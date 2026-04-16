इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (16 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में बदलाव हुआ है। अथर्व अंकोलेकर के विकल्प के तौर पर पंजाब के 21 साल के तेज गेंदबाज कृष भगत को जोड़ा गया है। 25 साल के अंकोलेकर को रणजी ट्रॉफी के दौरान घुटने में चोट लगी थी। वह इससे उबर नहीं पाए।

कृष भगत घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान कर सकते हैं। जलंधर के रहने वाले कृष भगत आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर भगत के भतीजे हैं। करियर की शुरुआती दिनों में उन्हें गंभीर चोट लगी थी। हालांकि, उन्होंने कड़ी मेहनत करके रीढ़ की हड्डी की चोट से उबरे।

कृष बीते 2 साल से मुंबई इंडियंस के लिए ट्रायल दे रहे

कृष भगत ने चोट से उबरने के बाद आयु-समूह क्रिकेट में प्रभाव डाला। उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में 500 रन बनाए और सीके नायडू ट्रॉफी में 30 विकेट लिए। कृष बीते 2 साल से मुंबई इंडियंस के लिए ट्रायल दे रहे थे। उन्होंने डीवाई पाटील टी20 कप 2026 में रिलायंस की टीम का प्रतिनिधित्व किया। वह मुंबई इंडियंस के साथ सपोर्ट गेंदबाज के तौर पर इस आईपीएल सीजन से पहले जुड़े थे।

भगत 30 लाख में मुंबई इंडियंस से जुड़े

आईपीएल ने अथर्व अंकोलेकर की जगह मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में कृष भगत के शामिल होने की जानकारी देते हुए बताया, ‘मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर की जगह कृष भगत को जोड़ा है, जो चोट की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए हैं। 21 साल के भगत ने पंजाब के लिए सात प्रथम श्रेणी मैच और 9 लिस्ट ए मैच खेले हैं। वह दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं और लिस्ट ए क्रिकेट में हाफ सेंचुरी भी बना चुके हैं। बाएं हाथ के स्पिनिंग ऑलराउंडर अंकोलेकर 2020 में भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। भगत अपने बेस प्राइस 30 लाख में मुंबई इंडियंस से जुड़े।’

पैट कमिंस पूरी तरह फिट

सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिली है, क्योंकि पैट कमिंस फिट होकर आईपीएल 2026 में वापसी के लिए तैयार हैं। पैट कमिंस की एंट्री से टीम की गेंदबाजी और प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत होंगी। पूरी खबर पढ़ें।

बच गई बेन स्टोक्स की जान

बेन स्टोक्स को घरेलू टीम डरहम को कोचिंग देते हुए चोट लगी थी। अभ्यास सत्र के दौरान एकेडमी के एक खिलाड़ी का शॉट स्टोक्स के चेहरे पर लगी थी। पूरी खबर पढ़ें।