आईपीएल 2026 का आगाज शनिवार 28 मार्च से होने जा रहा है। इस सीजन के लिए वैसे तो कई टीमें काफी मजबूत और संतुलित नजर आ रही हैं, लेकिन दिग्गजों की टॉप 4 टीमों पर अलग-अलग राय हैं। मगर एक राय सभी की कॉमन है कि मुंबई इंडियंस को कई दिग्गजों ने टॉप 4 यानी प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों का हिस्सा बताया है। ज्यादातर लोगों ने डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के भी नाम लिए हैं।

इस लिस्ट में इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, पीयूष चावला, संजय बांगड़, वरुण एरोन जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं जिन्होंने अपनी टॉप 4 टीमों के नाम बताए हैं। वहीं पर्पल कैप की दावेदारी यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के नाम भी भविष्यवाणी दिग्गजों ने की है और ज्यादातर लोगों ने नाम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती का लिया है।

IPL 2026 के लिए कौन से दिग्गज ने किन टॉप 4 टीमों के नाम पर की भविष्यवाणी

इरफान पठान: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स

मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आकाश चोपड़ा: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स

मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स पीयूष चावला: मुंबई इंडियंस, केकेआर, आरसीबी, पंजाब किंग्स

मुंबई इंडियंस, केकेआर, आरसीबी, पंजाब किंग्स संजय बांगड़: मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स

मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स वरुण एरोन: मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी

मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी सबा करीम: मुंबई इंडियंस, आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स

मुंबई इंडियंस, आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स फाफ डु प्लेसिस: मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स

मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स चेतेश्वर पुजारा: मुंबई इंडियंस, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस

मुंबई इंडियंस, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस मोहम्मद कैफ: मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स

मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स हनुमा विहारी: मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद

पर्पल कैप के लिए वरुण चक्रवर्ती पहली पसंद

वहीं इन 10 पूर्व खिलाड़ियों में से छह दिग्गजों ने पर्पल कैप के लिए वरुण चक्रवर्ती के नाम की भविष्यवाणी की है। जबकि इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह, वरुण एरोन ने हर्षल पटेल, संजय बांगड़ ने युजवेंद्र चहल और हनुमा विहारी ने कुलदीप यादव का नाम इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए चुना है।

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भारतीय टीम आईपीएल 2027 के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। जून से जनवरी तक फिर टीम इंडिया को 6 टीमों के साथ 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इस दौरान भारत को दो विदेशी दौरे भी करने होंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर