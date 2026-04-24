IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 34वां मुकाबला गुजरात टाइंटस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से साथ हरा दिया और अपनी पांचवीं जीत के साथ अंकतालिका में ऊपर आ गई। आरसीबी की जीत से राजस्थान को नुकसान हुआ और वो नीचे आ गई तो वहीं इस हार के बाद गुजरात की टीम इस नंबर पर मौजूद है।

आरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें विराट कोहली ने फिर से आरेंज कैप हासिल कर लिया। कोहली ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। वहीं टॉप-5 की लिस्ट में हेनरिक क्लासेन, संजू सैमसन और शुभमन गिल बने हुए हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 से बाहर हो गए। पर्पल कैप अब भी अंशुल कंबोज के पास ही है जिनके नाम कुल 14 विकेट हैं जबकि दूसरे स्थान पर प्रिंस यादव हैं।

गुजरात-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 6 5 0 11 1.42 आरसीबी 7 5 2 10 1.101 राजस्थान रॉयल्स 7 5 2 10 0.79 सनराइजर्स हैदराबाद 7 4 3 8 0.82 सीएसके 7 3 4 6 0.118 दिल्ली कैपिटल्स 6 3 3 6 -0.13 गुजरात टाइटंस 7 3 4 6 -0.79 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 4 -1.277 केकेआर 7 1 5 3 -0.879

गुजरात-आरसीबी मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के विराट कोहली 7 7 328 54.67 163.18 36 12 अभिषेक शर्मा 7 7 323 53.83 215.33 25 27 हेनरिक क्लासेन 7 7 320 53.33 153.11 22 13 शुभमन गिल 6 6 297 49.5 149.25 29 11 संजू सैमसन 7 7 293 58.6 178.66 31 15

खिलाड़ी मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट अंशुल कंबोज 7 24.4 148 14 15.79 221 0 0 प्रिंस यादव 7 26 156 13 16.77 218 0 0 ईशान मलिंगा 7 23 138 12 18.08 217 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 7 26 156 12 22.42 269 1 0 जोफ्रा आर्चर 7 25 150 11 18.09 199 0 0

IPL में सचिन तेंदुलकर का सक्सेस रेट रोहित शर्मा से भी बेहतर, 6 साल में 55 मैचों में संभाली थी मुंबई इंडियंस की कमान

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई की टीम आईपीएल में 5 बार चैंपियन बनी, लेकिन बतौर कप्तान उनसे ज्यादा जीत प्रतिशत सचिन तेंदुलकर का रहा। सचिन का आईपीएल करियर काफी शानदार रहा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)