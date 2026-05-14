IPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 58वां मैच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई ने तिलक वर्मा की नाबाद 75 रन की पारी के दम पर पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल किए। मुंबई के अब 8 अंक हो गए और वो अंकतालिका में 9वें स्थान पर है जबकि पंजाब को इस हार से 2 अंक का नुकसान हुआ। हालांकि इस हार के बाद भी पंजाब अभी अंकतालिका में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर ही है। आरसीबी पहले स्थान पर बनी हुई है।

पंजाब और मुंबई के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो हेनरिक क्लासेन पहले स्थान पर ही हैं जबकि साई सुदर्शन दूसरे तो वहीं विराट कोहली तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। इनके बाद लिस्ट में अभिषेक शर्मा और केएल राहुल मौजूद हैं। पर्पल कैप की रेस में पहले नंबर पर आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 22 विकेट लेकर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर 21 विकेट के साथ कगिसो रबाडा बने हुए हैं।

पंजाब बनाम मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी1284161.053
गुजरात टाइटंस1284160.551
सनराइजर्स हैदराबाद1275140.331
पंजाब किंग्स1265130.355
सीएसके1165120.185
राजस्थान रॉयल्स1165120.082
दिल्ली कैपिटल्स125710-0.993
केकेआर11469-0.198
मुंबई इंडियंस12488-0.504
लखनऊ सुपर जायंट्स11386-0.907

पंजाब बनाम मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
हेनरिक क्लासेन121250850.8153.943823
साई सुदर्शन121250141.75155.114922
विराट कोहली121248453.78165.755318
अभिषेक शर्मा121248143.73209.134337
केएल राहुल121247743.36177.995024
खिलाड़ीमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार12472822216.1435510
कगिसो रबाडा12462762120.0542100
अंशुल कंबोज1139.42381919.2136500
प्रिंस यादव11412461620.9433500
राशिद खान1241.52511621.3834210

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