IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ लखनऊ ने 2 अंक हासिल किए और अंकतालिका में ये टीम 5वें स्थान पर बनी रही। वहीं केकेआर को इस हार के बाद 2 अंक का नुकसान हुआ और ये टीम अंकतालिका में अब भी 9वें स्थान पर ही है।

लखनऊ और कोलकाता मैच का असर अंकतालिका में मौजूद टॉप 4 टीमों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा और अब भी राजस्थान की टीम 6 अंक के साथ पहले स्थान पर मौजूद है जबकि दूसरे नंबर पर 5 अंक के साथ पंजाब किंग्स मौजूद है। तीसरे नंबर पर 4 अंक के साथ आरसीबी है जबकि चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स भी 4 अंक के साथ है। आरसीबी बेहतर रन रेट के आधार पर दिल्ली से आगे है।

कोलकाता-लखनऊ मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान 3 3 0 6 2.403 पंजाब 3 2 0 5 0.637 आरसीबी 2 2 0 4 2.501 दिल्ली 3 2 1 4 0.811 लखनऊ 3 2 1 4 -0.359 हैदराबाद 3 1 2 2 0.275 गुजरात 3 1 2 2 -0.27 मुंबई 3 1 2 2 -0.715 केकेआर 4 0 3 1 -1.315 सीएसके 3 0 3 0

-2.517

रहाणे ने वैभव को किया टॉप 5 से बाहर

कोलकाता-लखनऊ मैच के बाद टॉप 5 बैटर्स की बात करें तो अजिंक्य रहाणे अब 5वें नंबर पर पहुंच गए जबकि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया और वो छठे स्थान पर आ गए। रहाणे ने अब तक 124 रन बनाए हैं जबकि वैभव के नाम पर 122 रन हैं। इस लिस्ट में अभी यशस्वी जायसवाल पहले स्थान पर मौजूद हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में फिलहाल रवि बिश्नोई पहले नंबर पर हैं।

कोलकाता-लखनऊ मैच के बाद टॉप-5 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के यशस्वी जायसवाल 3 3 170 170 163.46 19 8 समीर रिजवी 3 3 160 80 161.62 12 11 अंगकृष रघुवंशी 4 4 155 51.67 158.16 17 6 हेनरिक क्लासेन 3 3 145 48.33 147.96 11 4 अजिंक्य रहाणए 4 4 124 41.33 155 8 7

कोलकाता-लखनऊ मैच के बाद टॉप-5 बॉलर

प्लेयर मैच ओवर बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट रवि बिश्नोई 3 9 54 7 11.71 82 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 3 12 72 6 20.67 124 0 0 राशिद खान 3 12 72 5 17 85 0 0 लुंगी नगीडी 3 11.4 70 5 17 85 0 0 नांद्रे बर्गर 3 9 54 5 15.2 76 0 0

IPL की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा 6 लगाने वाले टॉप-7 बैटर; बटलर ने रोहित, पोलार्ड, राहुल को पीछे छोड़ा, संजू नंबर 5

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 5 या उससे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में जोस बटलर ने एक साथ रोहित शर्मा, केएल राहुल, किरोन पोलार्ड व निकोलस पूरन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में अब भी क्रिस गेल पहले स्थान पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें)