IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी छठी जीत दर्ज की और अंकतालिका में टॉप 3 में वापसी कर ली। जबकि पंजाब को सीजन की पहली हार मिली लेकिन फिर भी टीम टॉप पर काबिज है। राजस्थान अब अंकतालिका में तीसरे पर आ गई है और सनराइजर्स हैदराबाद को चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है।

ऑरेंज कैप के लीडरबोर्ड में अब वैभव सूर्यवंशी 400 रनों के साथ टॉप पर आ गए हैं। ऑरेंज कैप फिर से 15 वर्षीय खिलाड़ी के पास आ चुकी है और अभिषेक शर्मा पीछे हो चुके हैं। पर्पल कैप की लिस्ट में अभी भुवनेश्वर कुमार ही टॉप पर हैं। हालांकि, जोफ्रा आर्चर के भी 14 विकेट हो गए हैं लेकिन उनका औसत भुवी से कम है। यानी पर्पल कैप अभी भी भुवनेश्वर के पास है। इसके अलावा पंजाब-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका, ऑरेंज कैप व पर्पल कैप लीडरबोर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पंजाब-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 8 6 1 13 +1.333 आरसीबी 8 6 2 12 +1.919 राजस्थान रॉयल्स 9 6 3 12 +0.617 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 10 +0.815 गुजरात टाइटंस 8 4 4 8 -0.475 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 6 -0.121 दिल्ली कैपिटल्स 8 3 5 6 -1.060 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 5 -0.751 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 4 -1.106

पंजाब-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के वैभव सूर्यवंशी 9 9 400 44.44 238.09 34 37 अभिषेक शर्मा 8 8 380 54.29 212.29 36 28 केएल राहुल 8 8 358 51.14 185.49 36 19 विराट कोहली 8 8 351 58.50 162.50 37 14 हेनरिक क्लासेन 8 8 349 49.86 149.79 25 14

पंजाब-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 8 31 186 14 16.86 236 0 0 जोफ्रा आर्चर 9 33 198 14 19.50 273 0 0 अंशुल कंबोज 7 24.4 148 14 15.79 221 0 0 इशान मलिंगा 8 27 162 14 18.21 255 1 0 प्रिंस यादव 7 26 156 13 16.77 218 0 0

वैभव सूर्यवंशी का फिर तूफान: 5 छक्के, 400 रन पूरे, अर्शदीप, फर्ग्युसन और यानसेन की लगाई क्लास; हेलीकॉप्टर शॉट से लूटी महफिल

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 40वें मैच में भी जलवा बिखेरा और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की क्लास लगा दी। उन्होंने इस पारी में अपने सीजन के 400 रन पूरे किए और एक बार फिर से ऑरेंज कैप होल्डर भी बन गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर