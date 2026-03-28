आईपीएल 2026 में मुंबई को अपना पहला लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलना है, लेकिन इस मैच के लिए दो विदेशी खिलाड़ी इस टीम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ईएसपीएन क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों विदेशी खिलाड़ी यानी मिचेल सैंटनर और विल जैक्स कुछ दिन पहले वानखेड़े स्टेडियम में टीम के अनिवार्य ट्रेनिंग सेशन से नदारत थे। यानी इन दोनों का केकेआर के खिलाफ खेलने की संभावना नहीं है।

टीम के साथ नहीं जुड़े हैं सैंटनर और जैक्स

मिचेल सैंटनर जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था। यही नहीं वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20आई सीरीज में शामिल थे। उन्होंने पहले तीन मैचों में हिस्सा लिया जिसके बाद उन्हें आखिरी दो मैचों के लिए आराम दिया गया था और आखिरकार न्यूजीलैंड यह सीरीज 3-2 से हार गया। हालांकि उम्मीद है कि वह जल्द ही मुंबई टीम से जुड़ जाएंगे, लेकिन भारत में उनके आने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

इस बीच विल जैक्स भी निजी कारणों से अभी भी मुंबई के लिए उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें टीम में शामिल होने में और ज्यादा समय लग सकता है। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी जहां उन्हें वानखेड़े में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इन दोनों खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी टूर्नामेंट की शुरुआत में मुंबई के संतुलन पर असर डाल सकती है।

मिचेल सैंटनर गेंद के साथ नियंत्रण और अनुभव देते हैं, जबकि विल जैक्स निचले मध्य क्रम में उपयोगी ओवरों के साथ-साथ बल्ले से भी जोरदार खेल दिखाते हैं। एक जैसे विकल्पों की कमी की वजह से मुंबई को शुरुआती मैच के लिए अपनी टीम के तालमेल में बदलाव करना पड़ सकता है। केकेआर के खिलाफ मिचेल सैंटनर की जगह मुंबई अफगानिस्तान के युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर को आजमा सकती है। उनके पास भी वैसी ही काबिलियत है और वे बीच के ओवरों में मैच पर पकड़ बना सकते हैं।

इसके अलावा विल जैक्स की जगह शेरफेन रदरफोर्ड एक मजबूत विकल्प हैं। यह ऑलराउंडर जो गुजरात टाइटन्स से मुंबई में शामिल हुए हैं जोरदार हिटिंग करने की क्षमता रखते हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। सैंटनर का टी20 वर्ल्ड कप का सफ़र काफी शानदार रहा था और उन्होंने8 मैचों में 140 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 120 रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी अहम योगदान दिया। दूसरी ओर विल जैक्स ने इंग्लैंड के लिए बल्ले और गेंद दोनों से ही अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान चार बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और 9 विकेट भी लिए थे। मुंबई और कोलकाता के बीच मैच रविवार यानी 29 मार्च को खेला जाएगा।

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