IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ और आरसीबी के बीच खेला गया। बारिश से बाधित इस मैच में लखनऊ ने आरसीबी को हरा दिया और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवंत रखा। इस जीत के बाद लखनऊ को 2 अंक हासिल हुए और ये टीम अंकतालिका में 10वें स्थान पर ही है जबकि इस हार के बाद भी आरसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये टीम अंकतालिका में 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है।

आईपीएल 2026 के 50वें मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में पहले नंबर पर हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं और फिलहाल ये कैप उनके नाम पर ही है। वहीं अभिषेक शर्मा दूसरे तो केएल राहुल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर इशान किशन जबकि 5वें नंबर पर वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं। पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर कुमार के पास ही मौजूद है जबकि टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में प्रिंस यादव अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं।

लखनऊ-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
सनराइजर्स हैदराबाद1174140.737
पंजाब किंग्स1063130.571
आरसीबी1064121.234
राजस्थान रॉयल्स1064120.51
गुजरात टाइटंस106412-0.147
सीएसके1055100.151
दिल्ली कैपिटल्स10468-0.949
केकेआर9357-0.539
मुंबई इंडियंस10376-0.649
लखनऊ सुपर जायंट्स10376-0.934

लखनऊ-आरसीबी मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
हेनरिक क्लासेन111149454.89157.323623
अभिषेक शर्मा111147547.5210.184336
केएल राहुल101044549.44180.894424
इशान किशन111140937.18186.764122
वैभव सूर्यवंशी101040440.4237.653537
खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार10392341717.5329800
अंशुल कंबोज1035.42141718.7131800
प्रिंस यादव10372221618.6929900
कगिसो रबाडा10392341622.536000
ईशान मलिंगा1138.22301622.6336210

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