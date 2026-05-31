इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं, बल्कि मैदान पर फुर्ती और सुरक्षित हाथों से भी कई खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान रॉयल्स के डोनोवन फेरेरा और सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 13-13 कैच लेकर सीजन में बतौर क्षेत्ररक्षक सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड साझा किया।
चेन्नई सुपर किंग्स के डेवाल्ड ब्रेविस ने महज 11 मैचों में 12 कैच लपककर अपनी शानदार फील्डिंग का परिचय दिया। दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने एक ही पारी में चार कैच पकड़कर सीजन का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत फील्डिंग प्रदर्शन दर्ज किया। पूरे टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने मुश्किल मौकों पर बेहतरीन कैच लेकर साबित किया कि टी20 क्रिकेट में क्षेत्ररक्षण भी जीत-हार तय करने वाला बड़ा हथियार बन चुकी है।
आईपीएल 2026 में बतौर क्षेत्ररक्षक सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी (टीम)
|मैच
|पारियां
|कैच
|एक पारी में अधिकतम कैच
|बतौर फील्डर प्रति पारी कैच
|डोनोवन फेरेरा (राजस्थान रॉयल्स)
|15
|15
|13
|1
|0.866
|हेनरिक क्लासेन (सनराइजर्स हैदराबाद)
|15
|15
|13
|2
|0.866
|डेवाल्ड ब्रेविस (चेन्नई सुपर किंग्स)
|11
|11
|12
|3
|1.09
|तिलक वर्मा (मुंबई इंडियंस)
|14
|14
|12
|3
|0.857
|देवदत्त पडिक्कल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
|15
|15
|12
|3
|0.8
|शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस)
|15
|15
|12
|2
|0.8
|जेवियर बार्टलेट (पंजाब किंग्स)
|9
|9
|10
|2
|1.111
|रिंकू सिंह (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|14
|13
|10
|4
|0.769
|नितीश कुमार रेड्डी (सनराइजर्स हैदराबाद)
|14
|14
|10
|2
|0.714
|अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)
|15
|15
|10
|3
|0.666
|अनुकूल रॉय (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|14
|13
|9
|2
|0.692
|नमन धीर (मुंबई इंडियंस)
|14
|14
|9
|3
|0.642
|विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
|15
|15
|9
|2
|0.6
|ग्लेन फिलिप्स (गुजरात टाइटंस)
|6
|6
|8
|2
|1.333
|जेसन होल्डर (गुजरात टाइटंस)
|10
|10
|8
|3
|0.8
|एडेन मार्कराम (लखनऊ सुपर जायंट्स)
|12
|12
|8
|1
|0.666
|कैमरन ग्रीन (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|14
|13
|8
|2
|0.615
|अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|14
|13
|8
|2
|0.615
|श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स)
|14
|14
|8
|1
|0.571
|रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
|14
|14
|8
|2
|0.571
|जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स)
|16
|16
|8
|3
|0.5
आईपीएल 2026 में एक पारी में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले क्षेत्ररक्षक (विकेटकीपर शामिल नहीं)
|खिलाड़ी
|कैच
|पारी (पहली/दूसरी)
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच की तारीख
|रिंकू सिंह
|4
|2
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|26 अप्रैल 2026
|देवदत्त पडिक्कल
|3
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|28 मार्च 2026
|फिल साल्ट
|3
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|28 मार्च 2026
|शिमरोन हेटमायर
|3
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|10 अप्रैल 2026
|डेवाल्ड ब्रेविस
|3
|2
|चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|11 अप्रैल 2026
|नमन धीर
|3
|2
|मुंबई इंडियंस
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|20 अप्रैल 2026
|जेसन होल्डर
|3
|1
|गुजरात टाइटंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अहमदाबाद
|30 अप्रैल 2026
|तिलक वर्मा
|3
|2
|मुंबई इंडियंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रायपुर
|10 मई 2026
|अभिषेक शर्मा
|3
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|न्यू सडीगढ़
|27 मई 2026
|जोफ्रा आर्चर
|3
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|27 मई 2026
|हेनरिक क्लासेन
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|28 मार्च 2026
|तिलक वर्मा
|2
|1
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|वानखेड़े
|29 मार्च 2026
|रवि बिश्नोई
|2
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|30 मार्च 2026
|अर्शदीप सिंह
|2
|1
|पंजाब किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|न्यू चंडीगढ़
|31 मार्च 2026
|शुभमन गिल
|2
|2
|गुजरात टाइटंस
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|31 मार्च 2026
|कुलदीप यादव
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|1 अप्रैल 2026
|ट्रिस्टन स्टब्स
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|1 अप्रैल 2026
|रिंकू सिंह
|2
|1
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|ईडन गार्डन
|2 अप्रैल 2026
|वरुण चक्रवर्ती
|2
|1
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|ईडन गार्डन
|2 अप्रैल 2026
|जयदेव उनादकट
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ईडन गार्डन
|2 अप्रैल 2026
|नेहल वढेरा
|2
|1
|पंजाब किंग्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|3 अप्रैल 2026
|मुकेश कुमार
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|4 अप्रैल 2026
|ग्लेन फिलिप्स
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|4 अप्रैल 2026
|जोफ्रा आर्चर
|2
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|4 अप्रैल 2026
|लियाम लिविंगस्टोन
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|5 अप्रैल 2026
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|5 अप्रैल 2026
|रजत पाटीदार
|2
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|5 अप्रैल 2026
|तिलक वर्मा
|2
|1
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|7 अप्रैल 2026
|नितीश राणा
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|8 अप्रैल 2026
|जेवियर बार्टलेट
|2
|1
|पंजाब किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|11 अप्रैल 2026
|ग्लेन फिलिप्स
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|12 अप्रैल 2026
|शुभमन गिल
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|12 अप्रैल 2026
|इशान किशन
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|13 अप्रैल 2026
|नितीश कुमार रेड्डी
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|13 अप्रैल 2026
|शिवम दुबे
|2
|2
|चेन्नई सुपर किंग्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|14 अप्रैल 2026
|जेवियर बार्टलेट
|2
|1
|पंजाब किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े
|16 अप्रैल 2026
|मोहम्मद सिराज
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|17 अप्रैल 2026
|ग्लेन फिलिप्स
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|17 अप्रैल 2026
|कैमरन ग्रीन
|2
|2
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|17 अप्रैल 2026
|कार्तिक त्यागी
|2
|2
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|17 अप्रैल 2026
|डेविड मिलर
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|18 अप्रैल 2026
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2
|1
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|18 अप्रैल 2026
|ऋतुराज गायकवाड़
|2
|1
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|18 अप्रैल 2026
|हेनरिक क्लासेन
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|18 अप्रैल 2026
|लियाम लिविंगस्टोन
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|18 अप्रैल 2026
|मिचेल मार्श
|2
|1
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|बनाम पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|19 अप्रैल 2026
|जेवियर बार्टलेट
|2
|2
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|19 अप्रैल 2026
|कगिसो रबाडा
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|मुंबई इंडियंस
|अहमदाबाद
|20 अप्रैल 2026
|अभिषेक शर्मा
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|21 अप्रैल 2026
|दिलशान मदुशंका
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|21 अप्रैल 2026
|रियान पराग
|2
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|22 अप्रैल 2026
|जोश हेजलवुड
|2
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात टाइटंस
|बेंगलुरु
|24 अप्रैल 2026
|हेनरिक क्लासेन
|2
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|25 अप्रैल 2026
|जेसन होल्डर
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|26 अप्रैल 2026
|देवदत्त पडिक्कल
|2
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|27 अप्रैल 2026
|सूर्यांश शेडगे
|2
|2
|पंजाब किंग्स
|राजस्थान रॉयल्स
|न्यू चंडीगढ़
|28 अप्रैल 2026
|हेनरिक क्लासेन
|2
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े
|29 अप्रैल 2026
|राशिद खान
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अहमदाबाद
|30 अप्रैल 2026
|बी साई सुदर्शन
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अहमदाबाद
|30 अप्रैल 2026
|आशुतोष शर्मा
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|01 मई 2026
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2
|1
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|02 मई 2026
|कैमरन ग्रीन
|2
|1
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|03 मई 2026
|अजिंक्य रहाणे
|2
|1
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|03 मई 2026
|अनुकूल रॉय
|2
|1
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|03 मई 2026
|जेवियर बार्टलेट
|2
|2
|पंजाब किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|3 मई 2026
|कूपर कॉनोली
|2
|2
|पंजाब किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|3 मई 2026
|मार्को यानसेन
|2
|1
|पंजाब किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|6 मई 2026
|पैट कमिंस
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|6 मई 2026
|प्रिंस यादव
|2
|2
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ
|7 मई 2026
|रजत पाटीदार
|2
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई इंडियंस
|रायपुर
|10 मई 2026
|हेनरिक क्लासेन
|2
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|12 मई 2026
|अजिंक्य रहाणे
|2
|2
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रायपुर
|13 मई 2026
|विराट कोहली
|2
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|पंजाब किंग्स
|धर्मशाला
|17 मई 2026
|अक्षर पटेल
|2
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली
|17 मई 2026
|उर्विल पटेल
|2
|2
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|18 मई 2026
|अनुकूल रॉय
|2
|1
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई इंडियंस
|ईडन गार्डन
|20 मई 2026
|जेसन होल्डर
|2
|2
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|21 मई 2026
|प्रसिद्ध कृष्णा
|2
|2
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|21 मई 2026
|अभिषेक शर्मा
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|22 मई 2026
|स्मरण रविचंद्रन
|2
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|22 मई 2026
|कॉर्बिन बॉश
|2
|1
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|वानखेड़े
|24 मई 2026
|नमन धीर
|2
|1
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|वानखेड़े
|24 मई 2026
|तिलक वर्मा
|2
|1
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|वानखेड़े
|24 मई 2026
|नांद्रे बर्गर
|2
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े
|24 मई 2026
|डेविड मिलर
|2
|2
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ईडन गार्डन
|24 मई 2026
|अक्षर पटेल
|2
|2
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ईडन गार्डन
|24 मई 2026
|मिचेल स्टार्क
|2
|2
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ईडन गार्डन
|24 मई 2026
|जोश हेज़लवुड
|2
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात टाइटंस
|धर्मशाला
|26 मई 2026
|प्रसिद्ध कृष्णा
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|न्यू चंडीगढ़
|29 मई 2026