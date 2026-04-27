IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में केकेआर ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। इस जीत के साथ केकेआर ने अंकतालिका में आखिरी स्थान से 8वें स्थान पर जगह बना ली। इसका नुकसान मुंबई इंडियंस को हुआ और वह 9वें स्थान पर फिसल गई। दिन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने सीएसके को हराया और वह टॉप 5 से बाहर हो गई। पंजाब किंग्स टॉप पर और आरसीबी दूसरे स्थान पर बरकरार है।
रविवार को हुए डबल हेडर मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लीडरबोर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा टॉप 5 बल्लेबाजों में नंबर 1 पर बने हुए हैं। जबकि गेंदबाजी में अंशुल कंबोज अभी भी टॉप पर हैं। इन दोनों मैचों के बाद शुभमन गिल विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 पर ऑरेंज कैप की रेस में आए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को पछाड़ते हुए कगिसो रबाडा पर्पल कैप की रेस में नंबर पांच पर पहुंच गए।
लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|7
|6
|0
|13
|+1.333
|आरसीबी
|7
|5
|2
|10
|+1.101
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|10
|+0.815
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|5
|3
|10
|+0.602
|गुजरात टाइटंस
|8
|4
|4
|8
|-0.475
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|6
|-0.121
|दिल्ली कैपिटल्स
|7
|3
|4
|6
|-0.184
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|5
|-0.751
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|4
|-0.736
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|4
|-1.106
लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|अभिषेक शर्मा
|8
|8
|380
|54.29
|212.29
|36
|28
|वैभव सूर्यवंशी
|8
|8
|357
|44.62
|234.87
|31
|32
|केएल राहुल
|7
|7
|357
|59.50
|187.89
|36
|19
|हेनरिक क्लासेन
|8
|8
|349
|49.86
|149.79
|25
|14
|शुभमन गिल
|7
|7
|330
|47.14
|148.65
|30
|14
लखनऊ-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|अंशुल कंबोज
|7
|24.4
|148
|14
|15.79
|221
|0
|0
|इशान मलिंगा
|8
|27
|162
|14
|18.21
|255
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|8
|29
|174
|13
|17.92
|233
|0
|0
|प्रिंस यादव
|7
|26
|156
|13
|16.77
|218
|0
|0
|कगिसो रबाडा
|8
|31
|186
|13
|22.62
|294
|0
|0
LSG vs KKR 38th Match, IPL 2026 First Super Over
आईपीएल 2026 का पहला सुपर ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 38वें मुकाबले में हुआ। इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाया और मैच टाई हुआ। इसके बाद सुपर ओवर में फैसला हुआ। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ