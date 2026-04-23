IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ। इस मैच में सीएसके ने मुंबई को 103 रन से हरा दिया और अंकतालिका में जबरदस्त छलांग लगाई। वहीं इस हार के बाद मुंबई की टीम को काफी नुकसान हुआ और वो अंकतालिका में 7वें से 8वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि अंकतालिका में अब भी पंजाब किंग्स पहले नंबर पर मौजूद है।

ऑरेंज कैप की रेस में अब संजू सैमसन भी शामिल हो गए। वो टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए पहुंच गए। हालांकि अभी भी पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा ही मौजूद हैं। गिल अब चौथे जबकि वैभव 5वें नंबर पर आ गए। पर्पल कैप की बात करें तो ये मुंबई-चेन्नई मैच के बाद अब ये अंशुल कंबोज के नाम हो गया। अंशुल ने प्रिंस यादव को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया।

मुंबई-सीएसके मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स650111.42
राजस्थान रॉयल्स752100.79
आरसीबी64281.171
सनराइजर्स हैदराबाद74380.82
सीएसके73460.118
दिल्ली कैपिटल्स6336-0.13
गुजरात टाइटंस6336-0.821
मुंबई इंडियंस7254-0.736
लखनऊ सुपर जायंट्स7254-1.277
केकेआर7153-0.879

मुंबई-सीएसके मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ीसालमैचपारीनॉट आउटरनबेस्ट स्कोरऔसतबॉलस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
अभिषेक शर्मा2026-2026771323135*53.83150215.331222527
हेनरिक क्लासेन2026-20267713206253.33209153.110302213
संजू सैमसन2026-2026772293115*58.6164178.652003115
शुभमन गिल2026-20265502658653175151.420302710
वैभव सूर्यवंशी2026-20267702547836.28115220.860212620
खिलाड़ीसालमैचपारीबॉलओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट4-विकेट5-विकेट
अंशुल कंबोज2026-20267714824.40221143/2215.788.9510.5700
प्रिंस यादव2026-202677156260218133/3216.768.381200
ईशान मलिंगा2026-202677138230217124/3218.089.4311.510
प्रसिद्ध कृष्णा2026-202666144240238124/2819.839.911210
जोफ्रा आर्चर2026-202677150251199113/2018.097.9613.632620

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