRH Q 13 8 5 0 16 0.350
4 RR 13 7 6 0 14 0.083
5 PBKS 13 6 6 1 13 0.227
6 CSK 13 6 7 0 12 0.016
7 DC 13 6 7 0 12 0.871
8 KKR 12 5 6 1 11 0.038
9 MI E 12 4 8 0 8 0.504
10 LSG E 13 4 9 0 8 0.702
Q = क्वालीफाइड – E = एलिमिनेटेड – NR = नो रिजल्ट – शीर्ष 4 प्लेऑफ में
ऑरेंज कैप – सर्वाधिक रन (लीग स्टेज)
1
वैभव सूर्यवंशी
RR – 13 मैच – HS 103
579
Avg 44.53 – SR 236.32
2
मिचेल मार्श
LSG – 13 मैच – HS 111
563
Avg 43.30 – SR 163.18
3
हेनरिक क्लासेन
SRH – 13 मैच – HS 69
555
Avg 50.45 – SR 155.89
4
बी. साई सुदर्शन
GT – 13 मैच – HS 100
554
Avg 46.16 – SR 157.83
5
शुभमन गिल
GT – 12 मैच – HS 86
552
Avg 46.00 – SR 160.46
सूर्यवंशी का SR 236.32 – टॉप 5 में सर्वश्रेष्ठ – मार्श का सर्वोच्च स्कोर 111
पर्पल कैप – सर्वाधिक विकेट (लीग स्टेज)
1
भुवनेश्वर कुमार
RCB – 13 मैच – BBI 4/23
24
Avg 16.37 – Econ 7.70
2
कागिसो रबाडा
GT – 13 मैच – BBI 3/25
21
Avg 21.95 – Econ 9.22
3
अंशुल कम्बोज
CSK – 13 मैच – BBI 3/22
20
Avg 23.70 – Econ 10.23
4
जोफ्रा आर्चर
RR – 13 मैच – BBI 3/20
18
Avg 24.38 – Econ 9.14
5
ईशान मलिंगा
SRH – 13 मैच – BBI 4/32
17
Avg 25.52 – Econ 9.36
भुवनेश्वर कुमार की इकॉनमी 7.70 – पांचों में सर्वश्रेष्ठ – BBI = बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स
स्रोत: ESPNcricinfo, IPL T20.com – डेटा IPL 2026 लीग स्टेज (मैच 64) के बाद
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