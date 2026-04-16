इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (16 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने जानकारी दी कि रोहित आगे भी कुछ मैचों से बाहर रह सकते हैं। रोहित को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। इसके कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा।

रोहित शर्मा इससे पहले 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल पाए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में वह बेंच पर बैठे थे। उन्हें अभ्यास सत्र के दौरान घुटने पर चोट लगी थी। लखनऊ ने वह मैच 12 रन से अपने नाम किया था। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस ने प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए। रोहित शर्मा की जगह क्विंटन डिकॉक को मौका मिला। इसके अलावा मिचेल सैंटनर की जगह मयंक रावत को डेब्यू का मौका मिला। सैंटनर बीमार होने के कारण नहीं खेले। ट्रेंट बोल्ट भी प्लेइंग 11 से बाहर रहे। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

मुंबई इंडियंस प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन

अल्लाह गजनफर, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, रॉबिन मिंज, अश्विनी कुमार।

पंजाब किंग्स प्लेइंग इलेवन

प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन

नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर।

अश्विन ने चेन्नई को सुझाया खलील का विकल्प

रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स को खलील अहमद की जगह भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव को जोड़ने की सलाह दी है। उमेश यादव को 2026 नीलामी में किसी टीम ने नहीं खरीदा। वह 2025 में भी नहीं खेले थे। फिलहाल वह आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।

ऋषभ पंत चोटिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण कीपिंग करने नहीं उतरे। मुकुल चौधरी ने उनकी जगह कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। पंत की गैर-मौजूदगी में निकोलस पूरन ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। पूरी खबर पढ़ें।