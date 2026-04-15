इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस को झटका लगा है। रोहित शर्मा गुरुवार (16 अप्रैल) के मैच से लगभग बाहर हो गए हैं। फिलहाल वह टीम के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में हैं। पिछले रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की पारी के छठे ओवर में रोहित को पैर की मांसपेशियों में परेशानी महसूस हुई थी। इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे।

रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए तब वह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद मुंबई इंडियंस यह मैच 18 रन से हार गई जो मौजूदा सत्र में टीम की लगातार तीसरी हार थी। मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग सत्र के दौरान बुधवार (15 अप्रैल) को टीम के एक अधिकारी ने रोहित को लेकर कहा, ‘मेडिकल टीम और कोचिंग स्टाफ उनकी जांच कर रहे हैं और हमें जल्द ही पता चल जाएगा।’

विल जैक्स जल्द मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे

इस बीच इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स जल्द ही मुंबई इंडियंस से जुड़ने वाले हैं। वह मौजूदा सत्र में अब तक टीम के चारों मैच से बाहर रहे हैं और गुरुवार (16 अप्रैल) को भी नहीं खेल पाएंगे। जैक्स और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर (अब तक दो मैच खेले हैं) ने भारत में टीम से जुड़ने से पहले कुछ और समय मांगा था।

मुंबई इंडियंस के लिए जीत जरूरी

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के थी। उसने पहला मैच जीतकर 13 साल का सूखा खत्म किया, लेकिन इसके बाद वह लगातार तीन मैच हारी। वह अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस के लिए गुरुवार (16 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतना जरूरी है। ऐसा न होने पर प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को चोट पहुंचेगी।

धोनी को देखने के लिए करना होगा इंतजार

महेंद्र सिंह धोनी मैच फिट होने के करीब हैं। 44 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। वह नेट्स में बगैर दिक्कत के शॉट लगाते दिखे। पूरी खबर पढ़ें।

मुनाफ पटेल ने लगाए NCA में ठीक से काम न होने का आरोप

भारत के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने एनसीए (अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि फिजियो और ट्रेनर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरी खबर पढ़ें।