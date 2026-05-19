IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का 63वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद को 5 विकेट से जीत मिली और अंकतालिका में ये टीम 16 अंक के साथ तीसरे नंबर पर ही रही। वहीं इस जीत के साथ हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच गई जबकि गुजरात टाइटंस भी अब प्लेऑफ में पहुंच गई और वो 16 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं इस हार के बाद सीएसके अब अंकतालिका में राजस्थान रॉयल्स से नीचे आ गई।

सीएसके और हैदराबाद मैच के बाद अगर ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो हेनरिक क्लासेन ने फिर से इस कैप पर अपना कब्जा जमा लिया और उन्होंने साई सुदर्शन को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। शुभमन गिल अब तीसरे, विराट कोहली चौथे जबकि केएल राहुल पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार पहले नंबर पर हैं जबकि कगिसो रबाडा दूसरे तो वहींं अंशुल कंबोज तीसरे स्थान पर हैं।

CSK बनाम हैदराबाद मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी 13 9 4 18 1.065 गुजरात टाइटंस 13 8 5 16 0.4 सनराइजर्स हैदराबाद 13 8 5 16 0.35 पंजाब किंग्स 13 6 6 13 0.227 राजस्थान रॉयल्स 12 6 6 12 0.027 सीएसके 13 6 7 12 -0.016 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 12 -0.871 केकेआर 12 5 6 11 -0.038 मुंबई इंडियंस 12 4 8 8 -0.504 लखनऊ सुपर जायंट्स 12 4 8 8 -0.701

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 13 13 555 50.45 155.9 44 25 साई सुदर्शन 13 13 554 46.17 157.83 55 25 शुभमन गिल 12 12 552 46 160.47 50 27 विराट कोहली 13 13 542 54.2 164.74 57 21 केएल राहुल 13 13 533 44.42 171.94 51 27

प्लेयर मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 13 51 306 24 16.38 393 1 0 कगिसो रबाडा 13 50 300 21 21.95 461 0 0 अंशुल कंबोज 13 46.2 278 20 23.7 474 0 0 जोफ्रा आर्चर 12 44 264 17 23.53 400 0 0 ईशान मलिंगा 13 46.2 278 17 25.53 434 1 0

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