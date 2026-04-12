IPL 2026 MI vs RCB 20th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 20वें मैच में रविवार (12 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सामना होगा। मुंबई इंडियंस ने अभियान की शुरुआत जीत से की थी, लेकिन उसके बाद दो मैच हार गई। वह 3 मैच में 1 जीत के साथ आठवें नंबर पर है। आरसीबी ने 3 मैच में 2 जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। यहां स्क्वाड, प्लेइंग 11, हेड टू हेड, लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड

कुल मैच- 34।

मुंबई इंडियंस-19।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-15।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड

मुंबई इंडियंस स्क्वाड

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, एएम गजनफर, जसप्रीत बुमराह, शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, मिचेल सेंटनर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड

फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेज़लवुड, वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, जैकब डफी, मंगेश यादव, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल।

मुंबई इंडियंस संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संभावित प्लेइंग 11

विराट कोहली, फिल साल्ट/जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मौसम और पिच रिपोर्ट

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच रात में होगा और ओस का असर होगा। मैच पिच नंबर 8 पर खेला जाएगा, जहां गेंद और बल्ले अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, यहां खेले गए सात आईपीएल मैचों में से चेज करने वाली टीम ने सिर्फ चार में जीत दर्ज की है। स्पिनर्स का प्रदर्शन तेज गेंदबाजों से बेहतर रहा है। मुंबई में अभी काफी गर्मी है और इसलिए रात में गर्मी की उम्मीद करें। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच का टॉस कब होगा?

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 7 बजे होगा।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच कब से खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 7.30 बजे से खेला जाएगा।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

CSK-दिल्ली मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अंकतालिका में अपना खाता खोला। वहीं ऑरेंज कैप लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी अभी भी टॉप पर बने रहे। गेंदबाजों की लिस्ट में अंशुल कम्बोज अब बिश्नोई के लिए खतरा बने। पूरी खबर पढ़ें।