IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 63वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद को 5 विकेट से जीत मिली और अंकतालिका में ये टीम 16 अंक के साथ तीसरे नंबर पर ही रही। वहीं इस जीत के साथ हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गई जबकि गुजरात टाइटंस भी अब प्लेऑफ में पहुंच गई और वो 16 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं इस हार के बाद सीएसके अब अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स से नीचे आ गई।

सीएसके और हैदराबाद मैच के बाद अगर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो हेनरिक क्लासेन ने फिर से इस कैप पर अपना कब्जा जमा लिया और उन्होंने साई सुदर्शन को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। शुभमन गिल अब तीसरे, विराट कोहली चौथे जबकि केएल राहुल पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार पहले नंबर पर हैं जबकि कगिसो रबाडा दूसरे तो वहींं अंशुल कंबोज तीसरे स्थान पर हैं।

CSK बनाम हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी1394181.065
गुजरात टाइटंस1385160.4
सनराइजर्स हैदराबाद1385160.35
पंजाब किंग्स1366130.227
राजस्थान रॉयल्स1266120.027
सीएसके136712-0.016
दिल्ली कैपिटल्स136712-0.871
केकेआर125611-0.038
मुंबई इंडियंस12488-0.504
लखनऊ सुपर जायंट्स12488-0.701
प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
हेनरिक क्लासेन131355550.45155.94425
साई सुदर्शन131355446.17157.835525
शुभमन गिल121255246160.475027
विराट कोहली131354254.2164.745721
केएल राहुल131353344.42171.945127
प्लेयरमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार13513062416.3839310
कगिसो रबाडा13503002121.9546100
अंशुल कंबोज1346.22782023.747400
जोफ्रा आर्चर12442641723.5340000
ईशान मलिंगा1346.22781725.5343410

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