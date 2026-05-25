IPL 2026 Final Points Table after KKR vs DC match: आईपीएल 2026 के 70 लीग मैच समाप्त हुए और इस सीजन के आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। इस मैच के बाद सीजन की फाइनल अंकतालिका में दिल्ली छठे जबकि केकेआर 7वें नंबर पर रही। वहीं पहले स्थान पर आरसीबी रही जबकि 10वें स्थान पर लखनऊ की टीम रही। सीएसके 8वें जबकि मुंबई की टीम 9वें स्थान पर रही।
इस सीजन के 70 लीग मैचों के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो साई सुदर्शन पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि इस लिस्ट में केएल राहुल ने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया और वो चौथे नंबर पर आ गए जबकि वैभव सूर्यवंशी अब 5वें स्थान पर पहुंच गए। पर्पल कैप की रेस में शामिल टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में 24 विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार पहले स्थान पर हैं जबकि कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर हैं। जोफ्रा आर्चर अब तीसरे स्थान पर आ गए।
आईपीएल 2026 के 70 लीग मैचों के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.783
|गुजरात टाइटंस (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.695
|सनराइजर्स हैदराबाद (Q)
|14
|9
|5
|18
|0.524
|राजस्थान रॉयल्स (Q)
|14
|8
|6
|16
|0.189
|पंजाब किंग्स (E)
|14
|7
|6
|15
|0.309
|दिल्ली कैपिटल्स (E)
|14
|7
|7
|14
|-0.651
|केकेआर (E)
|14
|6
|7
|13
|-0.147
|सीएसके (E)
|14
|6
|8
|12
|-0.345
|मुंबई इंडियंस (E)
|14
|4
|10
|8
|-0.584
|लखनऊ सुपर जायंट्स (E)
|14
|4
|10
|8
|-0.74
आईपीएल 2026 के 70 लीग मैचों के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|14
|14
|638
|49.08
|157.92
|62
|29
|शुभमन गिल
|13
|13
|616
|47.38
|161.68
|57
|30
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.5
|159.47
|46
|30
|केएल राहुल
|14
|14
|593
|45.62
|174.41
|56
|31
|वैभव सूर्यवंशी
|14
|14
|583
|41.64
|232.27
|50
|53
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|14
|55
|330
|24
|18.5
|444
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|14
|53.4
|322
|24
|20.54
|493
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर
|14
|52
|312
|21
|21.71
|456
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|14
|50.2
|302
|21
|25.24
|530
|0
|0
|राशिद खान
|14
|47.5
|287
|19
|21.95
|417
|1
|0
रोहित, तिलक इस स्थान पर, रयान रहे नंबर 1; IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा और तिलक वर्मा इस स्थान पर हैं। इस सूची में रयान रिकेल्टन पहले स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)