IPL 2026 Points Table: चेन्नई सुपर किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के 59वें मैच में आसानी से 7 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल किए। हालांकि सीएसके को हराने के बाद लखनऊ अंकतालिका में 10वें स्थान पर ही है, लेकिन उसके अब 8 अंक हो गए। वहीं दूसरी तरफ इस मैच में सीएसके को मिली हार के बाद राजस्थान टीम को फायदा हुआ और वो अंकतालिका में अब 5वें स्थान पर पहुंच गई जबकि सीएसके छठे स्थान पर आ गई।
लखनऊ और सीएसके के बीच हुए मैच के बाद आंरेंज कैप की रेस में अब भी हेनरिक क्लासेन टॉप पर हैं और ये कैप उनके सिर पर मौजूद है। वहीं क्लासेन के बाद साई सुदर्शन, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा और केएल राहुल अपने-अपने स्थान पर बने हुए हैं। पर्पल कैप फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के पास ही है जबकि कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में मौजूद हैं। इनके बाद अंशुल कंबोज तीसरे स्थान पर हैं।
लखनऊ बनाम CSK मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|12
|8
|4
|16
|1.053
|गुजरात टाइटंस
|12
|8
|4
|16
|0.551
|सनराइजर्स हैदराबाद
|12
|7
|5
|14
|0.331
|पंजाब किंग्स
|12
|6
|5
|13
|0.355
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|12
|0.082
|सीएसके
|12
|6
|6
|12
|0.027
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|10
|-0.993
|केकेआर
|11
|4
|6
|9
|-0.198
|मुंबई इंडियंस
|12
|4
|8
|8
|-0.504
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|12
|4
|8
|8
|-0.701
लखनऊ बनाम CSK मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|12
|12
|508
|50.8
|153.94
|38
|23
|साई सुदर्शन
|12
|12
|501
|41.75
|155.11
|49
|22
|विराट कोहली
|12
|12
|484
|53.78
|165.75
|53
|18
|अभिषेक शर्मा
|12
|12
|481
|43.73
|209.13
|43
|37
|केएल राहुल
|12
|12
|477
|43.36
|177.99
|50
|24
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|12
|47
|282
|22
|16.14
|355
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|12
|46
|276
|21
|20.05
|421
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|12
|42.2
|254
|19
|22.53
|428
|0
|0
|राशिद खान
|12
|41.5
|251
|16
|21.38
|342
|1
|0
|प्रिंस यादव
|12
|45
|270
|16
|24
|384
|0
|0
वैभव के टीम इंडिया में आने की आहट, टी20 ही नहीं यूथ वनडे में भी तगड़ा रिकॉर्ड; ठोक चुके हैं 852 गेंदों पर 1412 रन
वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अब उन्हें इंडिया ए टीम में ट्राई सीरीज के लिए जगह दी गई है। भारतीय चयनकर्ता अब वैभव को बड़े स्टेज के लिए तैयार कर रहे हैं और संभव है कि वो भारत के लिए जल्दी ही खेलते हुए नजर आएं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)