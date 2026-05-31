इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं, बल्कि मैदान पर फुर्ती और सुरक्षित हाथों से भी कई खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान रॉयल्स के डोनोवन फेरेरा और सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 13-13 कैच लेकर सीजन में बतौर क्षेत्ररक्षक सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड साझा किया।

चेन्नई सुपर किंग्स के डेवाल्ड ब्रेविस ने महज 11 मैचों में 12 कैच लपककर अपनी शानदार फील्डिंग का परिचय दिया। दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने एक ही पारी में चार कैच पकड़कर सीजन का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत फील्डिंग प्रदर्शन दर्ज किया। पूरे टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने मुश्किल मौकों पर बेहतरीन कैच लेकर साबित किया कि टी20 क्रिकेट में क्षेत्ररक्षण भी जीत-हार तय करने वाला बड़ा हथियार बन चुकी है।

आईपीएल 2026 में बतौर क्षेत्ररक्षक सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी (टीम)मैचपारियांकैचएक पारी में अधिकतम कैचबतौर फील्डर प्रति पारी कैच
डोनोवन फेरेरा (राजस्थान रॉयल्स)15151310.866
हेनरिक क्लासेन (सनराइजर्स हैदराबाद)15151320.866
डेवाल्ड ब्रेविस (चेन्नई सुपर किंग्स)11111231.09
तिलक वर्मा (मुंबई इंडियंस)14141230.857
देवदत्त पडिक्कल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)15151230.8
शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस)15151220.8
जेवियर बार्टलेट (पंजाब किंग्स)991021.111
रिंकू सिंह (कोलकाता नाइट राइडर्स)14131040.769
नितीश कुमार रेड्डी (सनराइजर्स हैदराबाद)14141020.714
अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)15151030.666
अनुकूल रॉय (कोलकाता नाइट राइडर्स)1413920.692
नमन धीर (मुंबई इंडियंस)1414930.642
विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)1515920.6
ग्लेन फिलिप्स (गुजरात टाइटंस)66821.333
जेसन होल्डर (गुजरात टाइटंस)1010830.8
एडेन मार्कराम (लखनऊ सुपर जायंट्स)1212810.666
कैमरन ग्रीन (कोलकाता नाइट राइडर्स)1413820.615
अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइट राइडर्स)1413820.615
श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स)1414810.571
रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)1414820.571
जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स)1616830.5

आईपीएल 2026 में एक पारी में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले क्षेत्ररक्षक (विकेटकीपर शामिल नहीं)

खिलाड़ीकैचपारी (पहली/दूसरी)टीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
रिंकू सिंह42कोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ26 अप्रैल 2026
देवदत्त पडिक्कल31रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुसनराइजर्स हैदराबादबेंगलुरु28 मार्च 2026
फिल साल्ट31रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुसनराइजर्स हैदराबादबेंगलुरु28 मार्च 2026
शिमरोन हेटमायर31राजस्थान रॉयल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुवाहाटी10 अप्रैल 2026
डेवाल्ड ब्रेविस32चेन्नई सुपर किंग्सदिल्ली कैपिटल्सचेन्नई11 अप्रैल 2026
नमन धीर32मुंबई इंडियंसगुजरात टाइटंसअहमदाबाद20 अप्रैल 2026
जेसन होल्डर31गुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुअहमदाबाद30 अप्रैल 2026
तिलक वर्मा32मुंबई इंडियंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुरायपुर10 मई 2026
अभिषेक शर्मा31सनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सन्यू सडीगढ़27 मई 2026
जोफ्रा आर्चर32राजस्थान रॉयल्ससनराइजर्स हैदराबादन्यू चंडीगढ़27 मई 2026
हेनरिक क्लासेन22सनराइजर्स हैदराबादरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबेंगलुरु28 मार्च 2026
तिलक वर्मा21मुंबई इंडियंसकोलकाता नाइट राइडर्सवानखेड़े29 मार्च 2026
रवि बिश्नोई21राजस्थान रॉयल्सचेन्नई सुपर किंग्सगुवाहाटी30 मार्च 2026
अर्शदीप सिंह21पंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसन्यू चंडीगढ़31 मार्च 2026
शुभमन गिल22गुजरात टाइटंसपंजाब किंग्सन्यू चंडीगढ़31 मार्च 2026
कुलदीप यादव21दिल्ली कैपिटल्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ1 अप्रैल 2026
ट्रिस्टन स्टब्स21दिल्ली कैपिटल्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ1 अप्रैल 2026
रिंकू सिंह21कोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादईडन गार्डन2 अप्रैल 2026
वरुण चक्रवर्ती21कोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादईडन गार्डन2 अप्रैल 2026
जयदेव उनादकट22सनराइजर्स हैदराबादकोलकाता नाइट राइडर्सईडन गार्डन2 अप्रैल 2026
नेहल वढेरा21पंजाब किंग्सचेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई3 अप्रैल 2026
मुकेश कुमार21दिल्ली कैपिटल्समुंबई इंडियंसदिल्ली4 अप्रैल 2026
ग्लेन फिलिप्स21गुजरात टाइटंसराजस्थान रॉयल्सअहमदाबाद4 अप्रैल 2026
जोफ्रा आर्चर22राजस्थान रॉयल्सगुजरात टाइटंसअहमदाबाद4 अप्रैल 2026
लियाम लिविंगस्टोन22सनराइजर्स हैदराबादलखनऊ सुपर जायंट्सहैदराबाद5 अप्रैल 2026
देवदत्त पडिक्कल22रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुचेन्नई सुपर किंग्सबेंगलुरु5 अप्रैल 2026
रजत पाटीदार22रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुचेन्नई सुपर किंग्सबेंगलुरु5 अप्रैल 2026
तिलक वर्मा21मुंबई इंडियंसराजस्थान रॉयल्सगुवाहाटी7 अप्रैल 2026
नितीश राणा21दिल्ली कैपिटल्सगुजरात टाइटंसदिल्ली8 अप्रैल 2026
जेवियर बार्टलेट21पंजाब किंग्ससनराइजर्स हैदराबादन्यू चंडीगढ़11 अप्रैल 2026
ग्लेन फिलिप्स21गुजरात टाइटंसलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ12 अप्रैल 2026
शुभमन गिल21गुजरात टाइटंसलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ12 अप्रैल 2026
इशान किशन22सनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सहैदराबाद13 अप्रैल 2026
नितीश कुमार रेड्डी22सनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सहैदराबाद13 अप्रैल 2026
शिवम दुबे22चेन्नई सुपर किंग्सकोलकाता नाइट राइडर्सचेन्नई14 अप्रैल 2026
जेवियर बार्टलेट21पंजाब किंग्समुंबई इंडियंसवानखेड़े16 अप्रैल 2026
मोहम्मद सिराज21गुजरात टाइटंसकोलकाता नाइट राइडर्सअहमदाबाद17 अप्रैल 2026
ग्लेन फिलिप्स21गुजरात टाइटंसकोलकाता नाइट राइडर्सअहमदाबाद17 अप्रैल 2026
कैमरन ग्रीन22कोलकाता नाइट राइडर्सगुजरात टाइटंसअहमदाबाद17 अप्रैल 2026
कार्तिक त्यागी22कोलकाता नाइट राइडर्सगुजरात टाइटंसअहमदाबाद17 अप्रैल 2026
डेविड मिलर21दिल्ली कैपिटल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबेंगलुरु18 अप्रैल 2026
डेवाल्ड ब्रेविस21चेन्नई सुपर किंग्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद18 अप्रैल 2026
ऋतुराज गायकवाड़21चेन्नई सुपर किंग्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद18 अप्रैल 2026
हेनरिक क्लासेन22सनराइजर्स हैदराबादचेन्नई सुपर किंग्सहैदराबाद18 अप्रैल 2026
लियाम लिविंगस्टोन22सनराइजर्स हैदराबादचेन्नई सुपर किंग्सहैदराबाद18 अप्रैल 2026
मिचेल मार्श21लखनऊ सुपर जायंट्सबनाम पंजाब किंग्सन्यू चंडीगढ़19 अप्रैल 2026
जेवियर बार्टलेट22पंजाब किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सन्यू चंडीगढ़19 अप्रैल 2026
कगिसो रबाडा21गुजरात टाइटंसमुंबई इंडियंसअहमदाबाद20 अप्रैल 2026
अभिषेक शर्मा22सनराइजर्स हैदराबाददिल्ली कैपिटल्सहैदराबाद21 अप्रैल 2026
दिलशान मदुशंका22सनराइजर्स हैदराबाददिल्ली कैपिटल्सहैदराबाद21 अप्रैल 2026
रियान पराग22राजस्थान रॉयल्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ22 अप्रैल 2026
जोश हेजलवुड21रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुजरात टाइटंसबेंगलुरु24 अप्रैल 2026
हेनरिक क्लासेन21सनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सजयपुर25 अप्रैल 2026
जेसन होल्डर21गुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई26 अप्रैल 2026
देवदत्त पडिक्कल21रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली कैपिटल्सदिल्ली27 अप्रैल 2026
सूर्यांश शेडगे22पंजाब किंग्सराजस्थान रॉयल्सन्यू चंडीगढ़28 अप्रैल 2026
हेनरिक क्लासेन21सनराइजर्स हैदराबादमुंबई इंडियंसवानखेड़े29 अप्रैल 2026
राशिद खान21गुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुअहमदाबाद30 अप्रैल 2026
बी साई सुदर्शन21गुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुअहमदाबाद30 अप्रैल 2026
आशुतोष शर्मा21दिल्ली कैपिटल्सराजस्थान रॉयल्सजयपुर01 मई 2026
डेवाल्ड ब्रेविस21चेन्नई सुपर किंग्समुंबई इंडियंसचेन्नई02 मई 2026
कैमरन ग्रीन21कोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद03 मई 2026
अजिंक्य रहाणे21कोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद03 मई 2026
अनुकूल रॉय21कोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद03 मई 2026
जेवियर बार्टलेट22पंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसअहमदाबाद3 मई 2026
कूपर कॉनोली22पंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसअहमदाबाद3 मई 2026
मार्को यानसेन21पंजाब किंग्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद6 मई 2026
पैट कमिंस22सनराइजर्स हैदराबादपंजाब किंग्सहैदराबाद6 मई 2026
प्रिंस यादव22लखनऊ सुपर जायंट्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुलखनऊ7 मई 2026
रजत पाटीदार21रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंसरायपुर10 मई 2026
हेनरिक क्लासेन21सनराइजर्स हैदराबादगुजरात टाइटंसअहमदाबाद12 मई 2026
अजिंक्य रहाणे22कोलकाता नाइट राइडर्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुरायपुर13 मई 2026
विराट कोहली22रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुपंजाब किंग्सधर्मशाला17 मई 2026
अक्षर पटेल21दिल्ली कैपिटल्सराजस्थान रॉयल्सदिल्ली17 मई 2026
उर्विल पटेल22चेन्नई सुपर किंग्ससनराइजर्स हैदराबादचेन्नई18 मई 2026
अनुकूल रॉय21कोलकाता नाइट राइडर्समुंबई इंडियंसईडन गार्डन20 मई 2026
जेसन होल्डर22गुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सअहमदाबाद21 मई 2026
प्रसिद्ध कृष्णा22गुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सअहमदाबाद21 मई 2026
अभिषेक शर्मा22सनराइजर्स हैदराबादरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुहैदराबाद22 मई 2026
स्मरण रविचंद्रन22सनराइजर्स हैदराबादरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुहैदराबाद22 मई 2026
कॉर्बिन बॉश21मुंबई इंडियंसराजस्थान रॉयल्सवानखेड़े24 मई 2026
नमन धीर21मुंबई इंडियंसराजस्थान रॉयल्सवानखेड़े24 मई 2026
तिलक वर्मा21मुंबई इंडियंसराजस्थान रॉयल्सवानखेड़े24 मई 2026
नांद्रे बर्गर22राजस्थान रॉयल्समुंबई इंडियंसवानखेड़े24 मई 2026
डेविड मिलर22दिल्ली कैपिटल्सकोलकाता नाइट राइडर्सईडन गार्डन24 मई 2026
अक्षर पटेल22दिल्ली कैपिटल्सकोलकाता नाइट राइडर्सईडन गार्डन24 मई 2026
मिचेल स्टार्क22दिल्ली कैपिटल्सकोलकाता नाइट राइडर्सईडन गार्डन24 मई 2026
जोश हेज़लवुड22रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुजरात टाइटंसधर्मशाला26 मई 2026
प्रसिद्ध कृष्णा21गुजरात टाइटंसराजस्थान रॉयल्सन्यू चंडीगढ़29 मई 2026