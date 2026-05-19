IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 63वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद को 5 विकेट से जीत मिली और अंकतालिका में ये टीम 16 अंक के साथ तीसरे नंबर पर ही रही। वहीं इस जीत के साथ हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गई जबकि गुजरात टाइटंस भी अब प्लेऑफ में पहुंच गई और वो 16 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं इस हार के बाद सीएसके अब अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स से नीचे आ गई।
सीएसके और हैदराबाद मैच के बाद अगर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो हेनरिक क्लासेन ने फिर से इस कैप पर अपना कब्जा जमा लिया और उन्होंने साई सुदर्शन को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। शुभमन गिल अब तीसरे, विराट कोहली चौथे जबकि केएल राहुल पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार पहले नंबर पर हैं जबकि कगिसो रबाडा दूसरे तो वहींं अंशुल कंबोज तीसरे स्थान पर हैं।
CSK बनाम हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|13
|9
|4
|18
|1.065
|गुजरात टाइटंस
|13
|8
|5
|16
|0.4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|13
|8
|5
|16
|0.35
|पंजाब किंग्स
|13
|6
|6
|13
|0.227
|राजस्थान रॉयल्स
|12
|6
|6
|12
|0.027
|सीएसके
|13
|6
|7
|12
|-0.016
|दिल्ली कैपिटल्स
|13
|6
|7
|12
|-0.871
|केकेआर
|12
|5
|6
|11
|-0.038
|मुंबई इंडियंस
|12
|4
|8
|8
|-0.504
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|12
|4
|8
|8
|-0.701
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|13
|13
|555
|50.45
|155.9
|44
|25
|साई सुदर्शन
|13
|13
|554
|46.17
|157.83
|55
|25
|शुभमन गिल
|12
|12
|552
|46
|160.47
|50
|27
|विराट कोहली
|13
|13
|542
|54.2
|164.74
|57
|21
|केएल राहुल
|13
|13
|533
|44.42
|171.94
|51
|27
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|13
|51
|306
|24
|16.38
|393
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|13
|50
|300
|21
|21.95
|461
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|13
|46.2
|278
|20
|23.7
|474
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|12
|44
|264
|17
|23.53
|400
|0
|0
|ईशान मलिंगा
|13
|46.2
|278
|17
|25.53
|434
|1
|0
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