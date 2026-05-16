IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 60वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच खेला गया। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात को केकेआर के हाथों 29 रन से हार मिली। इस हार से केकेआर को 2 अंक मिले और वो अंकतालिका में दिल्ली कैपिटल्स से ऊपर आ गया। वहीं केकेआर से मिली हार के बाद भी गुजरात की टीम अंकतालिका में दूसरे नंबर पर बनी हुई है और आरसीबी पहले नंबर पर बरकार है।
कोलकाता और गुजरात के बीच हुए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप अब गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन के पास आ गया है जबकि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस रेस में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर खिसक गए जबकि विराट कोहली चौथे और अभिषेक शर्मा 5वें नंबर पर आ गए। केएल राहुल टॉप-5 से बाहर हो गए। वहीं पर्पल कैप अभी भी आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास ही है।
KKR बनाम गुजरात मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|12
|8
|4
|16
|1.053
|गुजरात टाइटंस
|13
|8
|5
|16
|0.4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|12
|7
|5
|14
|0.331
|पंजाब किंग्स
|12
|6
|5
|13
|0.355
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|12
|0.082
|सीएसके
|12
|6
|6
|12
|0.027
|केकेआर
|12
|5
|6
|11
|-0.038
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|10
|-0.993
|मुंबई इंडियंस
|12
|4
|8
|8
|-0.504
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|12
|4
|8
|8
|-0.701
KKR बनाम गुजरात मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|13
|13
|554
|46.17
|157.83
|55
|25
|शुभमन गिल
|12
|12
|552
|46
|160.47
|50
|27
|हेनरिक क्लासेन
|12
|12
|508
|50.8
|153.94
|38
|23
|विराट कोहली
|12
|12
|484
|53.78
|165.75
|53
|18
|अभिषेक शर्मा
|12
|12
|481
|43.73
|209.13
|43
|37
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|12
|47
|282
|22
|16.14
|355
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|13
|50
|300
|21
|21.95
|461
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|12
|42.2
|254
|19
|22.53
|428
|0
|0
|प्रिंस यादव
|12
|45
|270
|16
|24
|384
|0
|0
|राशिद खान
|13
|45.5
|275
|16
|24.94
|399
|1
|0
वैभव-प्रियांश ओपनर, तिलक वर्मा नंबर 3; श्रीलंका-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए की बेस्ट प्लेइंग 11
तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए टीम श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज खेलेगी। इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए की बेस्ट प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह की हो सकती है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)