IPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के 30वें लीग मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने अंकतालिका में भी बड़ी छलांग लगाई और 10वें नंबर से सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गई। गुजरात को मुंबई से हार जरूर मिली, लेकिन वो अंकतालिका में पहले की तरह से ही छठे नंबर पर बनी रही।

मुंबई ने अब तक खेले 6 मैचों में से 2 मैचों में जीत दर्ज की और 4 अंक के साथ वो 7वें नंबर पर आ गई। मुंबई की जीत के बाद अंकतालिका में अब कोलकाता नाइट राइडर्स 3 अंक के साथ सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि मुंबई की जीत का फर्क पंजाब किंग्स पर नहीं पड़ा और वो अब भी 11 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि आरसीबी दूसरे तो वहीं राजस्थान तीसरे नंबर पर बनी हुई है।

गुजरात-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 6 5 0 11 1.42 आरसीबी 6 4 2 8 1.171 राजस्थान रॉयल्स 6 4 2 8 0.599 सनराइजर्स हैदराबाद 6 3 3 6 0.566 दिल्ली कैपिटल्स 5 3 2 6 0.31 गुजरात टाइटंस 6 3 3 6 -0.821 मुंबई इंडियंस 6 2 4 4 0.067 सीएसके 6 2 4 4 -0.78 लखनऊ सुपर जायंट्स 6 2 4 4 -1.173 केकेआर 7 1 5 3 -0.879

आईपीएल 2026 के 30वें मैच के बाद अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और हेनरिक क्लासेन अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं और उनके पास ऑरेंज कैप है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो टॉप-5 गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे नंबर पर आ गए जबकि अंशुल कंबोज अभी पहले स्थान पर बने हुए हैं और उनके पास पर्पल कैप है।

गुजरात-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 6 6 283 47.17 144.39 19 10 शुभमन गिल 5 5 265 53 151.43 27 10 विराट कोहली 6 6 247 49.4 157.32 28 8 वैभव सूर्यवंशी 6 6 246 41 236.54 24 20 रजत पाटीदार 6 6 230 46 212.96 12 22

गुजरात-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज

प्लेयर मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट अंशुल कंबोज 6 21.4 130 13 16.23 211 0 0 प्रसिद्ध कृष्णा 6 24 144 12 19.83 238 1 0 प्रिंस यादव 6 22 132 11 17.18 189 0 0 भुवनेश्वर कुमार 6 24 144 10 20 200 0 0 रवि बिश्नोई 6 20 120 10 19 190 1 0

प्रियांश ने वैभव की बराबरी कर इशान, यशस्वी, राहुल, रजत का रिकॉर्ड तोड़ा; IPL में 20 से कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले टॉप-3 भारतीय

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर वैभव के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने इस मैच में 80 गेंदों पर 182 रन की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए कूपर कोनोली के लिए की। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)