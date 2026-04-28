IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी छठी जीत दर्ज की और अंकतालिका में टॉप 3 में वापसी कर ली। जबकि पंजाब को सीजन की पहली हार मिली लेकिन फिर भी टीम टॉप पर काबिज है। राजस्थान अब अंकतालिका में तीसरे पर आ गई है और सनराइजर्स हैदराबाद को चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है।
ऑरेंज कैप के लीडरबोर्ड में अब वैभव सूर्यवंशी 400 रनों के साथ टॉप पर आ गए हैं। ऑरेंज कैप फिर से 15 वर्षीय खिलाड़ी के पास आ चुकी है और अभिषेक शर्मा पीछे हो चुके हैं। पर्पल कैप की लिस्ट में अभी भुवनेश्वर कुमार ही टॉप पर हैं। हालांकि, जोफ्रा आर्चर के भी 14 विकेट हो गए हैं लेकिन उनका औसत भुवी से कम है। यानी पर्पल कैप अभी भी भुवनेश्वर के पास है। इसके अलावा पंजाब-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका, ऑरेंज कैप व पर्पल कैप लीडरबोर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
पंजाब-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|8
|6
|1
|13
|+1.333
|आरसीबी
|8
|6
|2
|12
|+1.919
|राजस्थान रॉयल्स
|9
|6
|3
|12
|+0.617
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|10
|+0.815
|गुजरात टाइटंस
|8
|4
|4
|8
|-0.475
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|6
|-0.121
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|3
|5
|6
|-1.060
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|5
|-0.751
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|4
|-0.736
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|4
|-1.106
पंजाब-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|वैभव सूर्यवंशी
|9
|9
|400
|44.44
|238.09
|34
|37
|अभिषेक शर्मा
|8
|8
|380
|54.29
|212.29
|36
|28
|केएल राहुल
|8
|8
|358
|51.14
|185.49
|36
|19
|विराट कोहली
|8
|8
|351
|58.50
|162.50
|37
|14
|हेनरिक क्लासेन
|8
|8
|349
|49.86
|149.79
|25
|14
पंजाब-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|8
|31
|186
|14
|16.86
|236
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|9
|33
|198
|14
|19.50
|273
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|7
|24.4
|148
|14
|15.79
|221
|0
|0
|इशान मलिंगा
|8
|27
|162
|14
|18.21
|255
|1
|0
|प्रिंस यादव
|7
|26
|156
|13
|16.77
|218
|0
|0
वैभव सूर्यवंशी का फिर तूफान: 5 छक्के, 400 रन पूरे, अर्शदीप, फर्ग्युसन और यानसेन की लगाई क्लास; हेलीकॉप्टर शॉट से लूटी महफिल
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 40वें मैच में भी जलवा बिखेरा और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की क्लास लगा दी। उन्होंने इस पारी में अपने सीजन के 400 रन पूरे किए और एक बार फिर से ऑरेंज कैप होल्डर भी बन गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर