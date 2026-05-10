आईपीएल 2026 के 52 मैचों के बाद अब प्लेऑफ की रेस बेहद रोमांचक होती जा रही है। गुजरात टाइटंस की शनिवार को राजस्थान के खिलाफ जीत के बाद बहुत बड़ा फेरबदल भी अंकतालिका में देखने को मिला। इस सीजन पहली बार पंजाब किंग्स टॉप 2 से बाहर हुई है। वहीं आरसीबी को चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है। इस मैच के बाद आरसीबी और राजस्थान के लिए प्लेऑफ की राह कठिन हो गई है।

प्लेऑफ का पूरा गणित

हालांकि, नामुमकिन नहीं है लेकिन अब रास्ता उतना आसान भी नहीं है जितना पिछले हफ्ते तक नजर आ रहा था। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बचे हुए चार में से कम से कम तीन मैच हर हाल में जीतने होंगे अगर 10 अंक तक पहुंचना है। वहीं बारिश ने अगर मैच रद्द किया तो खेल और बिगड़ सकता है। राजस्थान के पास अब तीन मैच ही बाकी हैं। अगर टीम एक मैच और हारी तो शायद 18 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी।

राजस्थान अगर एक मैच आगे हारती है और केकेआर अपने सभी मैच जीतती है तो 17 अंक के साथ कोलकाता प्लेऑफ में जाने की प्रबल दावेदार बन जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स भी रेस में बनी हुई है। सीएसके के अभी 10 अंक हैं और उसके चार मैच बाकी हैं। अगर चारों मैच सीएसके जीती तो 18 अंक के साथ आराम से प्लेऑफ में जा सकती है। मगर यहां से एक भी हार या बारिश से रद्द हुआ मैच उसका भी समीकरण बिगाड़ सकता है।

अंकतालिका में टॉप पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरे नंबर पर मौजूद गुजरात टाइटंस के बीच महज नेट रनरेट का ही अंतर बचा है। दोनों के 11 मैचों के बाद 14-14 अंक हैं। ऐसे में इनमें से कोई भी एक टीम बचे हुए तीनों मैच जीत जाती है तो सीधे 20 अंक के साथ प्लेऑफ में जा सकती है। क्योंकि 12 मई को आपस में दोनों टीमें भिड़ेंगी। यानी किसी एक टीम के पास ही मौका होगा 20 अंक तक पहुंचने का।

फिर दूसरे व तीसरे नंबर की टीम 18 व चौथे नंबर पर रहने वाली टीम 17 या 16 अंक के साथ प्लेऑफ में जा सकती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि नेट रनरेट अंत में जरूर खेल में आएगा। अभी कई टीमों के अंक समान हैं और कई समान स्थिति में भी खड़ी हैं। अंतर बस नेट रनरेट का ही। यानी अगले दो हफ्ते आईपीएल 2026 के ब्लॉकबस्टर हफ्ते होने वाले हैं। क्योंकि प्लेऑफ की असली रेस अब शुरू हुई है।

IPL 2026 के 52 मैचों के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद 11 7 4 14 0.737 गुजरात टाइटंस 11 7 4 14 0.228 पंजाब किंग्स 10 6 3 13 0.571 आरसीबी 10 6 4 12 1.234 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 12 0.082 सीएसके 10 5 5 10 0.151 केकेआर 10 4 5 9 -0.169 दिल्ली कैपिटल्स 11 4 7 8 -1.154 मुंबई इंडियंस 10 3 7 6 -0.649 लखनऊ सुपर जायंट्स 10 3 7 6 -0.934

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