IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers, Orange and Purple Cap: आईपीएल 2026 में 4 अप्रैल शनिवार को डबल हेडर मुकाबले हुए। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। फिर दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को मात दी। इन दोनों मैचों के नतीजों के बाद राजस्थान की टीम फिर से अंकतालिका में नंबर 1 टीम बन गई। जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर रही।

वहीं मुंबई इंडियंस को हार के बाद टॉप 5 से बाहर होकर छठे स्थान पर खिसकना पड़ा। गुजरात टाइटंस को लगातार दूसरी हार के बाद 7वें स्थान पर खिसकना पड़ा है। जबकि अपने दोनों मैच जीतने वाली पंजाब किंग्स तीसरे, एक मैच खेलकर जीतने वाली आरसीबी चौथे व सनराइजर्स हैदराबाद एक हार व एक जीत के साथ पांचवें स्थान पर आ गई।

अगर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लीडरबोर्ड की बात करें तो पहले मैच में समीर रिजवी की बेहतरीन पारी के बाद वह दिन के अंत तक नंबर 1 बल्लेबाज रहे। यानी अभी ऑरेंज कैप समीर रिजवी के पास है। वहीं पर्पल कैप की लिस्ट में गुजरात के खिलाफ चार विकेट लेकर रवि बिश्नोई ने नंबर 1 स्थान कब्जाया। हालांकि, विजयकुमार वैशाख के भी 5 विकेट हैं, लेकिन बिश्नोई का औसत अच्छा है।

गुजरात-राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 2 2 0 4 +2.233 दिल्ली कैपिटल्स 2 2 0 4 +1.170 पंजाब किंग्स 2 2 0 4 +0.637 आरसीबी 1 1 0 2 +2.907 सनराइजर्स हैदराबाद 2 1 1 2 +0.469 मुंबई इंडियंस 2 1 1 2 -0.206 गुजरात टाइटंस 2 0 2 0 -0.424 लखनऊ सुपर जायंट्स 1 0 1 0 -1.397 केकेआर 2 0 2 0 -1.964 चेन्नई सुपर किंग्स 2 0 2 0 -2.562

गुजरात-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके (4s) छक्के (6s) समीर रिजवी 2 2 160 160.00 163.27 12 11 रोहित शर्मा 2 2 113 56.50 176.56 11 7 कूपर कोनोली 2 2 108 108.00 163.64 11 5 अंगकृष रघुवंशी 2 2 103 51.50 177.59 12 4 इशान किशन 2 2 94 47.00 200.00 11 5

गुजरात-राजस्थान मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट रवि बिश्नोई 2 7 42 5 11.40 57 1 0 विजयकुमार वैशाख 2 8 48 5 14.40 72 0 0 टी नटराजन 2 7 42 4 13.25 53 0 0 लुंगी एनगिडी 2 7.4 46 4 15.25 61 0 0 जयदेव उनादकट 2 6 36 4 12.50 50 0 0

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