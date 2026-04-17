इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में पंजाब किंग्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। पंजाब ने गुरुवार (16 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर चौथी जीत दर्ज की। वह अंक तालिका में शीर्ष पर है। पंजाब किंग्स की सफलता में कप्तान श्रेयस अय्यर की भूमिका अहम रही है। श्रेयस ने पंजाब के लिए खूब रन बनाए हैं। उनका रन चेज में रिकॉर्ड शानदार है। पंजाब किंग्स ने 2025 से लक्ष्य का पीछा करते हु 11 में से 9 में जीत दर्ज की है।

श्रेयस अय्यर ने 2024 से सफल रनचेज के दौरान 14 पारियों में 124 से ज्यादा के औसत से 621 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में श्रेयस ने प्रभसिमरन सिंह के साथ 139 रनों की साझेदारी की। यह पंजाब के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी थी। पंजाब किंग्स ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हारकर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। नीचे इंफोग्राफिक्स में मुंबई इंडिंयस के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत के बाद बने पांच रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है।

PBKS: IPL का नया चेज़ किंग
स्रोत: Cricbuzz · * 17 अप्रैल 2026 के मैच के बाद अपडेट
चेज़ Win%
81.8%
जीते / खेले (2025 से)
9/11
श्रेयस रन (सफल चेज़)
621
MI के खिलाफ जीत*
18
PBKS चेज़िंग रिकॉर्ड — 2025 से
9
जीत
11 में से · 2025 से
81.8%
2
हार
11 में से · 2025 से
18.2%
श्रेयस अय्यर — सफल IPL चेज़ में (2024 से)
124.2
औसत
173.5
स्ट्राइक रेट
621
रन (14 पारियां)
7
अर्धशतक
45
चौके
39
छक्के
बल्लेबाजी औसत
सफल चेज़ में · 2024 से
124.2
स्ट्राइक रेट
सफल चेज़ में · 2024 से
173.5
PBKS की सर्वोच्च साझेदारियां — IPL इतिहास
1
गिलक्रिस्ट & शॉन मार्श
vs RCB · धर्मशाला · 2011
206
2
मयंक & KL राहुल
vs RR · शारजाह · 2021
183
3
अजहर महमूद & शॉन मार्श
vs MI · धर्मशाला · 2013
148
4
श्रेयस & प्रभसिमरन
vs MI · वानखेड़े · 2026*
139*
MI के खिलाफ सर्वाधिक जीत — IPL
1
PBKS
35 मैच*
18*
1
CSK
39 मैच
18
3
DC
38 मैच
17
4
RCB
35 मैच
16
5
RR
31 मैच
15
वानखेड़े में MI के खिलाफ सर्वाधिक जीत
1
PBKS
11 मैच*
6*
2
CSK
13 मैच
5
2
RCB
13 मैच
5
4
RR
9 मैच
4
MI के खिलाफ सर्वोच्च सफल चेज़
1
PBKS
अहमदाबाद · 2025 Q2
204
2
PBKS
वानखेड़े · 2026*
196*
2
RR
अबू धाबी · 2020
196
4
DD
वानखेड़े · 2018
195
स्रोत: Cricbuzz · * 17 अप्रैल 2026 के मैच के बाद अपडेट · श्रेयस के आंकड़े 2024 से सफल चेज़ में
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क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाकर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स

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हार्दिक पंड्या को हटा रोहित शर्मा को कप्तानी दें

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