IPL 2026 Points Table after MI vs RR match: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार मिली। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई, लेकिन अंकतालिका में वो चौथे स्थान पर रही। राजस्थान के इस जीत के बाद कुल 16 अंक हो गए जबकि पहले स्थान पर आरसीबी, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हैदराबाद की टीम रही। मुंबई की टीम इस हार के बाद अंकतालिका में 9वें स्थान पर बनी रही।

मुंबई और राजस्थान के मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन पहले स्थान पर चल रहे हैं। इस रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं हुआ और दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन के कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर हेनरिक क्सालेन, चौथे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी तो वहीं पांचवें स्थान पर इशान किशन हैं। पर्पल कैप भुवी के नाम ही है जबकि जोफ्रा आर्चर ने इस लिस्ट में अंशुल कंबोज को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर जगह बना ली।

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी (Q)1495180.783
गुजरात टाइटंस (Q)1495180.695
सनराइजर्स हैदराबाद (Q)1495180.524
राजस्थान रॉयल्स (Q)1486160.189
पंजाब किंग्स (E)1476150.309
केकेआर (E)1366130.011
सीएसके (E)146812-0.345
दिल्ली कैपिटल्स (E)136712-0.871
मुंबई इंडियंस (E)144108-0.584
लखनऊ सुपर जायंट्स (E)144108-0.74

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साई सुदर्शन141463849.08157.926229
शुभमन गिल131361647.38161.685730
हेनरिक क्लासेन141460650.5159.474630
वैभव सूर्यवंशी141458341.64232.275053
इशान किशन141456940.64178.375729
प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार1455.03302418.5044410
कगिसो रबाडा1453.43222420.5449300
जोफ्रा आर्चर1452.03122121.7145600
अंशुल कंबोज1450.23022125.2453000
राशिद खान1447.52871921.9541710