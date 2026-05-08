IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ और आरसीबी के बीच खेला गया। बारिश से बाधित इस मैच में लखनऊ ने आरसीबी को हरा दिया और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवंत रखा। इस जीत के बाद लखनऊ को 2 अंक हासिल हुए और ये टीम अंकतालिका में 10वें स्थान पर ही है जबकि इस हार के बाद भी आरसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये टीम अंकतालिका में 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है।
आईपीएल 2026 के 50वें मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में पहले नंबर पर हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं और फिलहाल ये कैप उनके नाम पर ही है। वहीं अभिषेक शर्मा दूसरे तो केएल राहुल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर इशान किशन जबकि 5वें नंबर पर वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं। पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर कुमार के पास ही मौजूद है जबकि टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में प्रिंस यादव अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं।
लखनऊ-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|सनराइजर्स हैदराबाद
|11
|7
|4
|14
|0.737
|पंजाब किंग्स
|10
|6
|3
|13
|0.571
|आरसीबी
|10
|6
|4
|12
|1.234
|राजस्थान रॉयल्स
|10
|6
|4
|12
|0.51
|गुजरात टाइटंस
|10
|6
|4
|12
|-0.147
|सीएसके
|10
|5
|5
|10
|0.151
|दिल्ली कैपिटल्स
|10
|4
|6
|8
|-0.949
|केकेआर
|9
|3
|5
|7
|-0.539
|मुंबई इंडियंस
|10
|3
|7
|6
|-0.649
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|10
|3
|7
|6
|-0.934
लखनऊ-आरसीबी मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.5
|210.18
|43
|36
|केएल राहुल
|10
|10
|445
|49.44
|180.89
|44
|24
|इशान किशन
|11
|11
|409
|37.18
|186.76
|41
|22
|वैभव सूर्यवंशी
|10
|10
|404
|40.4
|237.65
|35
|37
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|10
|39
|234
|17
|17.53
|298
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|10
|35.4
|214
|17
|18.71
|318
|0
|0
|प्रिंस यादव
|10
|37
|222
|16
|18.69
|299
|0
|0
|कगिसो रबाडा
|10
|39
|234
|16
|22.5
|360
|0
|0
|ईशान मलिंगा
|11
|38.2
|230
|16
|22.63
|362
|1
|0
अभिषेक शर्मा ने 2 बड़े रिकॉर्ड किए अपने नाम, क्रिस गेल-केएल राहुल का कीर्तिमान किया ध्वस्त
अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 35 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के लगाए और इसके दम पर केएल राहुल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा साथ ही साथ इस पारी के बाद क्रिस गेल के इस कीर्तिमान को भी ध्वस्त कर दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)