IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स ने दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले लगातार तीन मैच गंवाए थे और ऐसा लग रहा था कि ये टीम वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल करके अंकतालिका में 8वें से 7वें स्थान पर आ गई। वहीं इस मुकाबले के बाद पंजाब किंग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये टीम अभी भी अंकतालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है जबकि आरसीबी टॉप पर कायम है।
पंजाब और दिल्ली के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो क्लासेन अभी भी टॉप पर हैं जबकि केएल राहुल अब दूसरे नंबर पर आ गए तो वहीं अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए। चौथे नंबर पर अब शुभमन गिल हैं जबकि साई सुदर्शन 5वें स्थान पर हैं। पर्पल कैप पर फिलहाल भुवनेश्वर कुमार का कब्जा है जिनके नाम पर 11 मैचों में 21 विकेट दर्ज हैं।
पंजाब बनाम दिल्ली मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|11
|7
|4
|14
|1.103
|सनराइजर्स हैदराबाद
|11
|7
|4
|14
|0.737
|गुजरात टाइटंस
|11
|7
|4
|14
|0.228
|पंजाब किंग्स
|11
|6
|4
|13
|0.428
|चेन्नई सुपर किंग्स
|11
|6
|5
|12
|0.185
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|12
|0.082
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|10
|-0.993
|केकेआर
|10
|4
|5
|9
|-0.169
|मुंबई इंडियंस
|11
|3
|8
|6
|-0.585
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|11
|3
|8
|6
|-0.907
पंजाब बनाम दिल्ली मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|केएल राहुल
|12
|12
|477
|43.36
|177.99
|50
|24
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.5
|210.18
|43
|36
|शुभमन गिल
|10
|10
|462
|46.2
|160.42
|44
|20
|साई सुदर्शन
|11
|11
|440
|40
|157.71
|44
|20
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|11
|43
|258
|21
|15.29
|321
|1
|0
|अंशुल कंबोज
|11
|39.4
|238
|19
|19.21
|365
|0
|0
|कगिसो रबाडा
|11
|42
|252
|18
|21.83
|393
|0
|0
|प्रिंस यादव
|11
|41
|246
|16
|20.94
|335
|0
|0
|ईशान मलिंगा
|11
|38.2
|230
|16
|22.63
|362
|1
|0
वैभव ने IPL 2026 पावरप्ले में 148 गेंदों पर ठोके हैं 359 रन, पहले ओवर में 6 लगाने के मामले में गिल-राहुल की बराबरी पर आए
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस आईपीएल सीजन में तो खूब चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस सीजन में अपने स्कोर का ज्यादातर रन पावरप्ले के दौरान बनाए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)