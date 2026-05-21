IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात को 2 अंक मिले और इस टीम को कुल 18 अंक हो गए। सीएसके को हराने के बाद गुजरात की टीम अब भी अंकतालिका में दूसरे नंबर पर बनी हुई है तो वहीं आरसीबी पहले स्थान पर है। वहीं इस हार के बाद सीएसके अंकतालिका में 7वें नंबर पर कायम है और इस टीम के 14 मैचों में कुल 12 अंक हैं।

गुजरात बनाम सीएसके मैच में साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली और उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। ऑरेंज कैप की रेस में अब शुभमन गिल दूसरे नंबर पर आ गए जिन्होंने सीएसके के खिलाफ 64 रन बनाए थे वहीं वैभव सूर्यवंशी अब तीसरे नंबर पर चले गए। चौथे नंबर पर अब मिचेल मार्श हैं जबकि पांचवें स्थान पर हेनरिक क्लासेन हैं। पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर कुमार के नाम पर ही है जबकि कगिसो रबाडा दूसरे और 21 विकेट लेकर अंशुल कंबोज तीसरे स्थान पर हैं।

गुजरात टाइटंस और सीएसके मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी (Q) 13 9 4 18 1.065 गुजरात टाइटंस (Q) 14 9 5 18 0.695 सनराइजर्स हैदराबाद (Q) 13 8 5 16 0.35 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 14 0.083 पंजाब किंग्स 13 6 6 13 0.227 केकेआर 13 6 6 13 0.011 सीएसके (E) 14 6 8 12 -0.345 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 12 -0.871 मुंबई इंडियंस (E) 13 4 9 8 -0.51 लखनऊ सुपर जायंट्स (E) 13 4 9 8 -0.702

गुजरात टाइटंस और सीएसके मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साई सुदर्शन 14 14 638 49.08 157.92 62 29 शुभमन गिल 13 13 616 47.38 161.68 57 30 वैभव सूर्यवंशी 13 13 579 44.54 236.33 50 53 मिचेल मार्श 13 13 563 43.31 163.19 51 36 हेनरिक क्लासेन 13 13 555 50.45 155.9 44 25

प्लेयर मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 13 51 306 24 16.38 393 1 0 कगिसो रबाडा 14 53.4 322 24 20.54 493 0 0 अंशुल कंबोज 14 50.2 302 21 25.24 530 0 0 राशिद खान 14 47.5 287 19 21.95 417 1 0 जोफ्रा आर्चर 13 48 288 18 24.39 439 0 0

साई सुदर्शन ने तोड़ा संजू, बटलर, श्रेयस का रिकॉर्ड; सहवाग समेत 4 बल्लेबाजों की खास लिस्ट में हुए शामिल

साई सुदर्शन ने अपनी टीम के लिए सीएसके के लिए सबसे बड़ी पारी खेली और इस सीजन में लगातार 50 प्लस स्कोर बनाकर सहवाग समेत तीन खिलाड़ियों की खास लिस्ट में शामिल हो गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)