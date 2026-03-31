इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में मंगलवार (31 मार्च) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 11 गेंदों का ओवर किया। उन्होंने 12 रन लुटाए और गुजरात को 160 से ऊपर पहुंचने में मदद की। अर्शदीप ने इस ओवर में 4 वाइड और एक नोबॉल किए। अर्शदीप की जो गेंद नोबॉल दी गई उसपर राहुल तेवतिया कैच आउट हुए थे।

खास बात यह है कि अर्शदीप की यह गेंद फ्रंटफुट या बैकफुट के कारण नोबॉल नहीं दी गई। यह गेंद हाई फुलटॉस भी नहीं थी फिर भी इसे नोबॉल दिया गया। अर्शदीप ने यह गेंद बाउंसर की थी। वह पहले ही ओवर में 2 नोबॉल कर चुके थे। यही कारण था कि गेंद नोबॉल दी गई और अर्शदीप को विकेट भी नहीं मिला। गुजरात टाइटंस की पारी की आखिरी ओवर की चौथी गेंद अर्शदीप सिंह ने ऑफ साइड में शॉर्ट बॉल की।

क्या है बाउंसर को लेकर नियम

तेवतिया ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन विजयकुमार विशख ने उनका कैच पकड़ लिया। यह गेंद नोबॉल दे दी गई, क्योंकि अर्शदीप का यह इस ओवर में तीसरा बाउंसर था। इससे पहले एक शॉर्ट गेंद पर चौका लगा था और एक पर कोई रन नहीं आया था। आईपीएल में गेंदबाज एक ओवर में 2 बाउंसर कर सकता है। 2024 से यह नियम लागू है। इंटरनेशनल क्रिकेट से यह नियम अलग है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आईसीसी ओवर में केवल 1 बाउंसर करने की अनुमति देता है।

गुजरात टाइटंस ने 162 रन बनाए

गुजरात टाइटंस ने न्यू चंडीगढ़ में 6 विकेट पर 162 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 27 गेंद पर 39 रन बनाए। जोस बटलर ने 33 गेंद पर 38 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए विजयकुमार वैशाख ने 34 रन देकर 3 विकेट झटके। युजवेंद्र चहल ने 28 रन देकर 2 विकेट लिए।