IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी छठी जीत दर्ज की और अंकतालिका में टॉप 3 में वापसी कर ली। जबकि पंजाब को सीजन की पहली हार मिली लेकिन फिर भी टीम टॉप पर काबिज है। राजस्थान अब अंकतालिका में तीसरे पर आ गई है और सनराइजर्स हैदराबाद को चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है।

ऑरेंज कैप के लीडरबोर्ड में अब वैभव सूर्यवंशी 400 रनों के साथ टॉप पर आ गए हैं। ऑरेंज कैप फिर से 15 वर्षीय खिलाड़ी के पास आ चुकी है और अभिषेक शर्मा पीछे हो चुके हैं। पर्पल कैप की लिस्ट में अभी भुवनेश्वर कुमार ही टॉप पर हैं। हालांकि, जोफ्रा आर्चर के भी 14 विकेट हो गए हैं लेकिन उनका औसत भुवी से कम है। यानी पर्पल कैप अभी भी भुवनेश्वर के पास है। इसके अलावा पंजाब-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका, ऑरेंज कैप व पर्पल कैप लीडरबोर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पंजाब-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स86113+1.333
आरसीबी86212+1.919
राजस्थान रॉयल्स96312+0.617
सनराइजर्स हैदराबाद85310+0.815
गुजरात टाइटंस8448-0.475
चेन्नई सुपर किंग्स8356-0.121
दिल्ली कैपिटल्स8356-1.060
कोलकाता नाइट राइडर्स8255-0.751
मुंबई इंडियंस7254-0.736
लखनऊ सुपर जायंट्स8264-1.106

पंजाब-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
वैभव सूर्यवंशी9940044.44238.093437
अभिषेक शर्मा8838054.29212.293628
केएल राहुल8835851.14185.493619
विराट कोहली8835158.50162.503714
हेनरिक क्लासेन8834949.86149.792514

पंजाब-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार8311861416.8623600
जोफ्रा आर्चर9331981419.5027300
अंशुल कंबोज724.41481415.7922100
इशान मलिंगा8271621418.2125510
प्रिंस यादव7261561316.7721800

वैभव सूर्यवंशी का फिर तूफान: 5 छक्के, 400 रन पूरे, अर्शदीप, फर्ग्युसन और यानसेन की लगाई क्लास; हेलीकॉप्टर शॉट से लूटी महफिल

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 40वें मैच में भी जलवा बिखेरा और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की क्लास लगा दी। उन्होंने इस पारी में अपने सीजन के 400 रन पूरे किए और एक बार फिर से ऑरेंज कैप होल्डर भी बन गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर