IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 24वें मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने बड़ी ही आसानी के साथ मुंबई इंइियंस को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स की टीम 9 अंक के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर आ गई जबकि आरसीबी अब दूसरे नंबर पर खिसक गई।
पंजाब किंग्स ने आरसीबी को पीछे छोड़ा
पंजाब किंग्स से हार के बाद मुंबई इंडियंस टीम अंकतालिका में 2 अंक के साथ 9वें स्थान पर ही बनी हुई है। आरसीबी के अभी 8 अंक हैं और वो बेहतर रन रेट के आधार पर दूसरे नंबर पर है जबकि राजस्थान की टीम भी 8 अंक के साथ ही तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हैदराबाद की टीम 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर है जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एक अंक के साथ 10वें स्थान पर है।
मुंबई-पंजाब मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|5
|4
|0
|9
|1.067
|आरसीबी
|5
|4
|1
|8
|1.503
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|8
|0.889
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|4
|0.576
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|4
|0.322
|गुजरात टाइटंस
|4
|2
|2
|4
|-0.029
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|5
|2
|3
|4
|-0.804
|सीएसके
|5
|2
|3
|4
|-0.846
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|2
|-1.076
|केकेआर
|5
|0
|4
|1
|-1.383
वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 से बाहर
पंजाब-मुंबई मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट से अब वैभव सूर्यवंशी बाहर हो गए और मुंबई के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेलने वाले पंजाब के ओपनर प्रभसिमरन सिंह 5वें नंबर पर आ गए। प्रभसिमरन के अब 5 मैचों में कुल 211 रन हो गए तो वहीं श्रेयस अय्यर 203 रन के साथ छठे नंबर पर आ गए जबकि वैभव सूर्यवंशी (200 रन) अब 7वें स्थान पर आ गए। इस लिस्ट में अभी विराट कोहली 228 रन के साथ पहले स्थान पर हैं और ऑरेंज कैप उनके पास है। वहीं पर्पल कैप इस वक्त प्रसिद्ध कृष्णा के पास ही है।
मुंबई-पंजाब मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|विराट कोहली
|5
|5
|228
|57
|158.33
|25
|8
|हेनरिक क्लासेन
|5
|5
|224
|44.8
|142.68
|13
|8
|रजत पाटीदार
|5
|5
|222
|55.5
|213.46
|12
|21
|इशान किशन
|5
|5
|213
|42.6
|190.18
|22
|12
|प्रभसिमरन सिंह
|5
|4
|211
|70.33
|172.95
|22
|11
मुंबई-पंजाब मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|प्रसिद्ध कृष्णा
|4
|16
|96
|10
|15.2
|152
|1
|0
|अंशुल कंबोज
|5
|18.4
|112
|10
|18.9
|189
|0
|0
|प्रिंस यादव
|5
|18
|108
|9
|18.22
|164
|0
|0
|रवि बिश्नोई
|5
|16
|96
|9
|16.56
|149
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|5
|17
|102
|7
|20.57
|144
|0
|0
क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाकर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स; रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, संजू-पंत को भी छोड़ा पीछे
डिकॉक ने आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में शतक लगा दिया और रोहित शर्मा की कमी नहीं खलने दी। डिकॉक ने अपनी शतकीय पारी के दम पर 5 शानदार रिकॉर्ड भी बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)