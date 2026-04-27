IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में केकेआर ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। इस जीत के साथ केकेआर ने अंकतालिका में आखिरी स्थान से 8वें स्थान पर जगह बना ली। इसका नुकसान मुंबई इंडियंस को हुआ और वह 9वें स्थान पर फिसल गई। दिन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने सीएसके को हराया और वह टॉप 5 से बाहर हो गई। पंजाब किंग्स टॉप पर और आरसीबी दूसरे स्थान पर बरकरार है।

रविवार को हुए डबल हेडर मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लीडरबोर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा टॉप 5 बल्लेबाजों में नंबर 1 पर बने हुए हैं। जबकि गेंदबाजी में अंशुल कंबोज अभी भी टॉप पर हैं। इन दोनों मैचों के बाद शुभमन गिल विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 पर ऑरेंज कैप की रेस में आए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को पछाड़ते हुए कगिसो रबाडा पर्पल कैप की रेस में नंबर पांच पर पहुंच गए।

लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 7 6 0 13 +1.333 आरसीबी 7 5 2 10 +1.101 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 10 +0.815 राजस्थान रॉयल्स 8 5 3 10 +0.602 गुजरात टाइटंस 8 4 4 8 -0.475 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 6 -0.121 दिल्ली कैपिटल्स 7 3 4 6 -0.184 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 5 -0.751 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 4 -1.106

लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के अभिषेक शर्मा 8 8 380 54.29 212.29 36 28 वैभव सूर्यवंशी 8 8 357 44.62 234.87 31 32 केएल राहुल 7 7 357 59.50 187.89 36 19 हेनरिक क्लासेन 8 8 349 49.86 149.79 25 14 शुभमन गिल 7 7 330 47.14 148.65 30 14

लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट अंशुल कंबोज 7 24.4 148 14 15.79 221 0 0 इशान मलिंगा 8 27 162 14 18.21 255 1 0 जोफ्रा आर्चर 8 29 174 13 17.92 233 0 0 प्रिंस यादव 7 26 156 13 16.77 218 0 0 कगिसो रबाडा 8 31 186 13 22.62 294 0 0

LSG vs KKR 38th Match, IPL 2026 First Super Over

आईपीएल 2026 का पहला सुपर ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 38वें मुकाबले में हुआ। इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाया और मैच टाई हुआ। इसके बाद सुपर ओवर में फैसला हुआ। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ