IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में केकेआर ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। इस जीत के साथ केकेआर ने अंकतालिका में आखिरी स्थान से 8वें स्थान पर जगह बना ली। इसका नुकसान मुंबई इंडियंस को हुआ और वह 9वें स्थान पर फिसल गई। दिन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने सीएसके को हराया और वह टॉप 5 से बाहर हो गई। पंजाब किंग्स टॉप पर और आरसीबी दूसरे स्थान पर बरकरार है।

रविवार को हुए डबल हेडर मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लीडरबोर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा टॉप 5 बल्लेबाजों में नंबर 1 पर बने हुए हैं। जबकि गेंदबाजी में अंशुल कंबोज अभी भी टॉप पर हैं। इन दोनों मैचों के बाद शुभमन गिल विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 पर ऑरेंज कैप की रेस में आए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को पछाड़ते हुए कगिसो रबाडा पर्पल कैप की रेस में नंबर पांच पर पहुंच गए।

लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स76013+1.333
आरसीबी75210+1.101
सनराइजर्स हैदराबाद85310+0.815
राजस्थान रॉयल्स85310+0.602
गुजरात टाइटंस8448-0.475
चेन्नई सुपर किंग्स8356-0.121
दिल्ली कैपिटल्स7346-0.184
कोलकाता नाइट राइडर्स8255-0.751
मुंबई इंडियंस7254-0.736
लखनऊ सुपर जायंट्स8264-1.106

लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
अभिषेक शर्मा8838054.29212.293628
वैभव सूर्यवंशी8835744.62234.873132
केएल राहुल7735759.50187.893619
हेनरिक क्लासेन8834949.86149.792514
शुभमन गिल7733047.14148.653014

लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
अंशुल कंबोज724.41481415.7922100
इशान मलिंगा8271621418.2125510
जोफ्रा आर्चर8291741317.9223300
प्रिंस यादव7261561316.7721800
कगिसो रबाडा8311861322.6229400

LSG vs KKR 38th Match, IPL 2026 First Super Over

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