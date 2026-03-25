इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)28 मार्च से शुरू होना है। इससे पहले मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंचे हैं। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि बुमराह चोटिल नहीं हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग पर काम करने के लिए सीओई पहुंचे हैं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार जसप्रीत बुमराह सीओई में मुख्य रूप से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पर काम करने के लिए पहुंचे हैं। बुमराह को बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने सीओई जुलाई में इंग्लैंड के भारत के सीमित ओवरों की सीरीज को फोकस करते हुए बुलाया है। इंग्लैंड दौरे पर पांच टी20 और तीन वनडे सीरीज होंगे।

जल्द मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे बुमराह

जसप्रीत बुमराह सीओई में गेंदबाजी जारी रखेंगे और जल्द ही मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ेंगे ताकि वह आईपीएल 2026 में पहला मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहें। मुंबई इंडियंस ने 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर मैच खेलेगी। बुमराह ने मार्च की शुरुआत में भारत को लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत ने फाइनल 96 रन से जीता। बुमराह ने अपने चार ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए।

मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में ट्रेनिंग शुरू की

जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल करियर में सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं। उन्होंने 148 मैचों में 186 विकेट लिए हैं और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा से सिर्फ नौ विकेट पीछे हैं। इस बीच छठी बार आईपीएल खिताब जीतने पर फोकस रखते हुए मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। पांच बार की चैंपियन टीम पिछली बार 2020 में ट्रॉफी जीती थी।

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