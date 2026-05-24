IPL 2026 Points Table after MI vs RR match: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार मिली। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई, लेकिन अंकतालिका में वो चौथे स्थान पर रही। राजस्थान के इस जीत के बाद कुल 16 अंक हो गए जबकि पहले स्थान पर आरसीबी, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हैदराबाद की टीम रही। मुंबई की टीम इस हार के बाद अंकतालिका में 9वें स्थान पर बनी रही।
मुंबई और राजस्थान के मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन पहले स्थान पर चल रहे हैं। इस रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं हुआ और दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन के कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर हेनरिक क्सालेन, चौथे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी तो वहीं पांचवें स्थान पर इशान किशन हैं। पर्पल कैप भुवी के नाम ही है जबकि जोफ्रा आर्चर ने इस लिस्ट में अंशुल कंबोज को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर जगह बना ली।
मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.783
|गुजरात टाइटंस (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.695
|सनराइजर्स हैदराबाद (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.524
|राजस्थान रॉयल्स (Q)
|14
|8
|6
|16
|0.189
|पंजाब किंग्स (E)
|14
|7
|6
|15
|0.309
|केकेआर (E)
|13
|6
|6
|13
|0.011
|सीएसके (E)
|14
|6
|8
|12
|-0.345
|दिल्ली कैपिटल्स (E)
|13
|6
|7
|12
|-0.871
|मुंबई इंडियंस (E)
|14
|4
|10
|8
|-0.584
|लखनऊ सुपर जायंट्स (E)
|14
|4
|10
|8
|-0.74
मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|14
|14
|638
|49.08
|157.92
|62
|29
|शुभमन गिल
|13
|13
|616
|47.38
|161.68
|57
|30
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.5
|159.47
|46
|30
|वैभव सूर्यवंशी
|14
|14
|583
|41.64
|232.27
|50
|53
|इशान किशन
|14
|14
|569
|40.64
|178.37
|57
|29
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|14
|55.0
|330
|24
|18.50
|444
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|14
|53.4
|322
|24
|20.54
|493
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|14
|52.0
|312
|21
|21.71
|456
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|14
|50.2
|302
|21
|25.24
|530
|0
|0
|राशिद खान
|14
|47.5
|287
|19
|21.95
|417
|1
|0