इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। अर्शदीप सिंह पावरप्ले में विकेट चटकाना ही भूल गए हैं। वह पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पावरप्ले में विकेट ले पाए थे। वह आईपीएल में बीते आईपीएल मैचों में पावरप्ले में 216 रन लुटा चुके हैं, लेकिन विकेट नहीं ले पाए हैं। अर्शदीप का लाइन-लेंथ पर भी कंट्रोल नहीं है। वह खूब वाइड कर रहे हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने पावरप्ले में 2 ओवर किए और 33 रन लुटा दिए। उन्होंने छह वाइड कीं। अभिषेक शर्मा ने उन्हें तीन चौके और दो छक्के जड़े। अर्शदीप ने तीसरे ओवर में 24 रन लुटाए। इसमें से चार रन वाइड से आए। उन्होंने लगातार तीन वाइड किए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पावरप्ले तक अर्शदीप सिंह ने 4 मैच में 72 गेंद किए हैं और 132 रन दे चुके हैं। उनकी इकॉनमी 11 की है। एक भी विकेट नहीं ले सके हैं।

अर्शदीप — पावरप्ले विकेट सूखा

IPL 2025 — पावरप्ले विश्लेषण आखिरी शिकार से अब तक: अर्शदीप का पावरप्ले सूखा अंतिम 10 IPL मुकाबले — ओवर 1 से 6 आखिरी विकेट सूखे के आंकड़े IPL में हाल अंतिम पावरप्ले विकेट एडन मार्करम — अहमदाबाद, T20 विश्व कप अर्शदीप सिंह का पावरप्ले में सबसे हालिया विकेट दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम का था — अहमदाबाद में T20 विश्व कप के दौरान। तब से अब तक, पावरप्ले के पहले 6 ओवरों में अर्शदीप एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। 8 लगातार विकेटरहित T20 — पावरप्ले में मार्करम विकेट के बाद से चिंता का विषय भारत के प्रमुख पेसर के लिए यह सूखा असामान्य है। पावरप्ले में नई गेंद से विकेट लेना तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है — और अर्शदीप इस भूमिका में अब तक खाली हाथ रहे हैं। 0 पावरप्ले विकेट

(अंतिम 10 IPL) 216 रन खर्च किए

20 ओवरों में 10.8 इकॉनमी रेट

पावरप्ले में 27.5% बाउंड्री प्रतिशत

उनकी गेंदों पर आंकड़े क्या कहते हैं 20 ओवरों में 216 रन और एक भी विकेट नहीं — यानी अर्शदीप पावरप्ले में न सस्ते पड़ रहे हैं और न विकेट ले रहे हैं। हर 4 गेंदों में से लगभग एक पर बाउंड्री जा रही है। अंतिम 10 IPL मुकाबले — पावरप्ले प्रदर्शन चारों पैमानों पर नजर पावरप्ले में अर्शदीप के प्रदर्शन को चार मुख्य पैमानों पर देखें तो तस्वीर साफ है — विकेट नहीं, रन ज्यादा, और बाउंड्री पर नियंत्रण नहीं। विकेट (अपेक्षित: 4-6 / 10 मैच) 0 इकॉनमी रेट (10.8 — अधिक खराब) 10.8 बाउंड्री प्रतिशत (27.5%) 27.5% ओवर फेंके (20 / संभव 20) 20 निष्कर्ष 10 में से 10 मैचों में पावरप्ले ओवर फेंके — यानी कप्तान का भरोसा बरकरार है। लेकिन 0/216 का रिकॉर्ड बताता है कि अर्शदीप पावरप्ले में रन रोकने और विकेट लेने — दोनों में ही पिछड़ रहे हैं। स्रोत: ESPNcricinfo / IPL 2025 डेटा Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

अभिषेक का महारिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली और आईपीएल में 20 से कम गेंदों पर सबसे ज्यादा इतनी बार अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।