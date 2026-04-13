IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया और अंकतालिका में टॉप 5 में जगह बनाई। वहीं 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। हालांकि, इस जीत के बावजूद आरसीबी तीसरे स्थान पर ही है। जबकि मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी हार के बाद अंकतालिका में 8वें स्थान पर ही।

ऑरेंज कैप लिस्ट में राजस्थान के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही नंबर 1 हैं और पर्पल कैप अब रवि बिश्नोई के पास से गुजरात के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा के पास आ गई है। अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट की बात करें तो रजत पाटीदार नंबर 2 पर आ गए हैं और वैभव के काफी करीब हैं। हालांकि, वैभव का सोमवार को मैच है। वहीं विराट कोहली लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। गेंदबाजों में लखनऊ के प्रिंस यादव चौथे और आरसीबी के जैकब डफी पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

मुंबई-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
राजस्थान रॉयल्स4408+2.055
पंजाब किंग्स4307+0.720
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु4316+1.148
दिल्ली कैपिटल्स4224+0.322
गुजरात टाइटंस4224-0.029
लखनऊ सुपर जायंट्स4224-0.427
सनराइजर्स हैदराबाद4132-0.024
मुंबई इंडियंस4132-0.772
चेन्नई सुपर किंग्स4132-1.532
कोलकाता नाइट राइडर्स4031-1.315

मुंबई-आरसीबी मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
वैभव सूर्यवंशी 4420050.00266.671818
रजत पाटीदार4419565.00214.281118
हेनरिक क्लासेन4418446.00140.46125
यशस्वी जायसवाल4418391.50163.391910
विराट कोहली4417959.67162.72197

मुंबई-आरसीबी मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयरमैचओवरबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
प्रसिद्ध कृष्णा416961015.2015210
रवि बिश्नोई41378912.6711410
अंशुल कम्बोज414.488819.6315700
प्रिंस यादव41590622.0013200
जैकब डफी31272623.0013800

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