IPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 58वां मैच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई ने तिलक वर्मा की नाबाद 75 रन की पारी के दम पर पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल किए। मुंबई के अब 8 अंक हो गए और वो अंकतालिका में 9वें स्थान पर है जबकि पंजाब को इस हार से 2 अंक का नुकसान हुआ। हालांकि इस हार के बाद भी पंजाब अभी अंकतालिका में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर ही है। आरसीबी पहले स्थान पर बनी हुई है।

पंजाब और मुंबई के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो हेनरिक क्लासेन पहले स्थान पर ही हैं जबकि साई सुदर्शन दूसरे तो वहीं विराट कोहली तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। इनके बाद लिस्ट में अभिषेक शर्मा और केएल राहुल मौजूद हैं। पर्पल कैप की रेस में पहले नंबर पर आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 22 विकेट लेकर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर 21 विकेट के साथ कगिसो रबाडा बने हुए हैं।

पंजाब बनाम मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी 12 8 4 16 1.053 गुजरात टाइटंस 12 8 4 16 0.551 सनराइजर्स हैदराबाद 12 7 5 14 0.331 पंजाब किंग्स 12 6 5 13 0.355 सीएसके 11 6 5 12 0.185 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 12 0.082 दिल्ली कैपिटल्स 12 5 7 10 -0.993 केकेआर 11 4 6 9 -0.198 मुंबई इंडियंस 12 4 8 8 -0.504 लखनऊ सुपर जायंट्स 11 3 8 6 -0.907

पंजाब बनाम मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 12 12 508 50.8 153.94 38 23 साई सुदर्शन 12 12 501 41.75 155.11 49 22 विराट कोहली 12 12 484 53.78 165.75 53 18 अभिषेक शर्मा 12 12 481 43.73 209.13 43 37 केएल राहुल 12 12 477 43.36 177.99 50 24

खिलाड़ी मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 12 47 282 22 16.14 355 1 0 कगिसो रबाडा 12 46 276 21 20.05 421 0 0 अंशुल कंबोज 11 39.4 238 19 19.21 365 0 0 प्रिंस यादव 11 41 246 16 20.94 335 0 0 राशिद खान 12 41.5 251 16 21.38 342 1 0

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