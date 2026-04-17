IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हराकर सीजन में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम टॉप 4 में पहुंच गई। वहीं केकेआर को छठे मैच में पांचवीं हार झेलनी पड़ी और टीम अभी भी पहली जीत का इंतजार करते हुए 10वें यानी आखिरी स्थान पर है। जबकि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के नाम ऑरेंज कैप भी हो गई।
अब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों पर गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का कब्जा है। ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में 251 रन के साथ गिल टॉप पर हैं। वहीं गुजरात के ही गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप लिस्ट में 11 विकेट के साथ नंबर 1 गेंदबाज हैं। गुजरात की टीम अब चौथे स्थान पर अंकतालिका में आ गई। वहीं इस जीत से सनराइजर्स हैदराबाद, और दिल्ली कैपिटल्स को 1-1 स्थान का नुकसान हुआ है।
गुजरात-कोलकाता मैच के बाद अंकतालिका
|क्रम संख्या
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|5
|4
|0
|9
|+1.067
|2
|आरसीबी
|5
|4
|1
|8
|+1.503
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|8
|+0.889
|4
|गुजरात टाइटंस
|5
|3
|2
|6
|+0.018
|5
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|4
|+0.576
|6
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|4
|+0.322
|7
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|5
|2
|3
|4
|-0.804
|8
|सीएसके
|5
|2
|3
|4
|-0.846
|9
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|2
|-1.076
|10
|केकेआर
|6
|0
|5
|1
|-1.149
गुजरात-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|शुभमन गिल
|4
|4
|251
|62.75
|154.93
|24
|10
|विराट कोहली
|5
|5
|228
|57
|158.33
|25
|8
|हेनरिक क्लासेन
|5
|5
|224
|44.8
|142.68
|13
|8
|रजत पाटीदार
|5
|5
|222
|55.5
|213.46
|12
|21
|इशान किशन
|5
|5
|213
|42.6
|190.18
|22
|12
गुजरात-कोलकाता मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|प्रसिद्ध कृष्णा
|5
|20
|120
|11
|16.73
|184
|1
|0
|अंशुल कंबोज
|5
|18.4
|112
|10
|18.9
|189
|0
|0
|प्रिंस यादव
|5
|18
|108
|9
|18.22
|164
|0
|0
|रवि बिश्नोई
|5
|16
|96
|9
|16.56
|149
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|5
|17
|102
|7
|20.57
|144
|0
|0
GT vs KKR: शुभमन गिल ने लगाई पचासे की ‘हैट्रिक’, विराट कोहली को भी छोड़ दिया पीछे
शुभमन गिल ने केकेआर के खिलाफ 50 गेंद पर 86 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस सीजन यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था। गुजरात टाइटंस के कप्तान ने पचासे की हैट्रिक लगाई और टीम ने जीत की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर