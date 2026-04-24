IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 34वां मुकाबला गुजरात टाइंटस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से साथ हरा दिया और अपनी पांचवीं जीत के साथ अंकतालिका में ऊपर आ गई। आरसीबी की जीत से राजस्थान को नुकसान हुआ और वो नीचे आ गई तो वहीं इस हार के बाद गुजरात की टीम इस नंबर पर मौजूद है।

आरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें विराट कोहली ने फिर से आरेंज कैप हासिल कर लिया। कोहली ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। वहीं टॉप-5 की लिस्ट में हेनरिक क्लासेन, संजू सैमसन और शुभमन गिल बने हुए हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 से बाहर हो गए। पर्पल कैप अब भी अंशुल कंबोज के पास ही है जिनके नाम कुल 14 विकेट हैं जबकि दूसरे स्थान पर प्रिंस यादव हैं।

गुजरात-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स650111.42
आरसीबी752101.101
राजस्थान रॉयल्स752100.79
सनराइजर्स हैदराबाद74380.82
सीएसके73460.118
दिल्ली कैपिटल्स6336-0.13
गुजरात टाइटंस7346-0.79
मुंबई इंडियंस7254-0.736
लखनऊ सुपर जायंट्स7254-1.277
केकेआर7153-0.879

गुजरात-आरसीबी मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
विराट कोहली7732854.67163.183612
अभिषेक शर्मा7732353.83215.332527
हेनरिक क्लासेन7732053.33153.112213
शुभमन गिल6629749.5149.252911
संजू सैमसन7729358.6178.663115
खिलाड़ीमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
अंशुल कंबोज724.41481415.7922100
प्रिंस यादव7261561316.7721800
ईशान मलिंगा7231381218.0821710
प्रसिद्ध कृष्णा7261561222.4226910
जोफ्रा आर्चर7251501118.0919900

IPL में सचिन तेंदुलकर का सक्सेस रेट रोहित शर्मा से भी बेहतर, 6 साल में 55 मैचों में संभाली थी मुंबई इंडियंस की कमान

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई की टीम आईपीएल में 5 बार चैंपियन बनी, लेकिन बतौर कप्तान उनसे ज्यादा जीत प्रतिशत सचिन तेंदुलकर का रहा। सचिन का आईपीएल करियर काफी शानदार रहा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)