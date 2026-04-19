IPL 2026 PBKS vs LSG 29th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 29वें मैच में रविवार (19 अप्रैल) को पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। पंजाब किंग्स 5 में से 4 मैच जीतकर शीर्ष पर है। वह एक भी मैच नहीं हारी है। वह यह मैच जीती तो अंक तालिका में शीर्ष पर रहेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 मैच में 2 जीत दर्ज की है। वह आठवें नंबर पर है। यहां स्क्वाड, प्लेइंग 11, लाइव स्ट्रीमिंग, पिच और मौसम रिपोर्ट समेत अन्य जानकारी दी गई है।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

पंजाब किंग्स स्क्वाड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, मिचेल ओवेन, विशाल निषाद, पायला अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, बेन द्वारशुइस।

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराडर/विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे/मयंक यादव, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड

कुल मुकाबले- 6।

पंजाब किंग्स- 3।

लखनऊ सुपर जायंट्स- 3।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स पिच और मौसम रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ में मैच के दौरान बादल छाए रख सकते हैं। तापमान कम रहने का अनुमान है। ऐसी पिच पर मैच होगा जिस पर बीते 13 मैचों में खेल नहीं हुआ है।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का टॉस कब होगा?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 7 बजे होगा।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच कब से खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 7.30 बजे से खेला जाएगा।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

हैदराबाद-CSK मैच के बाद अंकतालिका

हैदराबाद से हार के बाद भी सीएसके को फायदा हुआ और वो 8वें नंबर से इस स्थान पर आ गई। वहीं अब ऑरेंज कैप गिल से छिन गया है और क्लासेन ने उसे हासिल कर लिया जबकि पर्पल कैप पर अंशुल कंबोज ने कब्जा कर लिया। पूरी खबर पढ़ें।

2027 विश्व कप तक टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता बने रहेंगे अगरकर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अजीत अगरकर का कार्यकाल 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाने की तैयारी में है। टीम इंडिया के ट्रांजिशन और बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही है। पूरी खबर पढ़ें।