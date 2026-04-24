IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 34वां मुकाबला गुजरात टाइंटस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से साथ हरा दिया और अपनी पांचवीं जीत के साथ अंकतालिका में ऊपर आ गई। आरसीबी की जीत से राजस्थान को नुकसान हुआ और वो नीचे आ गई तो वहीं इस हार के बाद गुजरात की टीम इस नंबर पर मौजूद है।
आरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें विराट कोहली ने फिर से आरेंज कैप हासिल कर लिया। कोहली ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। वहीं टॉप-5 की लिस्ट में हेनरिक क्लासेन, संजू सैमसन और शुभमन गिल बने हुए हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 से बाहर हो गए। पर्पल कैप अब भी अंशुल कंबोज के पास ही है जिनके नाम कुल 14 विकेट हैं जबकि दूसरे स्थान पर प्रिंस यादव हैं।
गुजरात-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|11
|1.42
|आरसीबी
|7
|5
|2
|10
|1.101
|राजस्थान रॉयल्स
|7
|5
|2
|10
|0.79
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|8
|0.82
|सीएसके
|7
|3
|4
|6
|0.118
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|6
|-0.13
|गुजरात टाइटंस
|7
|3
|4
|6
|-0.79
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|4
|-0.736
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|4
|-1.277
|केकेआर
|7
|1
|5
|3
|-0.879
गुजरात-आरसीबी मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|विराट कोहली
|7
|7
|328
|54.67
|163.18
|36
|12
|अभिषेक शर्मा
|7
|7
|323
|53.83
|215.33
|25
|27
|हेनरिक क्लासेन
|7
|7
|320
|53.33
|153.11
|22
|13
|शुभमन गिल
|6
|6
|297
|49.5
|149.25
|29
|11
|संजू सैमसन
|7
|7
|293
|58.6
|178.66
|31
|15
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|अंशुल कंबोज
|7
|24.4
|148
|14
|15.79
|221
|0
|0
|प्रिंस यादव
|7
|26
|156
|13
|16.77
|218
|0
|0
|ईशान मलिंगा
|7
|23
|138
|12
|18.08
|217
|1
|0
|प्रसिद्ध कृष्णा
|7
|26
|156
|12
|22.42
|269
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|7
|25
|150
|11
|18.09
|199
|0
|0
IPL में सचिन तेंदुलकर का सक्सेस रेट रोहित शर्मा से भी बेहतर, 6 साल में 55 मैचों में संभाली थी मुंबई इंडियंस की कमान
रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई की टीम आईपीएल में 5 बार चैंपियन बनी, लेकिन बतौर कप्तान उनसे ज्यादा जीत प्रतिशत सचिन तेंदुलकर का रहा। सचिन का आईपीएल करियर काफी शानदार रहा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)