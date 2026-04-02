IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का छठा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता में खेला गया। इस मैच में हैदराबाद ने कोलकाता को 65 रन से हरा दिया और 2 अंक हासिल किए। हैदराबाद ने दूसरे मैच में ये पहली जीत हासिल की तो वहीं कोलकाता की ये लगातार दूसरी हार रही और इस टीम का खाता अब तक नहीं खुल पाया है।

हैदराबाद को मिले 2 अंक, राजस्थान नंबर 1

हैदराबाद ने 2 अंक जरूर हासिल किए, लेकिन 10 टीमों में ये फिलहाल अंकतालिका में छठे स्थान पर ही है। अंकतालिका में अभी राजस्थान पहले, आरसीबी दूसरे, दिल्ली कैपिटल्स तीसरे, मुंबई चौथे जबकि पंजाब 5वें स्थान पर है। हालांकि इन सभी टीमों के 2-2 अंक ही हैं, लेकिन रन रेट के आधार पर फिलहाल राजस्थान टॉप पर मौजूद है।

कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
राजस्थान रॉयल्स11024.171
आरसीबी11022.907
दिल्ली कैपिटल्स11021.397
मुंबई इंडियंस11020.687
पंजाब किंग्स11020.509
सनराइजर्स हैदराबाद21120.469
गुजरात टाइटंस1010-0.509
लखनऊ सुपर जायंट्स1010-1.397
केकेआर2020-1.964
सीएसके1010-4.171

अंगकृष रघुवंशी पहले स्थान पर आए

इस लीग में अब तक खेले गए पहले 6 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केकेआर के युवा बैटर अंगकृष रघुवंशी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो पहले स्थान पर जयदेव उनादकट हैं जबकि दूसरे नंबर पर ब्लेसिंग मुजरबानी हैं। हालांकि दोनों के नाम 4-4 विकेट हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर जयदेव पहले नंबर पर हैं।

कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरसालमैचपारीनॉट आउटरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
अंगकृष रघुवंशी2026-20262201035251.558177.58020124
इशान किशन2026-202622094804747200010115
हेनरिक क्लासेन2026-2026220835241.557145.6101062
रयान रिकेल्टन2026-202611081818143188.3701048
रोहित शर्मा2026-202611078787838205.2601066

कोलकाता-हैदराबाद मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरसालमैचपारीबॉलओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकानॉमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
जयदेव उनादकट2026-20262236605043/2112.58.33900
ब्लेसिंग मुजरबानी2026-20262242707544/4118.7510.7110.510
जैकब डफी2026-20261124402233/227.335.5800
टी नटराजन2026-20261124402933/299.667.25800
प्रसिद्ध कृष्णा2026-20261124402933/299.667.25866

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