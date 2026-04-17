आईपीएल 2026 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एमआई ने सीजन की शुरुआत ऐतिहासिक जीत से की थी और वानखेड़े में पहला मैच हारने का सिलसिला भी तोड़ा था। उसके बाद मुंबई की गाड़ी जैसे पटरी से उतर गई और टीम को लगातार चार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब टीम के लिए आगे की राह काफी कठिन नजर आ रही है। अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो अब मुंबई इंडियंस को बेहतरीन वापसी करनी होगी।

हालांकि, मुंबई इंडियंस की टीम पहले भी आईपीएल में ऐसा कर चुकी है। इस टीम ने ऐसी ही खराब पोजीशन से बाउंस बैक करते हुए सीजन भी जीता है। यही उम्मीद फैंस इस बार भी कर रहे होंगे। फिलहाल क्या हैं मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ के समीकरण इसकी बात करें तो राह आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी तक मुंबई ने पांच मैच खेले हैं और हर टीम को लीग स्टेज में 14-14 मैच खेलने हैं। यानी अभी मुंबई इंडियंस के 9 लीग मैच बाकी हैं।

अभी भी प्लेऑफ में कैसे जगह बना सकती है मुंबई?

मुंबई इंडियंस की बात करें तो टीम के अभी पांच मैचों के बाद सिर्फ 2 अंक ही हैं। अंकतालिका में भी मुंबई की टीम 9वें स्थान पर है। लगातार चार हार के बाद अब टीम के प्लेऑफ का समीकरण भी कठिन हो चुका है। पिछले कुछ सीजन की बात करें तो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मैजिकल फिगर 16 अंक का रहा है। ऐसे में अगर मुंबई को 16 अंक तक पहुंचना है तो बचे हुए 9 में से 7 मैच कम से कम जीतने होंगे।

यानी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए पहली जरूरी कंडीशन है बचे हुए 9 में से 7 मैच जीतना और 16 अंक तक पहुंचना। इस बीच अगर बारिश के कारण कोई मैच धुला तो टीम की राह तब भी बिगड़ सकती है। इस लिहाज से मुंबई अगर 9 में 8 मैच कम से कम जीतने का टारगेट रखेगी तब पूरी तरह सेफ कहे सकते हैं। लिहाजा टीम के लिए राह मुश्किल लग रही है।

मुंबई का हालिया प्रदर्शन देखते हुए बचे हुए 9 में से 8 या 7 मैच जीतना मुश्किल भी लग रहा है। इस टीम के पास सितारों की कमी नहीं है। रोहित शर्मा चोटिल जरूर हैं लेकिन उनके स्थान पर आए क्विंटन डी कॉक ने भी शतक लगाया था। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट बेअसर दिख रहे हैं। सूर्या और तिलक का भी जादू नहीं दिखा है। यानी फ्लाप सितारों को हीरो बनना होगा अगर इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनानी है।

मुंबई इंडियंस के पहले 5 मैचों का परिणाम

बनाम केकेआर: 6 विकेट से मिली जीत

6 विकेट से मिली जीत बनाम दिल्ली कैपिटल्स: 6 विकेट से हार

6 विकेट से हार बनाम राजस्थान रॉयल्स: 27 रन से हार

27 रन से हार बनाम आरसीबी: 18 रन से हार

18 रन से हार बनाम पंजाब किंग्स: 7 विकेट से हार

मुंबई इंडियंस के बचे हुए 9 मैचों का शेड्यूल

मैच 30: गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस, 20 अप्रैल (अहमदाबाद)

मैच 33: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 23 अप्रैल (मुंबई)

मैच 41: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 29 अप्रैल (मुंबई)

मैच 44: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, 2 मई (चेन्नई)

मैच 47: मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 4 मई (मुंबई)

मैच 54: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, 10 मई (रायपुर)

मैच 58: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, 14 मई (धर्मशाला)

मैच 65: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस, 20 मई (कोलकाता)

मैच 69: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, 24 मई (मुंबई)

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