संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। संजू टीम से तो जुड़ गए हैं, लेकिन उन्हें लेकर काफी बातें हो रही है। क्या वो ओपनर भी भूमिका में होंगे या नंबर 3 पर खेलेंगे। इसके अलावा एमएस धोनी के रहते हुए क्या वो टीम के लिए विकेटकीपिंग करेंगे साथ ही कप्तान उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब तो वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन संजू को सीएसके का कप्तान अभी बनाया जाना चाहिए या नहीं इसके बारे में मोहम्मद कैफ ने बताया।

संजू सैमसन को अभी नहीं बनाना चाहिए कप्तान

कैफ के मुताबिक सीएसके के लिए फिलहाल तो यही बेहतर होगा कि ये फ्रेंचाइजी फिलहाल इस भारतीय विकेटकीपर को कप्तानी की जिम्मेदारी से दूर रखे। सैमसन पिछले साल दिसंबर में आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन से पहले एक मेगा ट्रेड डील का हिस्सा बने थे। इस डील के तहत सीएसके ने अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स के साथ अदला-बदली करके इस केरल के बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल किया था।

आईपीएल 2026 से ठीक पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने जिस तरह से बैटिंग की थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। इस टूर्नामेंट में संजू ने भारत के लिए खेले 5 मैचों में सबसे ज्यादा 321 रन बनाए थे जिसमें 24 चौके भी शामिल थे। हालांकि संजू के पक्ष में हवा जरूर है फिर भी कैफ ने कहा कि सीएसके को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ऋतुराज गायकवाड़ को ही टीम का कप्तान बने रहने देना चाहिए।

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीएसके अभी संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने की गलती करेगी क्योंकि वह अभी-अभी टीम में शामिल हुए हैं। आप उनसे एक ही बार में सब कुछ करने की उम्मीद नहीं कर सकते, बैटिंग करना और मैच जिताना, विकेटकीपिंग करना और साथ ही टीम की कप्तानी भी करना। आप उन पर इतना सारा बोझ नहीं डालना चाहेंगे। योजना यह है कि उन्हें धीरे-धीरे इस भूमिका में ढलने दिया जाए और आखिर में वह धोनी की जगह ले सकें।

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