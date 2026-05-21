IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 65वां मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। मुंबई को हराने के बाद केकेआर ने अंकतालिका में चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़ दिया। इस हार के बाद मुंबई की टीम अब अंकतालिका में 9वें स्थान पर ही है। पहले स्थान पर इस मैच के बाद आरसीबी ही मौजूद है।

आईपीएल में 65वें मैच के बाद ऑरेंज कैप पर अब भी वैभव सूर्यवंशी का कब्जा है जबकि टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मिचेल मार्श हैं जबकि तीसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन मौजूद हैं जबकि चौथे नंबर पर साई सुदर्शन तो वहीं पांचवें स्थान पर विराट कोहली मौजूद हैं। पर्पल कैप के रेस में शामिल टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो लिस्ट में पहले नंबर पर भुवनेश्वर कुमार मौजू हैं जबकि दूसरे स्थान पर कगिसो रबाडा मौजूद हैं।

मुंबई बनाम KKR मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी 13 9 4 18 1.065 गुजरात टाइटंस 13 8 5 16 0.4 सनराइजर्स हैदराबाद 13 8 5 16 0.35 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 14 0.083 पंजाब किंग्स 13 6 6 13 0.227 केकेआर 13 6 6 13 0.011 सीएसके 13 6 7 12 -0.016 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 12 -0.871 मुंबई इंडियंस 13 4 9 8 -0.51 लखनऊ सुपर जायंट्स 13 4 9 8 -0.702

मुंबई बनाम KKR मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के वैभव सूर्यवंशी 13 13 579 44.54 236.33 50 53 मिचेल मार्श 13 13 563 43.31 163.19 51 36 हेनरिक क्लासेन 13 13 555 50.45 155.9 44 25 साई सुदर्शन 13 13 554 46.17 157.83 55 25 शुभमन गिल 12 12 552 46 160.47 50 27

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 13 51 306 24 16.38 393 1 0 कगिसो रबाडा 13 50 300 21 21.95 461 0 0 अंशुल कंबोज 13 46.2 278 20 23.7 474 0 0 जोफ्रा आर्चर 13 48 288 18 24.39 439 0 0 कार्तिक त्यागी 13 47 282 18 24.61 443 0 0

वैभव अब अभिषेक से आगे, रोहित नंबर 4; IPL में 200+ चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा का स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब वैभव पहले नंबर पर आ गए। वैभव ने इस मामले में अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)