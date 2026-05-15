इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (14 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 201 रन के लक्ष्य के जवाब में तिलक वर्मा ने नाबाद 75 रन की पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को एक गेंद रहते जीत दिला दी। तिलक ने इस जीत को मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को समर्पित किया। तिलक ने अपनी उंगलियों से डगआउट की ओर ‘नंबर 45’ का इशारा किया।

मुंबई इंडियंस में नंबर 45 की जर्सी अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा की है। इसके जवाब में रोहित ने तिलक को गले लगाया। नीचे इसका वीडियो देख सकते हैं तिलक ने अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्होंने 33 गेंदों का सामना किया। उन्होंने पहले शरफेन रदरफोर्ड के 42 गेंद पर 61 रन जोड़े। फिर विल जैक्स के साथ 56 रनों की अटूट साझेदारी की। तिलक प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने कहा कि वह मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी का आनंद ले रहे हैं।

तिलक वर्मा ने क्या कहा?

तिलक वर्मा ने कहा, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे मैच खत्म करना पसंद है। वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल मैच खेलने से मदद मिलती है। आपको अनुभव और आत्मविश्वास मिलता है। हमें ऐसे विकेट की उम्मीद नहीं थी यह धीमा था और गेंद नीचे रह रही थी। हमने देखा कि पंजाब पहले 15 ओवर में कैसे संघर्ष कर रहा था। हमने खेल को और आगे ले जाने के बारे में सोचा और मुझे खुद पर भरोसा था, मैं लय में था और खुद पर भरोसा था।’

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मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को बड़ा झटका दिया और आईपीएल 2026 के 58वें मैच में 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मुंबई को 2 अंक मिले जबकि पंजाब को 2 अंक का नुकसान हुआ। आरेंज कैप अब भी क्लासेन के सिर पर है जबकि पर्पल कैच भुवी के नाम है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर