IPL 2026 PBKS vs RCB 61st Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 61वें मैच में रविवार (17 मई) को पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यह मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बना सकती है। उसके 12 मैच में 16 अंक हैं। पंजाब किंग्स के 12 मैच में 13 अंक हैं। वह लगातार पांच मैच हारी है। इसके बाद भी वह प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। यहां हेड टू हेड स्क्वाड, प्लेइंग 11, पिच, मौसम रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है।

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच- 37

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 19

पंजाब किंग्स- 18

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावित प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम डार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड।

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिच और मौसम रिपोर्ट

धर्मशाला में आईपीएल 2026 में पहली बार दिन में मैच होगा। अभी तक सभी दस दिन के मैच दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। रविवार को मौसम अच्छा रहने की उम्मीद है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा। इस मैच के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच वाली पिच ही इस्तेमाल की जाएगी।

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड

पंजाब किंग्स स्क्वाड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, प्रवीण दुबे, विजयकुमार वैशाख, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, नेहाल वढेरा, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम दार, जोश हेज़लवुड, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, सुयश शर्मा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

KKR बनाम गुजरात मैच के बाद अंकतालिका

केकेआर ने गुजरात को आईपीएल 2026 के 60वें मैच में 29 रन से हरा दिया और अंकतालिका में दिल्ली से ऊपर आ गई। वहीं इस मैच के बाद ऑरेंज कैप पर साई सुदर्शन के नाम हो गया। शुभमन गिल आरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर आ गए। पर्पल कैप अब भी भुवी के नाम ही है। पूरी खबर पढ़ें।