IPL 2026 PBKS Team Analysis: पंजाब किंग्स ने साल 2025 में आईपीएल श्रेयस अय्यर की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया था और फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि ये टीम चैंपियन बनने से चूक गई, लेकिन इस टीम ने प्रदर्शन में काफी निरंतरता दिखाई थी। श्रेयस अब एक बार फिर से अपनी उसी सफलता को जारी रखना चाहेंगे और टीम को चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे।

पंजाब की टीम को आप देखें तो यहां स्टार खिलाड़ियों की संख्या बेशक कम नजर आती है, लेकिन इस टीम के खिलाड़ी एक यूनिट के तौर पर किसी भी टीम के लिए घातक साबित होते हैं और ये उन्होंने करके दिखाया है। इस टीम में बड़े नामों की बात करें तो उसमें श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस शामिल हैं। हालांकि शशांक, नेहल वढेरा जैसे बैटर निचले क्रम पर कमाल करते हुए नजर आते हैं। आइए जानते हैं इस सीजन में टीम की कमजोरी और ताकत क्या है।

पंजाब किंग्स की ताकत

पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी ताकत श्रेयस अय्यर की मौजूदगी है जो शानदार कप्तान के साथ-साथ बेहतरीन बैटर भी हैं। इस टीम को अर्शदीप सिंह और अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल और मजबूत बनाते हैं जबकि शशांक सिंह, नेहल वढेरा जैसे खिलाड़ी टीम को मध्यक्रम में मजबूती देते हैं।

पंजाब की गेंदबाजी भी अच्छी दिख रही है जिसमें अर्शदीप सिंह हैं जो शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं तो वहीं मध्य में चहल भी कमाल करते हैं। हरप्रीत बरार भी चहल का साथ देंगे और वो भी किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं। इस टीम में मार्को यानसेन जैसा दिग्गज ऑलराउंडर है जो गेंद और बल्ले दोनों से समान रूप से प्रभावी हैं। मार्कस स्टोइनिस भी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।

पंजाब किंग्स की कमजोरी

इस टीम के ओपनर के पास अनुभव की कमी है जिसमें प्रियांश और प्रभसिमरन हैं और ये दवाब में बिखर सकते हैं। अगर ये जल्दी आउट हो गए तो सारी जिम्मेदारी श्रेयस पर आ जाएगी। शशांक और स्टोइनिस अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन पिछले सीजन में अहम मौकों पर वो टीम के साथ न्याय नहीं कर पाए थे।

टीम के पास फिनिशर की कमी साफ तौर पर दिखती है। हालांकि टीम की बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, लेकिन इनका क्लिक करना भी जरूरी है। चहल टीम में जरूर हैं, लेकिन वो लगातार खेल नहीं रहे हैं और इससे उनके खेल पर असर जरूर होगा। लॉकी फर्ग्यूसन शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे जिसका असर टीम पर पड़ सकता है।

आईपीएल 2026 के लिए पंजाब की संभावित प्लेइंग इलेवन

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, कूपर कोनोली, मार्को यानसेन, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

आईपीएल 2026 के लिए पंजाब किंग्स की पूरी टीम

प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरज़ई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, ज़ेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।

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