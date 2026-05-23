IPL 2026 Points Table after LSG vs PBKS match: पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के 68वें मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद शतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया और अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप 4 में पहुंच गई। राजस्थान की टीम पंजाब की जीत के बाद टॉप-4 से बाहर हो गई। वहीं पंजाब से मिली हार के बाद लखनऊ की टीम 8 अंक के साथ 10वें स्थान पर ही है।
लखनऊ और पंजाब के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर साई सुदर्शन ही हैं जबकि दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं। वैभव सूर्यवंशी इस रेस में फिलहाल चौथे नंबर पर हैं तो वहीं इशान किशन 5वें स्थान पर मौजूद हैं। पर्पल कैप की रेस में शामिल 5 गेंदबाजों की बात करें तो टॉप पर इस वक्त भुवनेश्वर कुमार हैं जबकि दूसरे नंबर पर कगिसो रबाडा है। तीसरे स्थान पर अंशुल कंबोज हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.783
|गुजरात टाइटंस (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.695
|सनराइजर्स हैदराबाद (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.524
|पंजाब किंग्स
|14
|7
|6
|15
|0.309
|राजस्थान रॉयल्स
|13
|7
|6
|14
|0.083
|केकेआर
|13
|6
|6
|13
|0.011
|सीएसके
(E)
|14
|6
|8
|12
|-0.345
|दिल्ली कैपिटल्स
(E)
|13
|6
|7
|12
|-0.871
|मुंबई इंडियंस
(E)
|13
|4
|9
|8
|-0.51
|लखनऊ सुपर जायंट्स
(E)
|14
|4
|10
|8
|-0.74
लखनऊ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|14
|14
|638
|49.08
|157.92
|62
|29
|शुभमन गिल
|13
|13
|616
|47.38
|161.68
|57
|30
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.5
|159.47
|46
|30
|वैभव सूर्यवंशी
|13
|13
|579
|44.54
|236.33
|50
|53
|इशान किशन
|14
|14
|569
|40.64
|178.37
|57
|29
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|14
|55
|330
|24
|18.5
|444
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|14
|53.4
|322
|24
|20.54
|493
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|14
|50.2
|302
|21
|25.24
|530
|0
|0
|राशिद खान
|14
|47.5
|287
|19
|21.95
|417
|1
|0
|ईशान मलिंगा
|14
|50.2
|302
|19
|24.58
|467
|1
|0
अभिषेक-इशान से आगे क्लासेन, कोहली नंबर 1; 14 लीग मैचों के बाद RCB और हैदराबाद के टॉप-3 बल्लेबाज
आईपीएल 2026 के 14 लीग मैचों के बाद आरसीबी और हैदराबाद के टॉप-3 बल्लेबाजों में कोहली और क्लासेन पहले नंबर पर हैं। क्लासेन ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इशान और अभिषेक को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)