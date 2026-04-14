IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: आईपीएल 2026 के 22वें मैच में सीएसके ने केकेआर को 32 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सीजन में पहले तीन मैच लगातार हारने के बाद अब लगातार दो मैच जीत लिए हैं। इस जीत के साथ चेन्नई अब अंकतालिका में 9वें से 8वें स्थान पर पहुंच गई है। जबकि मुंबई इंडियंस को अब 9वें स्थान पर खिसकना पड़ा है। केकेआर को पांच मैचों के बाद अभी भी पहली जीत का इंतजार है। टीम महज 1 अंक लेकर आखिरी यानी 10वें स्थान पर है।

ऑरेंज कैप की रेस में संजू सैमसन भी आ चुके हैं। इस मैच में 48 रन बनाने के बाद संजू टॉप 5 बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंचे। हेनरिक क्लासेन अभी भी टॉप पर हैं और इशान किशन दूसरे व वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। जबकि पर्पल कैप की रेस बेहद रोमांचक हो गई है। प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि, 10 विकेट के साथ अभी टॉप पर हैं लेकिन अंशुल कम्बोज के भी 10 विकेट हो चुके हैं। कृष्णा औसत में अंशुल से आगे हैं और इस कारण अभी नंबर 1 पर हैं।

सीएसके-केकेआर मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 8 +0.889 पंजाब किंग्स 4 3 0 7 +0.720 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 3 1 6 +1.148 सनराइजर्स हैदराबाद 5 2 3 4 +0.576 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 4 +0.322 गुजरात टाइटंस 4 2 2 4 -0.029 लखनऊ सुपर जायंट्स 4 2 2 4 -0.427 चेन्नई सुपर किंग्स 5 2 3 4 -0.846 मुंबई इंडियंस 4 1 3 2 -0.772 कोलकाता नाइट राइडर्स 5 0 4 1 -1.383

सीएसके-केकेआर मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 5 5 224 44.80 142.68 13 8 इशान किशन 5 5 213 42.60 190.18 22 12 वैभव सूर्यवंशी 5 5 200 40.00 263.16 18 18 रजत पाटीदार 4 4 195 65.00 214.28 11 18 संजू सैमसन 5 5 185 46.25 172.90 21 8

सीएसके-केकेआर मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

प्लेयर मैच ओवर बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा 4 16 96 10 15.20 152 1 0 अंशुल कम्बोज 5 18.4 112 10 18.90 189 0 0 रवि बिश्नोई 5 16 96 9 16.56 149 1 0 जोफ्रा आर्चर 5 17 102 7 20.57 144 0 0 प्रिंस यादव 4 15 90 6 22.00 132 0 0

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