IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया और अंकतालिका में टॉप 5 में जगह बनाई। वहीं 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। हालांकि, इस जीत के बावजूद आरसीबी तीसरे स्थान पर ही है। जबकि मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी हार के बाद अंकतालिका में 8वें स्थान पर ही।

ऑरेंज कैप लिस्ट में राजस्थान के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही नंबर 1 हैं और पर्पल कैप अब रवि बिश्नोई के पास से गुजरात के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा के पास आ गई है। अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट की बात करें तो रजत पाटीदार नंबर 2 पर आ गए हैं और वैभव के काफी करीब हैं। हालांकि, वैभव का सोमवार को मैच है। वहीं विराट कोहली लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। गेंदबाजों में लखनऊ के प्रिंस यादव चौथे और आरसीबी के जैकब डफी पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

मुंबई-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 4 4 0 8 +2.055 पंजाब किंग्स 4 3 0 7 +0.720 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 3 1 6 +1.148 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 4 +0.322 गुजरात टाइटंस 4 2 2 4 -0.029 लखनऊ सुपर जायंट्स 4 2 2 4 -0.427 सनराइजर्स हैदराबाद 4 1 3 2 -0.024 मुंबई इंडियंस 4 1 3 2 -0.772 चेन्नई सुपर किंग्स 4 1 3 2 -1.532 कोलकाता नाइट राइडर्स 4 0 3 1 -1.315

मुंबई-आरसीबी मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के वैभव सूर्यवंशी 4 4 200 50.00 266.67 18 18 रजत पाटीदार 4 4 195 65.00 214.28 11 18 हेनरिक क्लासेन 4 4 184 46.00 140.46 12 5 यशस्वी जायसवाल 4 4 183 91.50 163.39 19 10 विराट कोहली 4 4 179 59.67 162.72 19 7

मुंबई-आरसीबी मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयर मैच ओवर बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा 4 16 96 10 15.20 152 1 0 रवि बिश्नोई 4 13 78 9 12.67 114 1 0 अंशुल कम्बोज 4 14.4 88 8 19.63 157 0 0 प्रिंस यादव 4 15 90 6 22.00 132 0 0 जैकब डफी 3 12 72 6 23.00 138 0 0

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