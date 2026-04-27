IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से बुरी तरह हराया। आरसीबी की टीम ने छठी जीत दर्ज की और अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। जबकि दिल्ली को पांचवीं हार मिली और अंकतालिका में टीम 7वें स्थान पर है। पंजाब किंग्स अभी भी टॉप पर काबिज है और आठ में से छह मैच हारने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें पायदान पर है।

ऑरेंज कैप इस मैच के बाद भी अभिषेक शर्मा के पास बरकरार है, लेकिन रेस में विराट कोहली चौथे स्थान पर पहुंचे जरूर मगर वैभव सूर्यवंशी से अभी भी पीछे हैं। इस मैच में एक रन बनाने वाले केएल राहुल दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। अंशुल कंबोज और इशान मलिंगा के बराबर भुवनेश्वर कुमार के नाम भी 14 विकेट हो गए हैं। बेहतर औसत के कारण अब पर्पल कैप भुवी के नाम हो गई है। बाकी जोफ्रा आर्चर चौथे और प्रिंस यादव पांचवें स्थान पर हैं। इन दोनों के नाम 13-13 विकेट हैं।

दिल्ली-बेंगलुरु मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट पंजाब किंग्स 7 6 0 13 +1.333 आरसीबी 8 6 2 12 +1.919 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 10 +0.815 राजस्थान रॉयल्स 8 5 3 10 +0.602 गुजरात टाइटंस 8 4 4 8 -0.475 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 6 -0.121 दिल्ली कैपिटल्स 8 3 5 6 -1.060 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 5 -0.751 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 4 -1.106

दिल्ली-बेंगलुरु मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के अभिषेक शर्मा 8 8 380 54.29 212.29 36 28 केएल राहुल 8 8 358 51.14 185.49 36 19 वैभव सूर्यवंशी 8 8 357 44.62 234.87 31 32 विराट कोहली 8 8 351 58.50 162.50 37 14 हेनरिक क्लासेन 8 8 349 49.86 149.79 25 14

दिल्ली-बेंगलुरु मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 8 31 186 14 16.86 236 0 0 अंशुल कंबोज 7 24.4 148 14 15.79 221 0 0 इशान मलिंगा 8 27 162 14 18.21 255 1 0 जोफ्रा आर्चर 8 29 174 13 17.92 233 0 0 प्रिंस यादव 7 26 156 13 16.77 218 0 0

आरसीबी ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया, 6.3 ओवर में मिली जीत; हेजलवुड-भुवी मैच के हीरो

39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हुआ। आरसीबी ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स 16.3 ओवर में 75 रन पर सिमटी। आरसीबी ने 76 रन का लक्ष्य 6.3 ओवर में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर