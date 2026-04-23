IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ। इस मैच में सीएसके ने मुंबई को 103 रन से हरा दिया और अंकतालिका में जबरदस्त छलांग लगाई। वहीं इस हार के बाद मुंबई की टीम को काफी नुकसान हुआ और वो अंकतालिका में 7वें से 8वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि अंकतालिका में अब भी पंजाब किंग्स पहले नंबर पर मौजूद है।

ऑरेंज कैप की रेस में अब संजू सैमसन भी शामिल हो गए। वो टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए पहुंच गए। हालांकि अभी भी पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा ही मौजूद हैं। गिल अब चौथे जबकि वैभव 5वें नंबर पर आ गए। पर्पल कैप की बात करें तो ये मुंबई-चेन्नई मैच के बाद अब ये अंशुल कंबोज के नाम हो गया। अंशुल ने प्रिंस यादव को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया।

मुंबई-सीएसके मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 6 5 0 11 1.42 राजस्थान रॉयल्स 7 5 2 10 0.79 आरसीबी 6 4 2 8 1.171 सनराइजर्स हैदराबाद 7 4 3 8 0.82 सीएसके 7 3 4 6 0.118 दिल्ली कैपिटल्स 6 3 3 6 -0.13 गुजरात टाइटंस 6 3 3 6 -0.821 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 4 -1.277 केकेआर 7 1 5 3 -0.879



मुंबई-सीएसके मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ी साल मैच पारी नॉट आउट रन बेस्ट स्कोर औसत बॉल स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के अभिषेक शर्मा 2026-2026 7 7 1 323 135* 53.83 150 215.33 1 2 2 25 27 हेनरिक क्लासेन 2026-2026 7 7 1 320 62 53.33 209 153.11 0 3 0 22 13 संजू सैमसन 2026-2026 7 7 2 293 115* 58.6 164 178.65 2 0 0 31 15 शुभमन गिल 2026-2026 5 5 0 265 86 53 175 151.42 0 3 0 27 10 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 7 7 0 254 78 36.28 115 220.86 0 2 1 26 20

खिलाड़ी साल मैच पारी बॉल ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4-विकेट 5-विकेट अंशुल कंबोज 2026-2026 7 7 148 24.4 0 221 14 3/22 15.78 8.95 10.57 0 0 प्रिंस यादव 2026-2026 7 7 156 26 0 218 13 3/32 16.76 8.38 12 0 0 ईशान मलिंगा 2026-2026 7 7 138 23 0 217 12 4/32 18.08 9.43 11.5 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 2026-2026 6 6 144 24 0 238 12 4/28 19.83 9.91 12 1 0 जोफ्रा आर्चर 2026-2026 7 7 150 25 1 199 11 3/20 18.09 7.96 13.63 26 20

संजू सैमसन ने 54 गेंदों पर लगाया शतक, रोहित-राहुल की बराबरी की, पंत-राहुल पीछे छूटे; बना डाले 4 बड़े रिकॉर्ड्स

संजू सैमसन ने 54 गेंदों पर 6 छक्के और 10 चौकों के साथ नाबाद 101 रन बनाए और इस शतकीय पारी के दम पर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)