IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से बुरी तरह हराया। आरसीबी की टीम ने छठी जीत दर्ज की और अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। जबकि दिल्ली को पांचवीं हार मिली और अंकतालिका में टीम 7वें स्थान पर है। पंजाब किंग्स अभी भी टॉप पर काबिज है और आठ में से छह मैच हारने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें पायदान पर है।

ऑरेंज कैप इस मैच के बाद भी अभिषेक शर्मा के पास बरकरार है, लेकिन रेस में विराट कोहली चौथे स्थान पर पहुंचे जरूर मगर वैभव सूर्यवंशी से अभी भी पीछे हैं। इस मैच में एक रन बनाने वाले केएल राहुल दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। अंशुल कंबोज और इशान मलिंगा के बराबर भुवनेश्वर कुमार के नाम भी 14 विकेट हो गए हैं। बेहतर औसत के कारण अब पर्पल कैप भुवी के नाम हो गई है। बाकी जोफ्रा आर्चर चौथे और प्रिंस यादव पांचवें स्थान पर हैं। इन दोनों के नाम 13-13 विकेट हैं।

दिल्ली-बेंगलुरु मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
पंजाब किंग्स76013+1.333
आरसीबी86212+1.919
सनराइजर्स हैदराबाद85310+0.815
राजस्थान रॉयल्स85310+0.602
गुजरात टाइटंस8448-0.475
चेन्नई सुपर किंग्स8356-0.121
दिल्ली कैपिटल्स8356-1.060
कोलकाता नाइट राइडर्स8255-0.751
मुंबई इंडियंस7254-0.736
लखनऊ सुपर जायंट्स8264-1.106

दिल्ली-बेंगलुरु मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
अभिषेक शर्मा8838054.29212.293628
केएल राहुल8835851.14185.493619
वैभव सूर्यवंशी8835744.62234.873132
विराट कोहली8835158.50162.503714
हेनरिक क्लासेन8834949.86149.792514

दिल्ली-बेंगलुरु मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार8311861416.8623600
अंशुल कंबोज724.41481415.7922100
इशान मलिंगा8271621418.2125510
जोफ्रा आर्चर8291741317.9223300
प्रिंस यादव7261561316.7721800

आरसीबी ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया, 6.3 ओवर में मिली जीत; हेजलवुड-भुवी मैच के हीरो

39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हुआ। आरसीबी ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स 16.3 ओवर में 75 रन पर सिमटी। आरसीबी ने 76 रन का लक्ष्य 6.3 ओवर में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर