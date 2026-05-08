हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। यह कहावत आमतौर पर सभी ने सुनी होगी। ऐसा ही कुछ इस वक्त आईपीएल 2026 में भी जारी है। पंजाब किंग्स और आरसीबी की टीमें एक वक्त टेबल टॉपर थीं और आसानी से प्लेऑफ में जगह बनाती नजर आ रही थीं। मगर पिछले कुछ मैचों में गणित एकदम पलटता दिख रहा है। पंजाब को लगातार तीन और आरसीबी को लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार के बाद आरसीबी के अब 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के बाद 12 अंक हैं। अगर टीम को 18 अंक तक पहुंचना है तो बचे हुए चार में से तीन मैच हर हाल में जीतने होंगे। पंजाब किंग्स का भी हाल कुछ ऐसा है लेकिन उसके 13 अंक हैं। उसे भई 18 का आंकड़ा छूने के लिए चार में से तीन मैच जीतने होंगे। फिलहाल टेबल को दो निचली टीमें मुंबई और लखनऊ अब अन्य टॉप टीमों का खेल बिगाड़ना शुरू कर चुकी हैं।

क्या है प्लेऑफ का ताजा गणित?

आईपीएल 2026 के 50 मैच पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ 20 लीग मैच बाकी हैं। ताजा अंकतालिका के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर मौजूद है। प्लेऑफ का ताजा समीकरण देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 18 का आंकड़ा छूते हुए टीम अपनी जगह प्लेऑफ में पक्की कर लेगी। हैदरबाद ने 11 में से सात मुकाबले जीते हैं और चार में उसे हार मिली है। हैदराबाद अगर बचे हुए तीन में से दो मैच भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में एंट्री कर सकती है।

पंजाब और आरसीबी भी प्लेऑफ की रेस में मौजूद हैं और प्रबल दावेदारों में से एक भी बने हुए हैं। अगर चार में से तीन मैच दोनों टीमें जीत जाती हैं तो आसानी से प्लेऑफ में जा सकती है। पंजाब का एक अंक बारिश से एक मुकाबला रद्द होने के कारण अधिक है तो ऐसे में उसे टॉप पोजिशन भी मिल सकती है। इस लिहाज से 17 मई को बेंगलुरु और पंजाब के बीच होने वाला मैच काफी रोचक होगा।

राजस्थान और गुजरात की बात करें तो अभी दोनों टीमें लगभग समान स्थिति में हैं। 10-10 मैच खेलकर दोनों के 12-12 अंक हैं। यानी 18 के फिगर के लिए दोनों टीमों को बचे हुए चार में से तीन मैच जीतने होंगे। इस लिहाज से 9 मई को राजस्थान-गुजरात मैच में हारने वाली टीम की राह मुश्किल में पड़ सकती है।

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स अब 16 अंक तक नहीं पहुंच पाएंगी लेकिन दोनों टीमों ने अब अन्य टीमों का खेल खराब करना शुरू कर दिया है। यहां से जितने ज्यादा मैच यह दोनों टीमें जीतेंगी, टॉप टीमों के बीच रेस तगड़ी होती जाएगी।

चेन्नई सुपर किंग्स भी रेस में मौजूद

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी अभी प्लेऑफ की रेस में मौजूद है। उसके 4 मैच बाकी हैं और अभी 10 अंक हैं। यानी अगर सभी मैच येलो आर्मी जीत जाती है तो प्लेऑफ के लिए अच्छी दावेदारी पेश करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के अभी पांच मुकाबले बाकी हैं। उसका एक अंक बारिश के कारण मैच रद्द होने की वजह से अधिक भी है। अगर टीम सभी मैच जीती तो प्लेऑफ में जाने वाली चौथी टीम बन सकती है। केकेआर ने अगर सभी पांच मैच जीते तो 16 अंक तक पहुंचने वाली टीमों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी।

लखनऊ बनाम RCB मैच के बाद अंकतालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

आईपीएल 2026 के 50वें मैच में लखनऊ ने अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी को रोमांचक मुकाबले में 9 रन से हरा दिया और 2 अंक हासिल करते हुए अंकतालिका में 10वें स्थान पर ही है। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप अब भी क्लासेन के पास ही है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







