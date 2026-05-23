IPL 2026 Points Table after LSG vs PBKS match: पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के 68वें मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद शतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया और अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप 4 में पहुंच गई। राजस्थान की टीम पंजाब की जीत के बाद टॉप-4 से बाहर हो गई। वहीं पंजाब से मिली हार के बाद लखनऊ की टीम 8 अंक के साथ 10वें स्थान पर ही है।

लखनऊ और पंजाब के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर साई सुदर्शन ही हैं जबकि दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं। वैभव सूर्यवंशी इस रेस में फिलहाल चौथे नंबर पर हैं तो वहीं इशान किशन 5वें स्थान पर मौजूद हैं। पर्पल कैप की रेस में शामिल 5 गेंदबाजों की बात करें तो टॉप पर इस वक्त भुवनेश्वर कुमार हैं जबकि दूसरे नंबर पर कगिसो रबाडा है। तीसरे स्थान पर अंशुल कंबोज हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी (Q) 14 9 5 18 0.783 गुजरात टाइटंस (Q) 14 9 5 18 0.695 सनराइजर्स हैदराबाद (Q) 14 9 5 18 0.524 पंजाब किंग्स 14 7 6 15 0.309 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 14 0.083 केकेआर 13 6 6 13 0.011 सीएसके

(E) 14 6 8 12 -0.345 दिल्ली कैपिटल्स

(E) 13 6 7 12 -0.871 मुंबई इंडियंस

(E) 13 4 9 8 -0.51 लखनऊ सुपर जायंट्स

(E) 14 4 10 8 -0.74

लखनऊ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साई सुदर्शन 14 14 638 49.08 157.92 62 29 शुभमन गिल 13 13 616 47.38 161.68 57 30 हेनरिक क्लासेन 14 14 606 50.5 159.47 46 30 वैभव सूर्यवंशी 13 13 579 44.54 236.33 50 53 इशान किशन 14 14 569 40.64 178.37 57 29

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 14 55 330 24 18.5 444 1 0 कगिसो रबाडा 14 53.4 322 24 20.54 493 0 0 अंशुल कंबोज 14 50.2 302 21 25.24 530 0 0 राशिद खान 14 47.5 287 19 21.95 417 1 0 ईशान मलिंगा 14 50.2 302 19 24.58 467 1 0

अभिषेक-इशान से आगे क्लासेन, कोहली नंबर 1; 14 लीग मैचों के बाद RCB और हैदराबाद के टॉप-3 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के 14 लीग मैचों के बाद आरसीबी और हैदराबाद के टॉप-3 बल्लेबाजों में कोहली और क्लासेन पहले नंबर पर हैं। क्लासेन ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इशान और अभिषेक को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)