IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 में 17 मई यानी रविवार को दो मैच खेले गए। इस सीजन का 61वां मैच आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया जिसमें आरसीबी को जीत मिली और इस टीम के कुल 18 अंक हो गए और ये प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई साथ ही अंकतालिका में ये टीम पहले स्थान पर है। वहीं 62वें मैच में दिल्ली का सामना राजस्थान के साथ हुआ और इस मैच में दिल्ली को 5 विकेट से जीत मिली। इस जीत के साथ दिल्ली अंकतालिका में केकआर से ऊपर आ गई जबकि राजस्थान अब भी 5वें स्थान पर ही है।

आईपीएल 2026 के 62वें मैच यानी दिल्ली बनाम राजस्थान मैच के बाद अगर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ियों की बात करें तो अभी साई सुदर्शन पहले स्थान पर हैं और ऑरेंज कैप उनके नाम है। दूसरे नंबर पर शुभमन गिल जबकि तीसरे नंबर पर कोहली हैं। क्लासेन को पीछे छोड़कर अब केएल राहुल चौथे नंबर पर आ गए जबकि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर टॉप-5 से बाहर हो गए और छठे नंबर पर आ गए। पर्पल कैप आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है जिन्होंने कुल 24 विकेट लिए हैं। जोफ्रा आर्चर अब चौथे नंबर पर आ गए।

दिल्ली बनाम राजस्थान मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी1394181.065
गुजरात टाइटंस1385160.4
सनराइजर्स हैदराबाद1275140.331
पंजाब किंग्स1366130.227
सीएसके1266120.027
राजस्थान रॉयल्स1266120.027
दिल्ली कैपिटल्स136712-0.871
केकेआर125611-0.038
मुंबई इंडियंस12488-0.504
लखनऊ सुपर जायंट्स12488-0.701

दिल्ली बनाम राजस्थान मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साई सुदर्शन131355446.17157.835525
शुभमन गिल121255246160.475027
विराट कोहली131354254.2164.745721
केएल राहुल131353344.42171.945127
हेनरिक क्लासेन121250850.8153.943823
वैभव सूर्यवंशी121248640.5234.784343
प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार13513062416.3839310
कगिसो रबाडा13503002121.9546100
अंशुल कंबोज1242.22541922.5342800
जोफ्रा आर्चर12442641723.5340000
प्रिंस यादव1245270162438400

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