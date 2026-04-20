IPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के 30वें लीग मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने अंकतालिका में भी बड़ी छलांग लगाई और 10वें नंबर से सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गई। गुजरात को मुंबई से हार जरूर मिली, लेकिन वो अंकतालिका में पहले की तरह से ही छठे नंबर पर बनी रही।
मुंबई ने अब तक खेले 6 मैचों में से 2 मैचों में जीत दर्ज की और 4 अंक के साथ वो 7वें नंबर पर आ गई। मुंबई की जीत के बाद अंकतालिका में अब कोलकाता नाइट राइडर्स 3 अंक के साथ सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि मुंबई की जीत का फर्क पंजाब किंग्स पर नहीं पड़ा और वो अब भी 11 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि आरसीबी दूसरे तो वहीं राजस्थान तीसरे नंबर पर बनी हुई है।
गुजरात-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|11
|1.42
|आरसीबी
|6
|4
|2
|8
|1.171
|राजस्थान रॉयल्स
|6
|4
|2
|8
|0.599
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|6
|0.566
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|6
|0.31
|गुजरात टाइटंस
|6
|3
|3
|6
|-0.821
|मुंबई इंडियंस
|6
|2
|4
|4
|0.067
|सीएसके
|6
|2
|4
|4
|-0.78
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|6
|2
|4
|4
|-1.173
|केकेआर
|7
|1
|5
|3
|-0.879
आईपीएल 2026 के 30वें मैच के बाद अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और हेनरिक क्लासेन अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं और उनके पास ऑरेंज कैप है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो टॉप-5 गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे नंबर पर आ गए जबकि अंशुल कंबोज अभी पहले स्थान पर बने हुए हैं और उनके पास पर्पल कैप है।
गुजरात-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|6
|6
|283
|47.17
|144.39
|19
|10
|शुभमन गिल
|5
|5
|265
|53
|151.43
|27
|10
|विराट कोहली
|6
|6
|247
|49.4
|157.32
|28
|8
|वैभव सूर्यवंशी
|6
|6
|246
|41
|236.54
|24
|20
|रजत पाटीदार
|6
|6
|230
|46
|212.96
|12
|22
गुजरात-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|अंशुल कंबोज
|6
|21.4
|130
|13
|16.23
|211
|0
|0
|प्रसिद्ध कृष्णा
|6
|24
|144
|12
|19.83
|238
|1
|0
|प्रिंस यादव
|6
|22
|132
|11
|17.18
|189
|0
|0
|भुवनेश्वर कुमार
|6
|24
|144
|10
|20
|200
|0
|0
|रवि बिश्नोई
|6
|20
|120
|10
|19
|190
|1
|0
प्रियांश ने वैभव की बराबरी कर इशान, यशस्वी, राहुल, रजत का रिकॉर्ड तोड़ा; IPL में 20 से कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले टॉप-3 भारतीय
पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर वैभव के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने इस मैच में 80 गेंदों पर 182 रन की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए कूपर कोनोली के लिए की। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)