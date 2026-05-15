IPL 2026 Points Table: चेन्नई सुपर किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के 59वें मैच में आसानी से 7 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल किए। हालांकि सीएसके को हराने के बाद लखनऊ अंकतालिका में 10वें स्थान पर ही है, लेकिन उसके अब 8 अंक हो गए। वहीं दूसरी तरफ इस मैच में सीएसके को मिली हार के बाद राजस्थान टीम को फायदा हुआ और वो अंकतालिका में अब 5वें स्थान पर पहुंच गई जबकि सीएसके छठे स्थान पर आ गई।

लखनऊ और सीएसके के बीच हुए मैच के बाद आंरेंज कैप की रेस में अब भी हेनरिक क्लासेन टॉप पर हैं और ये कैप उनके सिर पर मौजूद है। वहीं क्लासेन के बाद साई सुदर्शन, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा और केएल राहुल अपने-अपने स्थान पर बने हुए हैं। पर्पल कैप फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के पास ही है जबकि कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में मौजूद हैं। इनके बाद अंशुल कंबोज तीसरे स्थान पर हैं।

लखनऊ बनाम CSK मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी 12 8 4 16 1.053 गुजरात टाइटंस 12 8 4 16 0.551 सनराइजर्स हैदराबाद 12 7 5 14 0.331 पंजाब किंग्स 12 6 5 13 0.355 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 12 0.082 सीएसके 12 6 6 12 0.027 दिल्ली कैपिटल्स 12 5 7 10 -0.993 केकेआर 11 4 6 9 -0.198 मुंबई इंडियंस 12 4 8 8 -0.504 लखनऊ सुपर जायंट्स 12 4 8 8 -0.701

लखनऊ बनाम CSK मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 12 12 508 50.8 153.94 38 23 साई सुदर्शन 12 12 501 41.75 155.11 49 22 विराट कोहली 12 12 484 53.78 165.75 53 18 अभिषेक शर्मा 12 12 481 43.73 209.13 43 37 केएल राहुल 12 12 477 43.36 177.99 50 24

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 12 47 282 22 16.14 355 1 0 कगिसो रबाडा 12 46 276 21 20.05 421 0 0 अंशुल कंबोज 12 42.2 254 19 22.53 428 0 0 राशिद खान 12 41.5 251 16 21.38 342 1 0 प्रिंस यादव 12 45 270 16 24 384 0 0

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