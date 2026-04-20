IPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के 30वें लीग मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने अंकतालिका में भी बड़ी छलांग लगाई और 10वें नंबर से सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गई। गुजरात को मुंबई से हार जरूर मिली, लेकिन वो अंकतालिका में पहले की तरह से ही छठे नंबर पर बनी रही।

मुंबई ने अब तक खेले 6 मैचों में से 2 मैचों में जीत दर्ज की और 4 अंक के साथ वो 7वें नंबर पर आ गई। मुंबई की जीत के बाद अंकतालिका में अब कोलकाता नाइट राइडर्स 3 अंक के साथ सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि मुंबई की जीत का फर्क पंजाब किंग्स पर नहीं पड़ा और वो अब भी 11 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि आरसीबी दूसरे तो वहीं राजस्थान तीसरे नंबर पर बनी हुई है।

गुजरात-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स650111.42
आरसीबी64281.171
राजस्थान रॉयल्स64280.599
सनराइजर्स हैदराबाद63360.566
दिल्ली कैपिटल्स53260.31
गुजरात टाइटंस6336-0.821
मुंबई इंडियंस62440.067
सीएसके6244-0.78
लखनऊ सुपर जायंट्स6244-1.173
केकेआर7153-0.879

आईपीएल 2026 के 30वें मैच के बाद अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और हेनरिक क्लासेन अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं और उनके पास ऑरेंज कैप है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो टॉप-5 गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे नंबर पर आ गए जबकि अंशुल कंबोज अभी पहले स्थान पर बने हुए हैं और उनके पास पर्पल कैप है।

गुजरात-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
हेनरिक क्लासेन6628347.17144.391910
शुभमन गिल5526553151.432710
विराट कोहली6624749.4157.32288
वैभव सूर्यवंशी6624641236.542420
रजत पाटीदार6623046212.961222

गुजरात-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज

प्लेयरमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
अंशुल कंबोज621.41301316.2321100
प्रसिद्ध कृष्णा6241441219.8323810
प्रिंस यादव6221321117.1818900
भुवनेश्वर कुमार624144102020000
रवि बिश्नोई620120101919010

प्रियांश ने वैभव की बराबरी कर इशान, यशस्वी, राहुल, रजत का रिकॉर्ड तोड़ा; IPL में 20 से कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले टॉप-3 भारतीय

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर वैभव के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने इस मैच में 80 गेंदों पर 182 रन की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए कूपर कोनोली के लिए की। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)