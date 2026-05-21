IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 65वां मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। मुंबई को हराने के बाद केकेआर ने अंकतालिका में चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़ दिया। इस हार के बाद मुंबई की टीम अब अंकतालिका में 9वें स्थान पर ही है। पहले स्थान पर इस मैच के बाद आरसीबी ही मौजूद है।
आईपीएल में 65वें मैच के बाद ऑरेंज कैप पर अब भी वैभव सूर्यवंशी का कब्जा है जबकि टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मिचेल मार्श हैं जबकि तीसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन मौजूद हैं जबकि चौथे नंबर पर साई सुदर्शन तो वहीं पांचवें स्थान पर विराट कोहली मौजूद हैं। पर्पल कैप के रेस में शामिल टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो लिस्ट में पहले नंबर पर भुवनेश्वर कुमार मौजू हैं जबकि दूसरे स्थान पर कगिसो रबाडा मौजूद हैं।
मुंबई बनाम KKR मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|13
|9
|4
|18
|1.065
|गुजरात टाइटंस
|13
|8
|5
|16
|0.4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|13
|8
|5
|16
|0.35
|राजस्थान रॉयल्स
|13
|7
|6
|14
|0.083
|पंजाब किंग्स
|13
|6
|6
|13
|0.227
|केकेआर
|13
|6
|6
|13
|0.011
|सीएसके
|13
|6
|7
|12
|-0.016
|दिल्ली कैपिटल्स
|13
|6
|7
|12
|-0.871
|मुंबई इंडियंस
|13
|4
|9
|8
|-0.51
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|13
|4
|9
|8
|-0.702
मुंबई बनाम KKR मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|वैभव सूर्यवंशी
|13
|13
|579
|44.54
|236.33
|50
|53
|मिचेल मार्श
|13
|13
|563
|43.31
|163.19
|51
|36
|हेनरिक क्लासेन
|13
|13
|555
|50.45
|155.9
|44
|25
|साई सुदर्शन
|13
|13
|554
|46.17
|157.83
|55
|25
|शुभमन गिल
|12
|12
|552
|46
|160.47
|50
|27
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|13
|51
|306
|24
|16.38
|393
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|13
|50
|300
|21
|21.95
|461
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|13
|46.2
|278
|20
|23.7
|474
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|13
|48
|288
|18
|24.39
|439
|0
|0
|कार्तिक त्यागी
|13
|47
|282
|18
|24.61
|443
|0
|0
वैभव अब अभिषेक से आगे, रोहित नंबर 4; IPL में 200+ चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय
आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा का स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब वैभव पहले नंबर पर आ गए। वैभव ने इस मामले में अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)