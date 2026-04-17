इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में पंजाब किंग्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। पंजाब ने गुरुवार (16 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर चौथी जीत दर्ज की। वह अंक तालिका में शीर्ष पर है। पंजाब किंग्स की सफलता में कप्तान श्रेयस अय्यर की भूमिका अहम रही है। श्रेयस ने पंजाब के लिए खूब रन बनाए हैं। उनका रन चेज में रिकॉर्ड शानदार है। पंजाब किंग्स ने 2025 से लक्ष्य का पीछा करते हु 11 में से 9 में जीत दर्ज की है।
श्रेयस अय्यर ने 2024 से सफल रनचेज के दौरान 14 पारियों में 124 से ज्यादा के औसत से 621 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में श्रेयस ने प्रभसिमरन सिंह के साथ 139 रनों की साझेदारी की। यह पंजाब के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी थी। पंजाब किंग्स ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हारकर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। नीचे इंफोग्राफिक्स में मुंबई इंडिंयस के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत के बाद बने पांच रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है।
क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाकर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स
आईपीएल 2026 के 24वें मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ रोहित शर्मा मैदान पर इंजरी की वजह से नहीं उतरे। उनकी जगह क्विंटन डिकॉक को मौका दिया गया और उन्होंने इस सीजन के पहले ही मैच में शतक लगा दिया। डिकॉक ने अपनी शतकीय पारी के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और रोहित, संजू, पंत का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूरी खबर पढ़ें।
हार्दिक पंड्या को हटा रोहित शर्मा को कप्तानी दें
मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी हार के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा कि हार्दिक पंड्या को कप्तानी से हटाना चाहिए। रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें।