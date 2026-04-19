IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 29वां लीग मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स को 54 रन से जीत मिली और श्रेयस अय्यर की टीम ने अब अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। इस जीत के बाद पंजाब के अब 11 अंक हो गए हैं और वो पहले स्थान पर बनी हुई है।
पंजाब से हारने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स अब अंकतालिका में 8वें नंबर पर ही बनी हुई है। इस हार के बाद भी इस टीम के कुल 4 अंक हैं, लेकिन उनकी पोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंकतालिका में आरसीबी दूसरे तो वहीं राजस्थान की टीम तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद चौथे जबकि दिल्ली कैपिटल्स अभी 5वें नंबर पर 6-6 अंक के साथ मौजूद है।
पंजाब-लखनऊ मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|11
|1.42
|आरसीबी
|6
|4
|2
|8
|1.171
|राजस्थान रॉयल्स
|6
|4
|2
|8
|0.599
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|6
|0.566
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|6
|0.31
|गुजरात टाइटंस
|5
|3
|2
|6
|0.018
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|4
|-0.78
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|6
|2
|4
|4
|-1.173
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|3
|-0.879
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|2
|-1.076
चौथे नंबर पर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी
आईपीएल 2029 में 29वें मैच यानी पंजाब और लखनऊ के बीच मैच खत्म हो जाने के बाद अगर टॉप-5 बैटर की बात करें तो इसमें वैभव सूर्यवंशी ने एंट्री मार ली है। वैभव ने केकेआर के खिलाफ 46 रन की पारी खेली और अब वो चौथे नंबर पर आ गए। उनके 6 मैचों में अब 246 रन हो चुके हैं। हेनरिक क्लासेन 283 रन के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो अंशुल कंबोज अब भी 13 विकेट के साथ पहले जबकि प्रिंस यादव दूसरे नंबर पर आ गए हैं।
पंजाब-लखनऊ मैच के बाद टॉप-5 बैटर
|खिलाड़ी
|मैट
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|6
|6
|283
|47.17
|144.39
|19
|10
|शुभमन गिल
|4
|4
|251
|62.75
|154.94
|24
|10
|विराट कोहली
|6
|6
|247
|49.4
|157.32
|28
|8
|वैभव सूर्यवंशी
|6
|6
|246
|41
|236.54
|24
|20
|रजत पाटीदार
|6
|6
|230
|46
|212.96
|12
|22
पंजाब-लखनऊ मैच के बाद टॉप-5 बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|अंशुल कंबोज
|6
|21.4
|130
|13
|16.23
|211
|0
|0
|प्रिंस यादव
|6
|22
|132
|11
|17.18
|189
|0
|0
|प्रसिद्ध कृष्णआ
|5
|20
|120
|11
|16.73
|184
|1
|0
|भुवनेश्वर कुमार
|6
|24
|144
|10
|20
|200
|0
|0
|रवि बिश्नोई
|6
|20
|120
|10
|19
|190
|1
|0
अभिषेक ने तोड़ा सहवाग का महारिकॉर्ड, IPL में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय
अभिषेक शर्मा ने सीेएसके के खिलाफ दमदार पारी खेली और वीरेंद्र सहवाग के इस महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभिषेक ने 15 गेंदों पर अर्धशतक भी लगाया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)