IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हराया। इस जीत के बाद अंकतालिका में राजस्थान की टीम 5 जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई। जबकि लगातार चार मैच हारने वाली लखनऊ की टीम 9वें स्थान पर है। लखनऊ को इस सीजन की पांचवीं हार मिली। वहीं राजस्थान की जीत से आरसीबी को नुकसान हुआ और वह नंबर 3 पर खिसक गई।
ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी इस मैच के बाद एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 4 पर जगह बनाई। जबकि नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा काबिज हैं। पर्पल कैप इस मैच के बाद अब लखनऊ के प्रिंस यादव के नाम हो गई है। उन्होंने बेहतर औसत से 13 विकेट लेकर अंशुल कंबोज को पीछे छोड़ा। इस मैच में तीन विकेट लेकर जोफ्रा आर्चर भी नंबर 5 पर आ गए हैं।
लखनऊ-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|11
|+1.42
|राजस्थान रॉयल्स
|7
|5
|2
|10
|+0.790
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|6
|4
|2
|8
|+1.171
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|8
|+0.820
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|6
|-0.130
|गुजरात टाइटंस
|6
|3
|3
|6
|-0.821
|मुंबई इंडियंस
|6
|2
|4
|4
|+0.067
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|4
|-0.78
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|4
|-1.277
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|3
|-0.879
लखनऊ-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|अभिषेक शर्मा
|7
|7
|323
|53.83
|215.33
|25
|27
|हेनरिक क्लासेन
|7
|7
|320
|53.33
|153.11
|22
|13
|शुभमन गिल
|5
|5
|265
|53
|151.43
|27
|10
|वैभव सूर्यवंशी
|7
|7
|254
|36.29
|220.86
|26
|20
|विराट कोहली
|6
|6
|247
|49.4
|157.32
|28
|8
लखनऊ-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|प्रिंस यादव
|7
|26
|156
|13
|16.77
|218
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|6
|21.4
|130
|13
|16.23
|211
|0
|0
|एशान मलिंगा
|7
|23
|138
|12
|18.08
|217
|1
|0
|प्रसिद्ध कृष्णा
|6
|24
|144
|12
|19.83
|238
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|7
|25
|150
|11
|18.09
|199
|0
|0
LSG vs RR IPL 2026 Match Highlights: राजस्थान ने 40 रन से लखनऊ को हराया; जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन
राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 159 रन को सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया। 40 रन से हारते हुए लखनऊ को लगातार चौथी शिकस्त झेलनी पड़ी। 159 रन के जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 18 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। क्लिक करें और जानें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ