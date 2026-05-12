पंजाब किंग्स की टीम की गाड़ी अचानक बीच सीजन पटरी से उतर गई। यह वही टीम है जिसने सीजन के 40 मुकाबलों तक एक भी मैच नहीं गंवाया था। अब अचानक 55 मैचों के बाद टीम को लगातार चार हार झेलनी पड़ी हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के बाद अब पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह भी मुश्किल हो गई है। वहीं दिल्ली ने जीत से उन टीमों को भी डरा दिया है जो टॉप स्लॉट में बनी हुई हैं। क्योंकि अभी किसी की भी प्लेऑफ में जगह पक्की नहीं है।

55 मैचों के बाद अंकतालिका में आरसीबी टॉप पर है जरूर लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के भी समान अंक ही हैं। खास बात यह है कि बेंगलुरु को अभी हैदराबाद से भिड़ना है और हैदराबाद का मुकाबला गुजरात से होना है। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि एक भी मैच में हार से पोजिशन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इस लिहाज से हैदराबाद के लिए यह दोनों मैच जीतना जरूरी होगा।

समीकरण पर एक नजर

प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो मौजूदा स्थिति के मुताबिक आरसीबी, हैदराबाद और गुजरात के अभी 3-3 मैच बाकी हैं। अगर इनमें से कोई भी टीम सभी मैच जीती तो सीधे-सीधे 20 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। वहीं 18 अंक हासिल करने वाली टीमों के बीच नंबर 2 व नंबर 3 के लिए जंग हो सकती है। ऐसे में नेट रनरेट का भी खेल अहम होगा।

आरसीबी कैसे करेगी क्वालिफाई?

आरसीबी के लिए समीकरण साफ है कि उसे बचे हुए तीनों मैच जीतकर खुद को सुरक्षित करना होगा। क्योंकि 20 अंक के लिए एक भी हार दिक्कत बढ़ा सकती है। अगर बचे हुए तीन मैचों में से दो में भी डिफेंडिंग चैंपियन टीम जीतती है तो उसे नेट रनरेट अच्छा रखना होगा। इस तरह आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना सकती है। अगर तीन में से दो मैच टीम हारी तो उम्मीदों को झटका भी लग सकता है।

PBKS, CSK, RR और केकेआर के लिए अभी रास्ता खुला जरूर है लेकिन मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की स्थिति मजबूत है इनमें से कोई दो टीमें टॉप 2 स्थान पर कब्जा कर सकती हैं। बाकी टीमों के बीच बचे हुए दो स्थानों की जंग रोचक होगी। सीएसके के तीन मैच बाकी हैं और उसे 18 अंक के लिए सभी मैच जीतने होंगे। अगर सीएसके 18 अंक तक पहुंची तो प्लेऑफ में जगह बना सकती है।

केकेआर के भी चार मैच बाकी हैं और उसके 9 अंक हैं। अगर कोलकाता सभी चार मैच जीती तो 17 अंक के साथ नंबर 4 की प्रबल दावेदार बन सकती है, मगर उसे चेन्नई की हार की भी कामना करनी पड़ेगी। पंजाब किंग्स को लगातार चार हार जरूर मिली हैं लेकिन फिर भी उसका रास्ता खुला है। पंजाब के 11 मैचों में 13 अंक हैं। अगर टीम बचे हुए तीनों मैच जीतेगी तब भी 20 अंक तक नहीं जा पाएगी लेकिन 19 अंक हासिल कर सकती है।

यानी पंजाब किंग्स के लिए लड़ाई होगी अब टॉप 2 में बने रहने की। दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जरूर पंजाब के खिलाफ जीता है लकिन उसने अगर बचे हुए दोनों मैच जीते भी फिर भी उसके 14 अंक ही होंगे। 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल है। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर दिल्ली भी रेस में बनी है।

IPL 2026: कल का मैच कौन जीता? पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले में क्या-क्या हुआ

आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ। धर्मशाला के मैदान पर यह मुकाबला हुआ और यहां यह इस सीजन का पहला मैच भी था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





