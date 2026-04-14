IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 22वें मैच में सीएसके ने केकेआर को 32 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सीजन में पहले तीन मैच लगातार हारने के बाद अब लगातार दो मैच जीत लिए हैं। इस जीत के साथ चेन्नई अब अंकतालिका में 9वें से 8वें स्थान पर पहुंच गई है। जबकि मुंबई इंडियंस को अब 9वें स्थान पर खिसकना पड़ा है। केकेआर को पांच मैचों के बाद अभी भी पहली जीत का इंतजार है। टीम महज 1 अंक लेकर आखिरी यानी 10वें स्थान पर है।
ऑरेंज कैप की रेस में संजू सैमसन भी आ चुके हैं। इस मैच में 48 रन बनाने के बाद संजू टॉप 5 बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंचे। हेनरिक क्लासेन अभी भी टॉप पर हैं और इशान किशन दूसरे व वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। जबकि पर्पल कैप की रेस बेहद रोमांचक हो गई है। प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि, 10 विकेट के साथ अभी टॉप पर हैं लेकिन अंशुल कम्बोज के भी 10 विकेट हो चुके हैं। कृष्णा औसत में अंशुल से आगे हैं और इस कारण अभी नंबर 1 पर हैं।
सीएसके-केकेआर मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|8
|+0.889
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|7
|+0.720
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|4
|3
|1
|6
|+1.148
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|4
|+0.576
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|4
|+0.322
|गुजरात टाइटंस
|4
|2
|2
|4
|-0.029
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|4
|2
|2
|4
|-0.427
|चेन्नई सुपर किंग्स
|5
|2
|3
|4
|-0.846
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|2
|-0.772
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|5
|0
|4
|1
|-1.383
सीएसके-केकेआर मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|5
|5
|224
|44.80
|142.68
|13
|8
|इशान किशन
|5
|5
|213
|42.60
|190.18
|22
|12
|वैभव सूर्यवंशी
|5
|5
|200
|40.00
|263.16
|18
|18
|रजत पाटीदार
|4
|4
|195
|65.00
|214.28
|11
|18
|संजू सैमसन
|5
|5
|185
|46.25
|172.90
|21
|8
सीएसके-केकेआर मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|प्लेयर
|मैच
|ओवर
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|प्रसिद्ध कृष्णा
|4
|16
|96
|10
|15.20
|152
|1
|0
|अंशुल कम्बोज
|5
|18.4
|112
|10
|18.90
|189
|0
|0
|रवि बिश्नोई
|5
|16
|96
|9
|16.56
|149
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|5
|17
|102
|7
|20.57
|144
|0
|0
|प्रिंस यादव
|4
|15
|90
|6
|22.00
|132
|0
|0
ऑस्ट्रेलिया में क्या अगले साल होगा IPL मैच? 20वें सीजन के लिए एडिलेड में बन रही खास योजना
ऑस्ट्रेलिया अगले साल से आईपीएल का एक मुकाबला अपने यहां कराने की योजना बना रहा है। इसके तहत मार्च 2027 में वह आईपीएल मैच कराना चाहता है। वहीं बिग बैश लीग का मैच चेन्नई में करवाने की प्लानिंग है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर