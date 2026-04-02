IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का छठा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता में खेला गया। इस मैच में हैदराबाद ने कोलकाता को 65 रन से हरा दिया और 2 अंक हासिल किए। हैदराबाद ने दूसरे मैच में ये पहली जीत हासिल की तो वहीं कोलकाता की ये लगातार दूसरी हार रही और इस टीम का खाता अब तक नहीं खुल पाया है।

हैदराबाद को मिले 2 अंक, राजस्थान नंबर 1

हैदराबाद ने 2 अंक जरूर हासिल किए, लेकिन 10 टीमों में ये फिलहाल अंकतालिका में छठे स्थान पर ही है। अंकतालिका में अभी राजस्थान पहले, आरसीबी दूसरे, दिल्ली कैपिटल्स तीसरे, मुंबई चौथे जबकि पंजाब 5वें स्थान पर है। हालांकि इन सभी टीमों के 2-2 अंक ही हैं, लेकिन रन रेट के आधार पर फिलहाल राजस्थान टॉप पर मौजूद है।

कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 1 1 0 2 4.171 आरसीबी 1 1 0 2 2.907 दिल्ली कैपिटल्स 1 1 0 2 1.397 मुंबई इंडियंस 1 1 0 2 0.687 पंजाब किंग्स 1 1 0 2 0.509 सनराइजर्स हैदराबाद 2 1 1 2 0.469 गुजरात टाइटंस 1 0 1 0 -0.509 लखनऊ सुपर जायंट्स 1 0 1 0 -1.397 केकेआर 2 0 2 0 -1.964 सीएसके 1 0 1 0 -4.171

अंगकृष रघुवंशी पहले स्थान पर आए

इस लीग में अब तक खेले गए पहले 6 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केकेआर के युवा बैटर अंगकृष रघुवंशी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो पहले स्थान पर जयदेव उनादकट हैं जबकि दूसरे नंबर पर ब्लेसिंग मुजरबानी हैं। हालांकि दोनों के नाम 4-4 विकेट हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर जयदेव पहले नंबर पर हैं।

कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयर साल मैच पारी नॉट आउट रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के अंगकृष रघुवंशी 2026-2026 2 2 0 103 52 51.5 58 177.58 0 2 0 12 4 इशान किशन 2026-2026 2 2 0 94 80 47 47 200 0 1 0 11 5 हेनरिक क्लासेन 2026-2026 2 2 0 83 52 41.5 57 145.61 0 1 0 6 2 रयान रिकेल्टन 2026-2026 1 1 0 81 81 81 43 188.37 0 1 0 4 8 रोहित शर्मा 2026-2026 1 1 0 78 78 78 38 205.26 0 1 0 6 6

कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयर साल मैच पारी बॉल ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकानॉमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट जयदेव उनादकट 2026-2026 2 2 36 6 0 50 4 3/21 12.5 8.33 9 0 0 ब्लेसिंग मुजरबानी 2026-2026 2 2 42 7 0 75 4 4/41 18.75 10.71 10.5 1 0 जैकब डफी 2026-2026 1 1 24 4 0 22 3 3/22 7.33 5.5 8 0 0 टी नटराजन 2026-2026 1 1 24 4 0 29 3 3/29 9.66 7.25 8 0 0 प्रसिद्ध कृष्णा 2026-2026 1 1 24 4 0 29 3 3/29 9.66 7.25 8 6 6

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