IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स ने दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले लगातार तीन मैच गंवाए थे और ऐसा लग रहा था कि ये टीम वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल करके अंकतालिका में 8वें से 7वें स्थान पर आ गई। वहीं इस मुकाबले के बाद पंजाब किंग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये टीम अभी भी अंकतालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है जबकि आरसीबी टॉप पर कायम है।

पंजाब और दिल्ली के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो क्लासेन अभी भी टॉप पर हैं जबकि केएल राहुल अब दूसरे नंबर पर आ गए तो वहीं अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए। चौथे नंबर पर अब शुभमन गिल हैं जबकि साई सुदर्शन 5वें स्थान पर हैं। पर्पल कैप पर फिलहाल भुवनेश्वर कुमार का कब्जा है जिनके नाम पर 11 मैचों में 21 विकेट दर्ज हैं।

पंजाब बनाम दिल्ली मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी 11 7 4 14 1.103 सनराइजर्स हैदराबाद 11 7 4 14 0.737 गुजरात टाइटंस 11 7 4 14 0.228 पंजाब किंग्स 11 6 4 13 0.428 चेन्नई सुपर किंग्स 11 6 5 12 0.185 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 12 0.082 दिल्ली कैपिटल्स 12 5 7 10 -0.993 केकेआर 10 4 5 9 -0.169 मुंबई इंडियंस 11 3 8 6 -0.585 लखनऊ सुपर जायंट्स 11 3 8 6 -0.907

पंजाब बनाम दिल्ली मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 11 11 494 54.89 157.32 36 23 केएल राहुल 12 12 477 43.36 177.99 50 24 अभिषेक शर्मा 11 11 475 47.5 210.18 43 36 शुभमन गिल 10 10 462 46.2 160.42 44 20 साई सुदर्शन 11 11 440 40 157.71 44 20

खिलाड़ी मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 11 43 258 21 15.29 321 1 0 अंशुल कंबोज 11 39.4 238 19 19.21 365 0 0 कगिसो रबाडा 11 42 252 18 21.83 393 0 0 प्रिंस यादव 11 41 246 16 20.94 335 0 0 ईशान मलिंगा 11 38.2 230 16 22.63 362 1 0

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